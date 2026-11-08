A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario de Deportes se medirá ante CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hoy, domingo 8 de noviembre, Universitario recibirá a CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, en una jornada con impacto en la pelea por el título y el descenso. Ambos ya se enfrentaron en el Apertura, cuando igualaron sin goles en Moquegua.

Los ‘cremas’ llegan con la opción de asumir el liderato en solitario luego del empate 1-1 de Sporting Cristal frente a ADT en Tarma. CD Moquegua, en cambio, necesita sumar fuera de casa para revertir una situación comprometida en la tabla acumulada.

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A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua por Torneo Clausura 2026

El partido entre Universitario y CD Moquegua se disputará en el estadio Monumental de Ate, por la penúltima jornada del Torneo Clausura. El compromiso comenzará a las 20:30 horas de Perú.

Estos son los horarios en otros países:

20:30 horas: Colombia, Ecuador y Miami

21:30 horas: Bolivia, Venezuela y Guyana

22:30 horas: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Surinam

02:30 horas del lunes 9 de noviembre: España peninsular

01:30 horas del lunes 9 de noviembre: Islas Canarias

Programación de Universitario vs CD Moquegua por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026

Dónde ver Universitario vs CD Moquegua por Torneo Clausura 2026

La transmisión estará a cargo de L1 MAX, señal que posee los derechos televisivos de la Liga 1. Los aficionados podrán seguir el partido a través de los operadores de televisión por cable que incluyan el canal dentro de su programación.

Asimismo, el encuentro estará disponible vía streaming mediante Liga 1 Play, plataforma que requiere un plan de suscripción y permite acceder desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras. La señal digital emitirá el compromiso en simultáneo con la transmisión televisiva.

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Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del encuentro. La página web tendrá el minuto a minuto, los goles, las principales jugadas y las incidencias que puedan modificar el escenario en la lucha por el Clausura y la permanencia.

¿Cómo llega Universitario?

Universitario llega después de empatar 2-2 ante Sport Boys en el estadio Monumental. Los ‘merengues’ estuvieron dos goles abajo en el marcador y rescataron un punto gracias a las anotaciones de Álex Valera y Caín Fara en los minutos finales.

El cuadro 'crema' salvó un empate agónico 2-2 frente a los 'rosados' en el Monumental - Crédito: L1MAX.

El resultado dejó una sensación agridulce en el plantel, porque el equipo perdió la posibilidad de escaparse en la tabla. Sin embargo, el empate posterior de Sporting Cristal ante ADT volvió a abrirle una oportunidad concreta de asumir la cima.

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Los dirigidos por Fabián Bustos necesitan una victoria para depender de sí mismos en la última fecha. El calendario los llevará luego a Huancayo, donde podrían disputar un partido decisivo frente a Sport Huancayo por el desenlace del Clausura.

La ‘U’ deberá resolver además algunas ausencias por lesión. Lisandro Alzugaray no estará disponible por un desgarro, mientras que el comando técnico evalúa las condiciones de otros futbolistas antes de definir la convocatoria.

¿Cómo llega CD Moquegua?

CD Moquegua viajará a Lima después de igualar 0-0 con Los Chankas en el estadio 25 de Noviembre. El conjunto sureño ocupa el puesto 16 del Clausura, con 11 puntos, tras registrar dos victorias, cinco empates y ocho derrotas.

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Tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la victoria de FC Cajamarca ante Alianza Atlético. Créditos: Fútbol peruano.

La situación es más delicada en la clasificación acumulada. La reciente victoria de FC Cajamarca dejó a los moqueguanos en una zona de riesgo, por lo que el cuadro de José Soto está obligado a sumar para evitar permanecer entre los dos equipos que perderían la categoría.

El equipo visitante necesita una actuación ordenada para frenar a un rival que buscará la punta. Un resultado favorable en Ate podría alterar su panorama antes de las últimas jornadas y aumentar sus opciones de seguir en la Liga 1.

Programación y resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Viernes 6 de noviembre

- Atlético Grau 3-0 Cusco FC (Finalizado)

Sábado 7 de noviembre

- ADT 1-1 Sporting Cristal (Finalizado)

- FC Cajamarca 2-0 Alianza Atlético (Finalizado)

- FC Melgar 2-1 Juan Pablo II (Finalizado)

- Cienciano 1-2 Sport Huancayo (Finalizado)

Domingo 8 de noviembre

- Los Chankas vs Alianza Lima (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Boys vs UTC (15:30 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Universitario de Deportes vs CD Moquegua (20:30 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)