Perú

López Aliaga anuncia que “saldrá a las calles” tras decisión del JNE de no proclamarlo alcalde de Lima, pero primero optará por la vía penal

El exalcalde de Lima anunció denuncias y recursos contra integrantes del Jurado Nacional de Elecciones tras el criterio que le impediría volver al cargo mediante la sucesión como primer regidor de Renovación Popular

Tras las decisión del JNE de no nombrarlo alcalde de Lima por una relección encubierta - RLA
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Rafael López Aliaga anunció que presentará recursos penales, civiles y constitucionales contra integrantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes de convocar a movilizaciones, luego de que el organismo fijara un criterio que le impediría asumir nuevamente la Alcaldía de Lima como primer regidor de Renovación Popular.

El exalcalde y excandidato presidencial formuló sus declaraciones durante un mitin en Carabayllo, ante unas 300 personas y junto a una alcaldesa electa de su partido. López Aliaga sostuvo que agotará primero las acciones legales contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, y otros miembros de la institución.

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Vamos a salir a la calle. Pero primero, primero voy a meter los recursos penales, civiles y constitucionales”, afirmó. También dijo que buscará demostrar supuestos actos de corrupción detrás de la decisión electoral, aunque no presentó pruebas durante su discurso.

López Aliaga acusó a Burneo de integrar un “grupo criminal” y anunció una denuncia penal por una presunta omisión de funciones. “Usted se ganó su denuncia penal”, expresó al dirigirse al titular del organismo electoral. Además, cuestionó que el presidente del JNE no hubiera dado una declaración pública sobre el criterio aplicado al proceso de proclamación de autoridades municipales.

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El dirigente de Renovación Popular también vinculó sus críticas con las elecciones generales de abril, en las que participó como candidato presidencial. Según señaló, hubo fallas en la distribución del material electoral y en el sistema de transmisión de resultados que, a su juicio, perjudicaron a zonas de Lima Norte como Carabayllo y Puente Piedra.

Rafael López Aliaga con polo y gorra azul habla por micrófono frente a una reja, junto al logotipo circular del Jurado Nacional de Elecciones
Rafael López Aliaga habla por un micrófono durante un mitin en Carabayllo junto a un recuadro con el logotipo del Jurado Nacional de Elecciones.

“Me dejó sin votar a muchas partes de Lima en las cuales he trabajado”, dijo al recordar esos comicios. Cuestionó el sistema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y afirmó que sus personeros tuvieron dificultades para obtener copias de las actas de sufragio.

López Aliaga cuestionó el criterio sobre la sucesión municipal

El pronunciamiento ocurre después de que el JNE estableciera que los alcaldes que ejercieron el cargo durante el periodo municipal inmediato anterior no podrán volver a ocuparlo de forma consecutiva, incluso si postularon como primeros regidores y pretenden acceder por sucesión.

Renovación Popular lidera el conteo de la ONPE, pero Rafael López Aliaga podría quedar impedido de asumir la alcaldía por los criterios del JNE sobre reelección encubierta.
Renovación Popular lidera el conteo de la ONPE, pero Rafael López Aliaga podría quedar impedido de asumir la alcaldía por los criterios del JNE sobre reelección encubierta. Foto: Google Maps

Ese escenario alcanza a López Aliaga, quien fue elegido alcalde de Lima en 2022, renunció para participar en las elecciones presidenciales y luego integró como primer regidor la lista municipal de Renovación Popular. El candidato de su agrupación a la Alcaldía de Lima renunció, por lo que el exburgomaestre buscaba acceder al cargo mediante la sucesión prevista para el primer regidor hábil.

El líder partidario rechazó esa interpretación y sostuvo que su postulación como primer regidor no vulnera la prohibición de reelección inmediata. “La Constitución dice bien claro: uno puede postular a teniente alcalde, no hay problema. Eso es lo que he postulado”, declaró.

También citó la Ley Orgánica de Municipalidades, que regula la sucesión en caso de ausencia, vacancia o suspensión del alcalde. Según su lectura, esa norma le permitiría ocupar el puesto ante la salida del candidato que encabezaba la lista. “Ante la ausencia de alcalde, hay una sucesión”, insistió.

Retratos de Francis Allison frente a una biblioteca, Rafael López Aliaga hablando con micrófono y Jeanette Alonzo en un círculo central
Un fotomontaje reúne a las figuras políticas peruanas Francis Allison, Jeanette Alonzo y Rafael López Aliaga durante distintas declaraciones públicas.

El JNE aprobó su criterio por mayoría y hubo dos votos en contra

El criterio del JNE fue aprobado por mayoría en la Resolución N.º 4557-2026-JNE. La interpretación considera que permitir el retorno de un alcalde a través de una candidatura como primer regidor supondría una forma de eludir la prohibición constitucional de reelección inmediata.

Dos integrantes del pleno emitieron votos en minoría. López Aliaga destacó esa posición y afirmó que los magistrados discrepantes advirtieron una presunta vulneración de la Constitución. “Todavía hay gente decente”, señaló ante sus simpatizantes.

El exalcalde adelantó que sus recursos apuntarán a revertir el criterio antes de recurrir a acciones de protesta. “Aquí Porky no es manco”, expresó al cierre de su intervención.

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