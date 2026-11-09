Perú

Del Funko del papa a los bolsos personalizados: los negocios que nacen en Chiclayo por la llegada del papa León XIV

La expectativa por el regreso de Robert Prevost a la ciudad donde ejerció su labor pastoral también impulsa el comercio local. Emprendedores aprovechan la visita apostólica para ofrecer artículos personalizados, recuerdos religiosos y productos inspirados en León XIV en los alrededores de la Plaza Mayor

Una mujer acomoda camisetas blancas en una reja junto a una figura de cartón de tamaño real de un pontífice católico en una vereda
Una comerciante acomoda camisetas con la imagen del papa León XIV junto a una figura de cartón del pontífice en una calle de Chiclayo. (Infobae)
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La llegada del papa León XIV a Chiclayo no solo moviliza a miles de fieles que esperan reencontrarse con quien fuera obispo de esta jurisdicción eclesiástica. Su visita apostólica también ha despertado el ingenio de los emprendedores locales, quienes encontraron en este acontecimiento histórico una oportunidad para impulsar sus negocios y ofrecer recuerdos especiales a los visitantes que comienzan a llegar a la ciudad.

La ciudad de Chiclayo en Perú se prepara para recibir al Papa León XIV con gran entusiasmo. Infobae Perú conversó con ciudadanos que expresaron su alegría y esperanza por la visita del Sumo Pontífice. | Infobae Perú

En los alrededores de la Plaza Mayor de Chiclayo, el ambiente ya se vive de una manera diferente. Entre banderas, artículos religiosos y preparativos para recibir al Santo Padre, aparecen pequeños negocios que han incorporado a sus vitrinas una variedad de productos inspirados en Robert Prevost, hoy León XIV.

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Uno de ellos es ‘El baúl de León’, un emprendimiento que ha preparado una colección de artículos alusivos al pontífice, pensados especialmente para quienes desean llevarse un recuerdo de su visita al norte del país.

Un hombre sostiene un abanico de madera y una bolsa de tela con estampados alusivos al papa frente a un módulo comercial
Un comerciante exhibe un abanico y una bolsa conmemorativos del papa León XIV frente a un puesto de recuerdos en Chiclayo. (Infobae)

Bolsos, llaveros, abanicos, gorros, sombreros, banderitas, pañoletas, pines y pulseras de goma forman parte de su catálogo. La propuesta busca ofrecer diferentes alternativas a los peregrinos, turistas y familias que se congregarán en Chiclayo para participar de las actividades programadas por la llegada del papa.

Varios abanicos abiertos con inscripciones, llaveros dentro de una cesta, pulseras enrolladas y una bandera colocados sobre una mesa
El emprendimiento El baúl de León ofrece abanicos, pulseras y llaveros conmemorativos por la visita del papa León XIV en Chiclayo, Perú. (Infobae)

Su creador reconoce que la iniciativa tiene un significado especial, pues combina la oportunidad de desarrollar un negocio con la emoción que representa para los chiclayanos recibir nuevamente a Robert Prevost, esta vez como cabeza de la Iglesia católica.

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“Más que como chiclayano y católico, me siento emocionado por la llegada del papa. En realidad, creo que es el primer papa que pisa suelo chiclayano. Entonces, nos vemos muy emocionados y más emocionados aún con el emprendimiento que estamos teniendo, con los recuerditos y poder hacer llegar los recuerditos a las personas que participen”, comentó.

Dos abanicos abiertos sobre una superficie oscura con varillas de madera clara, estampados de una iglesia y leyendas sobre el papa León XIV
Emprendedores de Chiclayo ofrecen abanicos conmemorativos con motivos religiosos ante la llegada del papa León XIV a la ciudad. (Infobae)

La iniciativa refleja cómo un acontecimiento religioso de trascendencia internacional también puede convertirse en una oportunidad para los pequeños comerciantes, que buscan conectar sus productos con uno de los momentos más importantes que vive la ciudad.

Banderas pequeñas en un frasco con cuerda, llaveros en una cesta de mimbre, abanicos y pulseras con inscripciones sobre una mesa
Emprendedores de Chiclayo ofrecen banderas, llaveros y abanicos conmemorativos diseñados para la visita apostólica del papa León XIV a la ciudad. (Infobae)

Funko del papa León XIV y figuras antialérgicas: los recuerdos que buscan los visitantes

Pero ‘El baúl de León’ no es el único emprendimiento que ha encontrado en la visita papal una oportunidad para innovar. En la Plaza Mayor también se ofrecen artículos que buscan captar la atención de grandes y pequeños, con propuestas que combinan creatividad, entretenimiento y devoción religiosa.

Figura de vinilo en su caja con la inscripción León XIV, vestida con atuendo religioso rojo y blanco, estola y anteojos
Un funko del papa León XIV integra la oferta de recuerdos elaborados por comerciantes en Chiclayo ante la visita del pontífice. (Infobae Perú)

Marina es otra de las emprendedoras que ha llevado sus productos inspirados en el Santo Padre hasta este espacio. Entre sus novedades destacan figuras de aproximadamente 45 centímetros, elaboradas con materiales antialérgicos, que, según explicó, están despertando el interés de los niños.

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“Son de 45 centímetros, son antialérgicos. Mayormente los niños están que lo adquieren bastante cuando lo ven”, contó durante la presentación de sus productos.

Sin embargo, uno de los artículos que más llama la atención de su propuesta es el Funko del papa León XIV, disponible en cuatro modelos diferentes. Estas figuras representan una alternativa para quienes buscan un recuerdo distinto de la visita del pontífice y desean conservar una pieza alusiva a este acontecimiento.

Dos figuras de vinilo en sus cajas que representan a un pontífice con anteojos, una con vestidura roja y otra con vestidura blanca
Dos cajas de figuras de vinilo con la imagen del papa León XIV forman parte de los recuerdos ofrecidos por comerciantes en Chiclayo ante la visita pontificia. (Infobae Perú)

La variedad de productos evidencia cómo la imagen del Santo Padre ha comenzado a inspirar propuestas comerciales que van más allá de los tradicionales artículos religiosos. Desde accesorios para el uso cotidiano hasta figuras coleccionables, los emprendedores buscan responder al interés de quienes quieren llevarse un recuerdo de esta histórica visita.

Varias camisetas blancas estampadas con retratos y textos religiosos cuelgan en perchas sobre una rejilla metálica negra en la calle
Un puesto comercial en Chiclayo exhibe camisetas conmemorativas dedicadas a la visita pastoral del papa León XIV a la ciudad peruana. (Infobae)

La fe también impulsa los pequeños negocios en Chiclayo

Para Marina, la llegada del papa León XIV representa mucho más que una oportunidad comercial. La emprendedora considera que el encuentro con el Santo Padre será un momento de reflexión y esperanza para los fieles, especialmente por el mensaje que llevará a la población durante su visita.

“Usted sabe que la oración tiene bastante poder. Y también, pues, viniendo el papa, yo sé que va a tocar bastante los corazones de las personas, a veces que son muy duras de corazón, y nos va a bendecir mucho. Yo sé que nos va a bendecir bastante”, expresó emocionada.

Puesto de venta con pañoletas, bolsos de tela y gorras con inscripciones religiosas, junto a varias mujeres que observan los artículos
Emprendedores locales exhiben y venden recuerdos alusivos a la visita del papa León XIV en un puesto comercial de Chiclayo. (Infobae)

Su testimonio refleja el sentimiento que comparten muchos habitantes de Chiclayo, una ciudad que mantiene un vínculo especial con Robert Prevost por los años que dedicó a su labor pastoral en esta región del norte peruano.

La expectativa por su retorno ha generado diversas iniciativas que buscan formar parte de este acontecimiento. Para algunos, la oportunidad está en ofrecer productos personalizados; para otros, significa compartir con los visitantes una muestra de creatividad y de la identidad religiosa de la ciudad.

Un llavero en su empaque con la ilustración de un pontífice y un sombrero amarillo con letras bordadas
Un llavero y un sombrero con la frase «Yo estuve con León XIV» forman parte de los recuerdos elaborados por emprendedores de Chiclayo ante la visita papal. (Infobae)

La visita de León XIV también mueve la economía local

La presencia del papa León XIV genera expectativas en distintos sectores de Chiclayo. Además de los comerciantes que ofrecen recuerdos, la llegada de peregrinos y visitantes representa una oportunidad para los negocios vinculados con la gastronomía, el transporte, el hospedaje y otros servicios.

Los pequeños emprendimientos también encuentran un espacio para mostrar sus propuestas ante un público que llegará desde diferentes partes del Perú y del extranjero para participar de las actividades religiosas.

Dos bolsas de tela blanca con ilustraciones impresas de un pontífice, una iglesia, una paloma y textos alusivos a León XIV en Chiclayo
Emprendedores de Chiclayo ofrecen bolsos de tela conmemorativos con ilustraciones del pontífice y la catedral local ante la visita del papa León XIV. (Infobae)

En este escenario, los recuerdos inspirados en el pontífice adquieren un valor particular: no son solamente artículos comerciales, sino objetos asociados a un acontecimiento que muchos fieles consideran irrepetible.

Bolsos, pines, banderitas, llaveros, pulseras y figuras coleccionables forman parte de esta nueva oferta que comienza a distinguir las calles y espacios comerciales de Chiclayo.

Mientras la ciudad se prepara para recibir al Santo Padre, sus emprendedores también se organizan para aprovechar esta oportunidad. Con creatividad, entusiasmo y mucha fe, buscan que quienes lleguen a la tierra de León XIV puedan regresar a sus hogares con algo más que fotografías: un recuerdo de su paso por la ciudad que considera parte de su historia.

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