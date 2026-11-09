Aeropuerto Jorge Chávez: ¿la suspensión de vuelos en Cusco por la visita del papa León XIV afectará conexiones con Lima?

El aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco suspenderá sus operaciones el 15 de noviembre, entre las 07:45 y las 15:00 horas, por la visita del papa León XIV

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La suspensión temporal de operaciones en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco, prevista para el próximo 15 de noviembre por la visita del papa León XIV, obligará a las aerolíneas a reprogramar sus servicios.

Sin embargo, las conexiones aéreas con Lima no deberían verse afectadas de manera significativa, debido a que las compañías han tenido varias semanas para ajustar sus itinerarios, según explicó este lunes a Infobae Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Jorge Chávez.

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“Considerando que la llegada del Papa es un tema que se viene anunciando y coordinando desde hace varias semanas por parte del Gobierno, se entiende que las aerolíneas han podido prever esta situación y realizar las coordinaciones necesarias con anticipación para evitar posibles inconvenientes en sus itinerarios de vuelo”, indicó la empresa.

LAP agregó que las compañías han dispuesto de tiempo suficiente para organizar sus operaciones y comunicar las modificaciones a los pasajeros. “Las aerolíneas ya han tenido un margen de tiempo para coordinar el itinerario de vuelo con sus pasajeros”, precisó.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), confirmó más temprano que la terminal aérea de la ciudad imperial interrumpirá sus actividades el próximo domingo, entre las 07:45 y las 15:00 horas.

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Lima Airport Partners (LAP) señaló que las aerolíneas tuvieron varias semanas para ajustar sus itinerarios, por lo que las conexiones con Lima no deberían registrar afectaciones significativas

La directora general de Aeronáutica Civil, Paola Marín, explicó que la medida responde al desplazamiento del pontífice desde Chiclayo hacia Cusco, adonde llegará en un avión comercial acompañado de otras siete aeronaves.

“No solo va a venir un avión, sino que va a hacerlo acompañado de siete aviones más. Por lo tanto, son ocho aviones que van a surcar los cielos peruanos para poder llegar a la ciudad del Cusco”, detalló en diálogo con Canal N.

Ante el cierre temporal, el MTC coordinó con las aerolíneas, los operadores aeroportuarios y las autoridades competentes la ampliación de los horarios de funcionamiento de algunas terminales, con el fin de facilitar la reprogramación de los servicios afectados.

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Como parte de esta medida, los aeropuertos de Cusco y Pucallpa podrán operar durante las 24 horas los días 14 y 16 de noviembre. La disposición busca ofrecer franjas adicionales para que las empresas redistribuyan sus vuelos de acuerdo con sus necesidades operativas.

Marín señaló que la mayoría de los servicios afectados en Cusco serán trasladados al día siguiente de la suspensión, aunque algunas compañías optaron por adelantarlos.

El pontífice llegará a Cusco en un avión comercial acompañado por otras siete aeronaves, según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)

“Las líneas aéreas han coordinado internamente en materia de operaciones y han hecho reprogramaciones en algunos casos el día anterior, pero la mayoría de vuelos se están reprogramando para el día posterior”, sostuvo.

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La funcionaria remarcó que la reorganización de los itinerarios corresponde a cada compañía, que también debe comunicar directamente a sus usuarios los nuevos horarios. Por ello, recomendó a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas antes de acudir a la terminal.

Por su parte, el aeropuerto de Pucallpa también suspenderá temporalmente sus operaciones el 15 de noviembre, entre las 15:05 y las 21:00 horas, como parte de las medidas de seguridad y coordinación previstas para los desplazamientos de León XIV durante su visita al territorio nacional.