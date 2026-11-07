Perú

Lucas Mamani, el niño arequipeño que encarna a Coquito en una película sobre el legado de Everardo Zapata

Con 10 años y sin experiencia previa en sets, el menor fue elegido por Eduardo Guillot para una historia inspirada en el educador Everardo Zapata Santillana

Lucas Mamani, el niño arequipeño que interpretará a Coquito en la nueva película peruana
Lucas Mamani, el niño arequipeño que interpretará a Coquito en la nueva película peruana
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Lucas Mamani, un niño arequipeño de 10 años, asumirá el papel de Coquito en la película inspirada en los primeros años del educador Everardo Zapata Santillana, creador del histórico libro de lectoescritura. El filme, dirigido por Eduardo Guillot, llegará a los cines peruanos el 26 de noviembre.

El menor nació en Huaranguillo, una campiña del distrito de Sachaca, en Arequipa, y tendrá su primera aparición en la pantalla grande como uno de los personajes centrales de Coquito, la película. Su elección surgió luego de que el director lo conociera junto a su padre durante una visita a la Ciudad Blanca.

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Guillot lo invitó a realizar una prueba de actuación. Según la producción, Lucas destacó por su soltura y carisma ante las cámaras, factores que definieron su incorporación al elenco. La película presenta una historia inspirada en la trayectoria de Zapata y en el proceso que lo llevó a desarrollar un método para la enseñanza de la lectura y la escritura.

De Sachaca al cine, Lucas Mamani debuta como Coquito en una historia sobre Everardo Zapata
De Sachaca al cine, Lucas Mamani debuta como Coquito en una historia sobre Everardo Zapata

La cinta tendrá una duración de una hora y 40 minutos y está clasificada como apta para todo público. El relato se sitúa en la década de 1950, cuando Everardo llega a Punta de Bombón, en Arequipa, con el propósito de fundar una escuela en un contexto marcado por el analfabetismo.

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De Huaranguillo al personaje vinculado con la educación peruana

Lucas Mamani creció en Huaranguillo, una zona rural y tradicional de Sachaca, donde las historias locales forman parte de la vida cotidiana. El niño relató que su lugar de origen está rodeado de relatos populares ligados a las picanterías y a los huarangos, árboles característicos de la zona.

“Según la leyenda, las dueñas de las picanterías eran hermosas mujeres que volaban por las noches y utilizaban los árboles de huarango para aterrizar”, contó Mamani sobre una de las historias que escuchó en su comunidad.

Esa facilidad para narrar anécdotas llamó la atención durante el proceso que lo acercó a la película. El actor infantil llega al proyecto sin una trayectoria previa en talleres o sets de grabación, por lo que su aparición representa un debut dentro del cine peruano.

El rodaje de la cinta se realizó en Arequipa y Punta de Bombón, escenarios vinculados a los orígenes del maestro.
El rodaje de la cinta se realizó en Arequipa y Punta de Bombón, escenarios vinculados a los orígenes del maestro.

La historia personal del menor también está ligada al deporte. Es nieto de Raúl Obando, exfutbolista y excapitán del club Melgar durante la década de 1980. Lucas recordó que aprendió a leer y escribir con el libro Coquito, al igual que varias generaciones de estudiantes peruanos.

El maestro Everardo Zapata nos sigue enseñando a leer y escribir con su libro Coquito”, señaló el niño al referirse al material educativo que ahora inspira la producción en la que participa.

Coquito, la película se centra en el periodo en el que Everardo Zapata Santillana inicia su labor como profesor. La producción muestra su llegada a Punta de Bombón, localidad de la provincia de Islay, donde busca establecer una escuela y enfrenta las limitaciones de los métodos de enseñanza disponibles.

El personaje descubre que el sistema oficial no logra que sus alumnos aprendan a leer. Ante esa situación, crea una propuesta propia y debe defenderla frente a las autoridades. La historia incorpora a Coquito, un niño que desea volver a encontrarse con su madre enferma y que establece una relación cercana con el joven maestro.

La historia detrás de “Coquito” llegará al cine con una película filmada en Arequipa
La historia detrás de “Coquito” llegará al cine con una película filmada en Arequipa

La película vincula la historia de Coquito con el nacimiento de una propuesta pedagógica que acompañó el aprendizaje de millones de peruanos. El argumento toma como referencia la trayectoria de Zapata, aunque desarrolla una narrativa de ficción alrededor de su vocación docente y su experiencia en el sur del país.

Luis José Ocampo encarna al maestro y Liliana Alegría interpreta a Ofelia

El elenco está encabezado por Luis José Ocampo, quien interpreta a Everardo Zapata. Elisa Costa da vida a Lucía, mientras que la primera actriz Liliana Alegría asume el papel de Ofelia, la abuela del protagonista.

La producción también reúne a intérpretes arequipeños como Martha Rebaza, Roberto Palacios, Edgar Guido Calderón, Luciano Basurco y Aldo Jesús Barrientos. La participación de artistas locales responde a la decisión de situar la historia en escenarios vinculados con los orígenes del educador y del personaje central.

Para Lucas Mamani, el proyecto representa la oportunidad de compartir escena con actores de trayectoria y asumir un personaje asociado con una referencia educativa de alcance nacional. Su trabajo tendrá un papel relevante dentro de una trama marcada por la relación entre el maestro y el niño.

El rodaje se realizó en Arequipa y en Punta de Bombón. Las locaciones incorporan paisajes y espacios que remiten al sur peruano, con el objetivo de situar al espectador en los ambientes donde transcurre la historia.

La película dirigida por Eduardo Guillot llegará a las salas de cine del país el jueves 26 de noviembre.

Luis José Ocampo interpreta a Everardo Zapata Santillana, creador del libro que acompañó la alfabetización de varias generaciones.
Luis José Ocampo interpreta a Everardo Zapata Santillana, creador del libro que acompañó la alfabetización de varias generaciones.

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