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Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia por fecha FIFA

El entrenador brasileño Mano Menezes dio a conocer una extensa nómina de 26 jugadores para encarar el cotejo contra la ‘verde’ en Matute. Hay novedades y ausencias llamativas

Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia por fecha FIFA. - créditos: FPF
Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia por fecha FIFA. - créditos: FPF
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La selección peruana conoció su lista de convocados para el amistoso ante Bolivia en Lima el viernes 13 de noviembre, un encuentro que servirá para evaluar la respuesta de la ‘bicolor’ después de una gira por Norteamérica que dejó más dudas que certezas. El estadio Alejandro Villanueva albergará el primer cotejo de Mano Menezes al frente del combinado patrio en territorio ‘incaico’.

La nómina presenta novedades en casi todas las líneas. Andy Polo vuelve a aparecer entre los mediocampistas, mientras que Erinson Ramírez integra la relación como una de las alternativas de la Liga 1 tras su buena labor con Juan Pablo II.

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Maxloren Castro, atacante de Sporting Cristal vuelva a la convocatoria siendo uno de los jóvenes más destacados del campeonato local. Además, Luis Iberico representa otra de las variantes incluidas en la zona ofensiva por su buen presente con los ‘rimenses’.

También figura Francesco Andrealli de Como 1907 de Italia. El mediocampista 19 años venía siendo llamado para la selección peruana sub 20, pero lleva la cinta de capitán en el cuadro ‘lariano’, donde ha resaltado en el certamen italiano y en la UEFA Youth League.

Gran acción del volante ítalo-peruano en el duelo ante los 'diablos rojos'. (Video: Gian Franco Zelaya)

La lista de convocados de la selección peruana para amistoso ante Bolivia

La convocatoria de la selección peruana para la fecha FIFA de noviembre incluye a 26 futbolistas elegidos por Mano Menezes para el amistoso con Bolivia en Matute:

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Arqueros

- Pedro Gallese (Deportivo Cali de Colombia)

- Diego Romero (Universitario de Deportes)

- Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

- Alfonso Barco (HNK Rijeka de Croacia)

- Erick Noriega (Gremio de Brasil)

- Fabio Gruber (Mainz 05 de Alemania)

- Marco Huamán (Alianza Lima)

- Marcos López (Copenhagen de Dinamarca)

- Matías Lazo (Melgar)

- Matías Zegarra (Melgar)

Mediocampistas

- Jesús Pretell (LDU de Quito de Ecuador)

- Wilder Cartagena (Orlando City de Estados Unidos)

- Francesco Andrealli (Como 1907 de Italia)

- Oslimg Mora (Sport Boys)

- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

- Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

- Jairo Vélez (Alianza Lima)

- Andy Polo (Universitario de Deportes)

- Erinson Ramírez (Juan Pablo II)

Delanteros

- Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva de Israel)

- Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal)

- Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes)

- Jhonny Vidales (Melgar)

- Luis Iberico (Sporting Cristal)

- Maxloren Castro (Sporting Cristal)

- Piero Magallanes (Sport Huancayo)

La lista de convocados de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia en fecha FIFA de noviembre. - créditos: FPF
La lista de convocados de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia en fecha FIFA de noviembre. - créditos: FPF

Entre los jugadores que Mano Menezes no consideró para este compromiso destacan Oliver Sonne, Alex Valera, Renzo Garcés, Felipe Chávez y Renato Tapia. En el caso de ‘Pippo’ y el ‘Cabezón’, según se voceó, volverían para la fecha FIFA de marzo; mientras que las ausencias del ‘Vikingo’ y del ‘Cholo’ podría significar para que el DT vea a otros jugadores en esos puestos. El ‘Charapa’ quedó fuera por lesión.

Así llega la selección de Bolivia

La selección de Bolivia llegará a Lima con la necesidad de corregir los resultados que obtuvo en su más reciente fecha internacional. La ‘verde’ perdió 2-0 frente a Paraguay y sufrió una caída por 4-0 ante Argentina en los amistosos de setiembre, resultados que dejaron tareas pendientes para el comando técnico encabezado por Óscar Villegas.

El encuentro ante Perú será el primero de dos compromisos que disputará el combinado ‘altiplánico’ durante la ventana FIFA. Después de su visita a Lima, enfrentará a Ecuador en Guayaquil.

La visita a suelo nacional representará una oportunidad para que Bolivia recupere confianza antes de su segundo amistoso del mes. El entrenador boliviano buscará mejorar el funcionamiento colectivo y encontrar respuestas tras los anteriores tropiezos, en un partido que también permitirá medir su preparación fuera de casa.

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