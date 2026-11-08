Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del partido por LaLiga 2026-27

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY: canal TV del duelo clave por el liderato de LaLiga de España 2026.

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Hoy, domingo 8 de noviembre, Barcelona y Atlético de Madrid protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada 12 de LaLiga. El encuentro se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano desde las 15:00 horas de Perú. Conoce cómo seguir la transmisión del duelo.

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga 2026-27

El partido entre Atlético de Madrid y Barcelona por LaLiga será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica.

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Además, los usuarios podrán seguirlo vía streaming a través de Disney+, disponible en computadoras, Smart TV y teléfonos móviles.

Infobae realizará la cobertura del encuentro en su web, con el minuto a minuto, los goles, las incidencias, las declaraciones y más.

Diego Simeone y Hansi Flick protagonizarán el duelo de pizarras en el Barcelona vs Atlético Madrid.

Horario de Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga 2026-27

El duelo está pactado para iniciar a las 21:00 horas de España, mientras que en Perú comenzará a las 15:00 horas. En otros países, va de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 17:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

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¿Cómo llegan?

Barcelona dejó atrás las derrotas ante París Saint-Germain en la Champions League y Real Madrid en LaLiga, y encadenó dos triunfos consecutivos con una alta cuota goleadora.

El equipo de Hansi Flick goleó 6-1 a Alavés, con dobletes de Lamine Yamal y Raphinha, además de los tantos de Fermín López y Anthony Gordon. Luego, superó 3-0 a Aston Villa, con otro doblete del atacante brasileño y un gol de la joven figura española.

Barcelona llega motivado luego de su goleada 3-0 ante Aston Villa.

Por su parte, Atlético de Madrid vio interrumpida una racha de nueve partidos sin derrotas tras caer 2-0 ante Bayern Múnich en el Riyadh Air Metropolitano. El equipo alemán se impuso con goles de Lennart Karl y Konrad Laimer.

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En su última presentación por LaLiga, el cuadro de Diego Simeone venció 2-0 a Levante, con anotaciones de Alejandro Grimaldo y Giuliano Simeone.

La última vez que se enfrentaron

La última vez que Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentaron fue en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El cuadro ‘colchonero’ avanzó a las semifinales pese a caer 2-1 en el partido de vuelta, ya que se impuso 3-2 en el marcador global tras la victoria conseguida en el Spotify Camp Nou.

El equipo de Diego Simeone afrontó un inicio adverso: Barcelona se adelantó antes de los 25 minutos con goles de Lamine Yamal y Ferrán Torres. Sin embargo, Ademola Lookman descontó tras una jugada elaborada entre Antoine Griezmann y Marcos Llorente, un tanto que devolvió la ventaja global al conjunto ‘rojiblanco’.

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Los 'azulgranas' ganaron 2-1, pero quedaron eliminados de la Champions League por el marcador global. Créditos: Barcelona.

En el segundo tiempo, el elenco ‘blaugrana’ buscó el gol que forzara la prórroga, pero no logró superar la resistencia del Atlético. La expulsión de Eric García a 10 minutos del final complicó aún más las opciones del cuadro catalán.

Con el 3-2 global, Atlético de Madrid clasificó a las semifinales de la Champions League por cuarta vez durante la etapa de Simeone y séptima en su historia.

Posibles alineaciones

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena; Julián Álvarez, Kang-in Lee. DT: Diego Simeone.

Barcelona: Joan García; Joao Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García; Pedri, Marc Bernal; Anthony Gordon, Fermín López, Lamine Yamal; Raphinha. DT: Hansi Flick.