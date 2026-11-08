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Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del partido por LaLiga 2026-27

Los ‘azulgranas’ y ‘colchoneros’ se enfrentan en el estadio Riyadh Air Metropolitano por el primer lugar de la tabla de posiciones del campeonato español. Conoce cómo sintonizar el encuentro en vivo

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY: canal TV del duelo clave por el liderato de LaLiga de España 2026.
Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY: canal TV del duelo clave por el liderato de LaLiga de España 2026.
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Hoy, domingo 8 de noviembre, Barcelona y Atlético de Madrid protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada 12 de LaLiga. El encuentro se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano desde las 15:00 horas de Perú. Conoce cómo seguir la transmisión del duelo.

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga 2026-27

El partido entre Atlético de Madrid y Barcelona por LaLiga será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica.

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Además, los usuarios podrán seguirlo vía streaming a través de Disney+, disponible en computadoras, Smart TV y teléfonos móviles.

Infobae realizará la cobertura del encuentro en su web, con el minuto a minuto, los goles, las incidencias, las declaraciones y más.

Diego Simeone y Hansi Flick protagonizarán el duelo de pizarras en el Barcelona vs Atlético Madrid.
Diego Simeone y Hansi Flick protagonizarán el duelo de pizarras en el Barcelona vs Atlético Madrid.

Horario de Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga 2026-27

El duelo está pactado para iniciar a las 21:00 horas de España, mientras que en Perú comenzará a las 15:00 horas. En otros países, va de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 17:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

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¿Cómo llegan?

Barcelona dejó atrás las derrotas ante París Saint-Germain en la Champions League y Real Madrid en LaLiga, y encadenó dos triunfos consecutivos con una alta cuota goleadora.

El equipo de Hansi Flick goleó 6-1 a Alavés, con dobletes de Lamine Yamal y Raphinha, además de los tantos de Fermín López y Anthony Gordon. Luego, superó 3-0 a Aston Villa, con otro doblete del atacante brasileño y un gol de la joven figura española.

Barcelona llega motivado luego de su goleada 3-0 ante Aston Villa.
Barcelona llega motivado luego de su goleada 3-0 ante Aston Villa.

Por su parte, Atlético de Madrid vio interrumpida una racha de nueve partidos sin derrotas tras caer 2-0 ante Bayern Múnich en el Riyadh Air Metropolitano. El equipo alemán se impuso con goles de Lennart Karl y Konrad Laimer.

En su última presentación por LaLiga, el cuadro de Diego Simeone venció 2-0 a Levante, con anotaciones de Alejandro Grimaldo y Giuliano Simeone.

La última vez que se enfrentaron

La última vez que Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentaron fue en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El cuadro ‘colchonero’ avanzó a las semifinales pese a caer 2-1 en el partido de vuelta, ya que se impuso 3-2 en el marcador global tras la victoria conseguida en el Spotify Camp Nou.

El equipo de Diego Simeone afrontó un inicio adverso: Barcelona se adelantó antes de los 25 minutos con goles de Lamine Yamal y Ferrán Torres. Sin embargo, Ademola Lookman descontó tras una jugada elaborada entre Antoine Griezmann y Marcos Llorente, un tanto que devolvió la ventaja global al conjunto ‘rojiblanco’.

Los 'azulgranas' ganaron 2-1, pero quedaron eliminados de la Champions League por el marcador global. Créditos: Barcelona.

En el segundo tiempo, el elenco ‘blaugrana’ buscó el gol que forzara la prórroga, pero no logró superar la resistencia del Atlético. La expulsión de Eric García a 10 minutos del final complicó aún más las opciones del cuadro catalán.

Con el 3-2 global, Atlético de Madrid clasificó a las semifinales de la Champions League por cuarta vez durante la etapa de Simeone y séptima en su historia.

Posibles alineaciones

  • Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena; Julián Álvarez, Kang-in Lee. DT: Diego Simeone.
  • Barcelona: Joan García; Joao Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García; Pedri, Marc Bernal; Anthony Gordon, Fermín López, Lamine Yamal; Raphinha. DT: Hansi Flick.

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