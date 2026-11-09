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Así quedó el ranking ATP de los tenistas peruanos tras el Masters 1000 de París: ¿Cómo le fue a Ignacio Buse?

El tenista peruano cierra la temporada regular como primera raqueta peruana tras sumar 1.520 puntos y avanzar en la clasificación, impulsado por su triunfo ante Daniil Medvedev en la capital francesa

Ignacio Buse – Gonzalo Bueno – Juan Pablo Varillas - Ranking ATP – Perú – deportes – 9 noviembre
La más reciente actualización de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), publicada este lunes 9 de noviembre, sitúa a Ignacio Buse en la casilla 32 del mundo con 1.520 puntos, tras sumar un lugar en la tabla al concluir su última participación oficial de la temporada 2026. (ATP)
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Con el cierre de la temporada regular del circuito ATP, el tenis peruano tiene motivos para celebrar. La actualización del ranking difundida este lunes coloca a Ignacio Buse en su mejor posición del año: el puesto 32 del mundo, con 1.520 puntos acumulados.

El salto de una casilla respecto a la semana anterior consolida al tenista nacional como la raqueta número uno del Perú, con una diferencia abultada sobre el resto de sus compatriotas. En lo más alto de la clasificación mundial continúa el alemán Alexander Zverev, con 9.550 puntos, seguido del italiano Jannik Sinner (9.450) y el español Carlos Alcaraz (7.100).

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La actuación de Buse en el Masters 1000 de París

Ignacio Buse – Gonzalo Bueno – Juan Pablo Varillas - Ranking ATP – Perú – deportes – 9 noviembre
El tenista peruano firmó una de sus victorias más importantes en el circuito al derrotar a Daniil Medvedev, resultado que le permitió alcanzar los octavos de final de uno de los torneos más exigentes del calendario (ATP)

El avance de Buse en la tabla tiene nombre y apellido: Daniil Medvedev. El tenista limeño venció al ruso —actual quinto del mundo con 3.820 puntos— en el Masters 1000 de París, el último torneo de categoría oficial del calendario 2026, y con esa victoria accedió a los octavos de final del certamen parisino.

Fue, sin dudas, uno de los triunfos más resonantes de su carrera en el circuito mayor. La campaña se interrumpió en esa instancia, cuando el portugués Nuno Borges —que trepó ocho puestos hasta la casilla 41 del mundo— se impuso y dejó al peruano fuera de la competencia.

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Con la temporada oficial ya clausurada, Buse apunta ahora a otro escenario: el Road to Australia 2026, torneo de exhibición programado del 16 al 20 de diciembre en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en Argentina. Esa será su próxima aparición en una cancha antes de que arranque el calendario 2027.

Bueno y Varillas, el podio nacional completo

Ignacio Buse – Gonzalo Bueno – Juan Pablo Varillas - Ranking ATP – Perú – deportes – 9 noviembre
La clasificación nacional presenta movimientos alentadores para dos de sus principales exponentes. Bueno ganó 14 posiciones y se acercó a la élite del tenis peruano, mientras Varillas continúa compitiendo dentro del top 200 mundial. (ATP)

Detrás de Buse, el segundo y tercer lugar del escalafón peruano también registraron movimientos positivos. Gonzalo Bueno protagonizó el ascenso más llamativo entre los nacionales al ganar 14 posiciones de un solo golpe y establecerse en el puesto 184, con 307 puntos. El salto lo afianza como la segunda raqueta del país y marca su mejor ubicación en el circuito.

Juan Pablo Varillas, por su parte, avanzó dos lugares y figura ahora en la posición 200, con 285 puntos. El experimentado tenista peruano cierra así el trío de cabeza del tenis nacional en la clasificación ATP, a distancia considerable del pelotón que lo sigue.

El resto del plantel peruano en el ranking

Ignacio Buse – Gonzalo Bueno – Juan Pablo Varillas - Ranking ATP – Perú – deportes – 9 noviembre
La actualización también dejó movimientos para los demás representantes nacionales, con ascensos de Conner Huertas del Pino y Christopher Li, además de retrocesos para Arklon Huertas del Pino y Mauricio Echazú. (ATP)

Entre los demás representantes del país, los resultados fueron disparejos. Conner Huertas del Pino sumó una posición y quedó ubicado en el puesto 637, mientras que su hermano Arklon tuvo una semana en sentido contrario: retrocedió siete casillas y cayó hasta la posición 762.

Christopher Li fue otro de los que trepó en la tabla al ganar nueve lugares, lo que lo dejó en el puesto 922. Mauricio Echazú, en cambio, perdió terreno: descendió seis posiciones y aparece en la casilla 1364.

Luis José Nakamine no registró variación y permanece en el puesto 1817. José Luis Claro cedió dos lugares y se sitúa ahora en la posición 2005. Nicolás Baena, finalmente, perdió un peldaño y figura en el puesto 2083 del listado mundial.

El panorama del tenis peruano cierra así una temporada con Buse como referente indiscutido, Bueno en alza y Varillas sosteniendo su lugar entre los 200 mejores del planeta.

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