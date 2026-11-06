Los 4 jugadores que César Cueto pidió a Mano Menezes convocar a la selección peruana.

Guardar

La selección peruana se prepara para afrontar un nuevo amistoso ante Bolivia en la fecha FIFA de noviembre de 2026. En ese contexto, Mano Menezes presentó su lista de convocados en conferencia de prensa.

El técnico brasileño citó a 26 jugadores, con futbolistas de la Liga 1 y del extranjero. La nómina también incluyó a jóvenes con raíces peruanas que destacan en Europa, como Francesco Andrealli.

PUBLICIDAD

Tras conocerse la convocatoria, César Cueto, exmundialista con la selección peruana e ídolo de Alianza Lima, pidió la presencia de cuatro jugadores que no fueron considerados en la última lista.

“Me gustaría ver pronto en la selección a Tapia, Llontop y Arrasco. Valera también tiene que estar. Es una opinión personal el querer ver a Magallanes como volante mixto”, expresó el exjugador en conversación con el periodista deportivo Tadokoro.

César Cueto pidió la convocatoria de Renato Tapia, Mauricio Arrasco, Mathías Llontop y Alex Valera en la selección peruana.

Mano Menezes habló de la no convocatoria de Renato Tapia

El deseo de César Cueto de volver a ver a Renato Tapia en la selección peruana podría cumplirse pronto. Mano Menezes adelantó cuándo empezará a considerar al mediocampista y dejó de lado las polémicas que mantuvo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

PUBLICIDAD

“Nuevos jugadores para dar minutos y puedan ser el futuro. Y habría una segunda etapa, cuando unamos a los jugadores que se afirmaron de la primera etapa con algunos que tienen pasado por la selección; ahí está Renato Tapia. A partir de marzo, Renato va a estar siendo considerado para estar con nosotros”, sentenció.

Luego de no llamar al 'Cabezón' para el amistoso con Bolivia, el técnico brasileño confirmó cuándo lo citará a la 'bicolor'. (Video: Canal N)

La actualidad de Mauricio Arrasco y Mathías Llontop

César Cueto no se equivoca al pedir las convocatorias de Mauricio Arrasco y Mathías Llontop a la selección peruana. Más allá de que el ‘Poeta de la Zurda’ conoce de fútbol, ambos atraviesan un buen presente en la Liga 1, pese a su juventud.

PUBLICIDAD

Arrasco, de 22 años, llegó cedido desde Alianza Lima a FC Cajamarca esta temporada con el objetivo de sumar minutos en Primera División. El atacante respondió con goles y asistencias, se ganó un lugar como titular y acumuló siete anotaciones y cinco pases de gol en 32 partidos.

Llontop, de 24 años, cuenta con más experiencia en la máxima categoría. Esta temporada se consolidó en Sport Boys, donde registró un gol y cuatro asistencias en 32 encuentros. Su talento recibió elogios de jugadores consolidados como Christian Cueva y Carlos Zambrano, sus compañeros en la ‘misilera’.

PUBLICIDAD

Mathías Llontop y Mauricio Arrasco destacan en la Liga 1 2026 con Sport Boys y FC Cajamarca.

La ausencia de Alex Valera en la selección peruana

Alex Valera fue una de las ausencias en la convocatoria de la selección peruana. Pese a su buen momento en Universitario de Deportes, Mano Menezes optó por otros atacantes para esta nueva fecha FIFA.

Por ahora, no se conocen los motivos de su exclusión. Valera suma 10 goles en el Torneo Clausura y anotó ante Sport Boys en la última jornada, pese a que también falló un penal.

El delantero puso el descuento tras asistencia de Gianluca Lapadula - Crédito: L1MAX.

Los convocados de Perú para el amistoso ante Bolivia

Arqueros

- Pedro Gallese (Deportivo Cali de Colombia)

- Diego Romero (Universitario de Deportes)

- Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

- Alfonso Barco (HNK Rijeka de Croacia)

- Erick Noriega (Gremio de Brasil)

- Fabio Gruber (Mainz 05 de Alemania)

- Marco Huamán (Alianza Lima)

- Marcos López (Copenhagen de Dinamarca)

- Matías Lazo (Melgar)

- Matías Zegarra (Melgar)

Mediocampistas

- Jesús Pretell (LDU de Quito de Ecuador)

- Wilder Cartagena (Orlando City de Estados Unidos)

- Francesco Andrealli (Como 1907 de Italia)

- Oslimg Mora (Sport Boys)

- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

- Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

- Jairo Vélez (Alianza Lima)

- Andy Polo (Universitario de Deportes)

- Erinson Ramírez (Juan Pablo II)

Delanteros

- Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva de Israel)

- Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal)

- Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes)

- Jhonny Vidales (Melgar)

- Luis Iberico (Sporting Cristal)

- Maxloren Castro (Sporting Cristal)

- Piero Magallanes (Sport Huancayo)

La lista de convocados de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia en fecha FIFA de noviembre. - créditos: FPF