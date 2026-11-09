Del Funko del papa a los bolsos personalizados: los negocios que nacen en Chiclayo por la llegada del papa León XIV

Una comerciante acomoda camisetas con la imagen del papa León XIV junto a una figura de cartón del pontífice en una calle de Chiclayo. (Infobae)

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La llegada del papa León XIV a Chiclayo no solo moviliza a miles de fieles que esperan reencontrarse con quien fuera obispo de esta jurisdicción eclesiástica. Su visita apostólica también ha despertado el ingenio de los emprendedores locales, quienes encontraron en este acontecimiento histórico una oportunidad para impulsar sus negocios y ofrecer recuerdos especiales a los visitantes que comienzan a llegar a la ciudad.

La ciudad de Chiclayo en Perú se prepara para recibir al Papa León XIV con gran entusiasmo. Infobae Perú conversó con ciudadanos que expresaron su alegría y esperanza por la visita del Sumo Pontífice. | Infobae Perú

En los alrededores de la Plaza Mayor de Chiclayo, el ambiente ya se vive de una manera diferente. Entre banderas, artículos religiosos y preparativos para recibir al Santo Padre, aparecen pequeños negocios que han incorporado a sus vitrinas una variedad de productos inspirados en Robert Prevost, hoy León XIV.

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Uno de ellos es ‘El baúl de León’, un emprendimiento que ha preparado una colección de artículos alusivos al pontífice, pensados especialmente para quienes desean llevarse un recuerdo de su visita al norte del país.

Un comerciante exhibe un abanico y una bolsa conmemorativos del papa León XIV frente a un puesto de recuerdos en Chiclayo. (Infobae)

Bolsos, llaveros, abanicos, gorros, sombreros, banderitas, pañoletas, pines y pulseras de goma forman parte de su catálogo. La propuesta busca ofrecer diferentes alternativas a los peregrinos, turistas y familias que se congregarán en Chiclayo para participar de las actividades programadas por la llegada del papa.

El emprendimiento El baúl de León ofrece abanicos, pulseras y llaveros conmemorativos por la visita del papa León XIV en Chiclayo, Perú. (Infobae)

Su creador reconoce que la iniciativa tiene un significado especial, pues combina la oportunidad de desarrollar un negocio con la emoción que representa para los chiclayanos recibir nuevamente a Robert Prevost, esta vez como cabeza de la Iglesia católica.

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“Más que como chiclayano y católico, me siento emocionado por la llegada del papa. En realidad, creo que es el primer papa que pisa suelo chiclayano. Entonces, nos vemos muy emocionados y más emocionados aún con el emprendimiento que estamos teniendo, con los recuerditos y poder hacer llegar los recuerditos a las personas que participen”, comentó.

Emprendedores de Chiclayo ofrecen abanicos conmemorativos con motivos religiosos ante la llegada del papa León XIV a la ciudad. (Infobae)

La iniciativa refleja cómo un acontecimiento religioso de trascendencia internacional también puede convertirse en una oportunidad para los pequeños comerciantes, que buscan conectar sus productos con uno de los momentos más importantes que vive la ciudad.

Emprendedores de Chiclayo ofrecen banderas, llaveros y abanicos conmemorativos diseñados para la visita apostólica del papa León XIV a la ciudad. (Infobae)

Funko del papa León XIV y figuras antialérgicas: los recuerdos que buscan los visitantes

Pero ‘El baúl de León’ no es el único emprendimiento que ha encontrado en la visita papal una oportunidad para innovar. En la Plaza Mayor también se ofrecen artículos que buscan captar la atención de grandes y pequeños, con propuestas que combinan creatividad, entretenimiento y devoción religiosa.

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Un funko del papa León XIV integra la oferta de recuerdos elaborados por comerciantes en Chiclayo ante la visita del pontífice. (Infobae Perú)

Marina es otra de las emprendedoras que ha llevado sus productos inspirados en el Santo Padre hasta este espacio. Entre sus novedades destacan figuras de aproximadamente 45 centímetros, elaboradas con materiales antialérgicos, que, según explicó, están despertando el interés de los niños.

“Son de 45 centímetros, son antialérgicos. Mayormente los niños están que lo adquieren bastante cuando lo ven”, contó durante la presentación de sus productos.

Sin embargo, uno de los artículos que más llama la atención de su propuesta es el Funko del papa León XIV, disponible en cuatro modelos diferentes. Estas figuras representan una alternativa para quienes buscan un recuerdo distinto de la visita del pontífice y desean conservar una pieza alusiva a este acontecimiento.

Dos cajas de figuras de vinilo con la imagen del papa León XIV forman parte de los recuerdos ofrecidos por comerciantes en Chiclayo ante la visita pontificia. (Infobae Perú)

La variedad de productos evidencia cómo la imagen del Santo Padre ha comenzado a inspirar propuestas comerciales que van más allá de los tradicionales artículos religiosos. Desde accesorios para el uso cotidiano hasta figuras coleccionables, los emprendedores buscan responder al interés de quienes quieren llevarse un recuerdo de esta histórica visita.

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Un puesto comercial en Chiclayo exhibe camisetas conmemorativas dedicadas a la visita pastoral del papa León XIV a la ciudad peruana. (Infobae)

La fe también impulsa los pequeños negocios en Chiclayo

Para Marina, la llegada del papa León XIV representa mucho más que una oportunidad comercial. La emprendedora considera que el encuentro con el Santo Padre será un momento de reflexión y esperanza para los fieles, especialmente por el mensaje que llevará a la población durante su visita.

“Usted sabe que la oración tiene bastante poder. Y también, pues, viniendo el papa, yo sé que va a tocar bastante los corazones de las personas, a veces que son muy duras de corazón, y nos va a bendecir mucho. Yo sé que nos va a bendecir bastante”, expresó emocionada.

Emprendedores locales exhiben y venden recuerdos alusivos a la visita del papa León XIV en un puesto comercial de Chiclayo. (Infobae)

Su testimonio refleja el sentimiento que comparten muchos habitantes de Chiclayo, una ciudad que mantiene un vínculo especial con Robert Prevost por los años que dedicó a su labor pastoral en esta región del norte peruano.

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La expectativa por su retorno ha generado diversas iniciativas que buscan formar parte de este acontecimiento. Para algunos, la oportunidad está en ofrecer productos personalizados; para otros, significa compartir con los visitantes una muestra de creatividad y de la identidad religiosa de la ciudad.

Un llavero y un sombrero con la frase «Yo estuve con León XIV» forman parte de los recuerdos elaborados por emprendedores de Chiclayo ante la visita papal. (Infobae)

La visita de León XIV también mueve la economía local

La presencia del papa León XIV genera expectativas en distintos sectores de Chiclayo. Además de los comerciantes que ofrecen recuerdos, la llegada de peregrinos y visitantes representa una oportunidad para los negocios vinculados con la gastronomía, el transporte, el hospedaje y otros servicios.

Los pequeños emprendimientos también encuentran un espacio para mostrar sus propuestas ante un público que llegará desde diferentes partes del Perú y del extranjero para participar de las actividades religiosas.

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Emprendedores de Chiclayo ofrecen bolsos de tela conmemorativos con ilustraciones del pontífice y la catedral local ante la visita del papa León XIV. (Infobae)

En este escenario, los recuerdos inspirados en el pontífice adquieren un valor particular: no son solamente artículos comerciales, sino objetos asociados a un acontecimiento que muchos fieles consideran irrepetible.

Bolsos, pines, banderitas, llaveros, pulseras y figuras coleccionables forman parte de esta nueva oferta que comienza a distinguir las calles y espacios comerciales de Chiclayo.

Mientras la ciudad se prepara para recibir al Santo Padre, sus emprendedores también se organizan para aprovechar esta oportunidad. Con creatividad, entusiasmo y mucha fe, buscan que quienes lleguen a la tierra de León XIV puedan regresar a sus hogares con algo más que fotografías: un recuerdo de su paso por la ciudad que considera parte de su historia.

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