Perú

Mónica Sánchez reaparece tras accidente que la dejó con grave fractura: “Gracias por el cariño y la preocupación”

La actriz se pronunció en su cuenta de Instagram luego de varios días de silencio sobre su salud

Composición de dos primeros planos de una mujer recostada sobre almohadas que mira y sonríe a la cámara
La actriz Mónica Sánchez reposa sobre unas almohadas en dos autorretratos compartidos en sus redes sociales tras sufrir un accidente.
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Mónica Sánchez reapareció en redes sociales tras la caída que le provocó una fractura de cadera durante los ensayos de la obra Las irresponsables. La actriz peruana publicó una fotografía desde su cama y compartió una reflexión sobre el proceso de recuperación que atraviesa luego del accidente.

La intérprete difundió la imagen en su cuenta de Instagram, donde se mostró recostada y agradeció los mensajes que recibió desde que se conoció que debía alejarse temporalmente de los escenarios.

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Gracias por el cariño, los saludos y la preocupación. Es una parada inesperada, pero también un poderoso y significativo momento que me entrega la vida”, escribió Mónica Sánchez en el texto que acompañó su publicación.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con un autorretrato de Mónica Sánchez recostada sobre una almohada y un mensaje de texto
La actriz Mónica Sánchez comparte una fotografía desde el reposo para agradecer las muestras de apoyo recibidas tras sufrir un accidente que le causó una fractura.

La artista tuvo que recibir atención médica después de sufrir una caída durante un ensayo técnico de la obra. Tras ser evaluada, se confirmó que presentaba una fractura de cadera, lesión que la obligó a guardar reposo y a dejar el elenco del montaje teatral.

Sánchez había ensayado durante semanas para el estreno de Las irresponsables, producción en la que compartiría escenario con Norma Martínez y Johanna San Miguel. Sin embargo, el accidente cambió los planes de la puesta cuando faltaban pocos días para su primera función.

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En su reciente mensaje, la actriz se refirió a la pausa obligada que enfrenta y a la necesidad de concentrarse en su bienestar físico y emocional antes de retomar sus compromisos profesionales.

Este tránsito de rendirme a la experiencia, aceptar lo que es, bajarle el volumen al vértigo cotidiano, permitir el vacío, escuchar lo más íntimo y sutil del cuerpo, la mente y el alma, es un enorme y bello regalo en tiempos como este”, expresó la figura de la televisión peruana.

Mónica Sánchez sufrió una caída durante un ensayo
Mónica Sánchez sufrió una caída durante un ensayo

La publicación generó reacciones de seguidores y colegas. Entre los mensajes estuvo el de su pareja, Daniel Sacro, quien le manifestó públicamente su apoyo durante esta etapa. “Admirable tu manera de llevarlo. Te amo”, comentó.

La actriz también dedicó unas palabras a sus compañeras de reparto y lamentó no haber formado parte del estreno de la obra. “Lamento profundamente no haber podido estrenar con mis amadas compañeras @normartz y @johannasanmiguel_dammert de la mano de @deapromotora”, señaló.

La caída de Mónica Sánchez obligó a reprogramar el estreno de la obra

El accidente ocurrió en el Teatro NOS, durante uno de los ensayos técnicos previos al debut de Las irresponsables. Según comunicó DEA Teatro, Mónica Sánchez cayó desde el escenario y sufrió lesiones que demandaban un periodo de recuperación.

La situación llevó a la producción a cancelar la conferencia de prensa prevista para presentar la obra, que reunía por primera vez a Sánchez, Norma Martínez y Johanna San Miguel en un mismo elenco.

El estreno estaba fijado inicialmente para el viernes 16 de octubre. Luego de la lesión de la actriz, la producción anunció cambios en la programación y trabajó en la reorganización del reparto para mantener en pie la temporada.

Estreno de Las Irresponsables
Estreno de Las Irresponsables

Finalmente, el espectáculo confirmó que iniciaría funciones el 29 de octubre. Para cubrir la ausencia de Sánchez, la producción convocó a Claudia Bérninzon, quien asumió el personaje que interpretaría la actriz antes de la caída.

Por el momento, Mónica Sánchez no ha informado una fecha para volver a las tablas. Su publicación dejó claro que continuará enfocada en la recuperación de la fractura de cadera, mientras recibe el acompañamiento de sus familiares, amigos y seguidores.

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