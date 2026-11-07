Ke Personajes vuelve a Lima en 2027: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

Ke Personajes volverá a Lima el 22 de mayo de 2027 para presentarse en Arena 1. (Captura de video)

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Ke Personajes confirmó su regreso a Lima para un concierto donde la agrupación argentina, liderada por Emanuel Noir, repasará los temas que consolidaron su presencia en la escena de la cumbia latinoamericana y presentará canciones de su más reciente álbum, Corazón Ausente.

El grupo se reencontrará con el público peruano en un espectáculo dirigido exclusivamente a mayores de 18 años.

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¿Dónde y cuándo será el concierto de Ke Personajes?

El concierto de Ke Personajes se realizará el 22 de mayo de 2027 en Arena 1. La presentación llevará a Lima un repertorio marcado por canciones de amor, desamor y versiones que circularon de forma masiva en plataformas digitales. Entre los temas que podrían formar parte del show figuran “Adiós Amor & Oye Mujer”, “Pobre Corazón”, “Cómo Estás”, “Ojitos Rojos”, “Un Finde” y “Ya No Vuelvas”.

La llegada de Ke Personajes se suma a la agenda de conciertos internacionales previstos para 2027 en la capital peruana. La banda argentina volverá a uno de sus mercados de mayor recepción regional, luego de haber consolidado una comunidad de seguidores en Perú a través de sus presentaciones y publicaciones en plataformas digitales.

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Emanuel Noir liderará el concierto de la agrupación argentina ante el público peruano.

Precio y link para comprar las entradas

Las entradas para el concierto de Ke Personajes salieron a la venta el viernes 6 de noviembre a través de Joinnus, con descuentos especiales para las compras realizadas con tarjetas de crédito y débito Interbank. Si deseas comprar, entrar a este link.

La primera preventa ofrece un 20% de descuento, con precios de S/240 para Campo A, S/120 para Campo B, S/315 para Box individual y S/3.150 para Box completo (10 personas). En una segunda etapa, se aplicará un 15% de descuento, por lo que las tarifas serán de S/272, S/136, S/357 y S/3.570, respectivamente.

Una vez finalizadas las preventas, los precios regulares serán de S/320 para Campo A, S/160 para Campo B, S/420 para Box individual y S/4.200 para Box completo. Asimismo, se ha habilitado una tarifa de S/256 para personas con discapacidad (CONADIS) en Campo A. Los descuentos con Interbank estarán sujetos a disponibilidad de stock y serán válidos para tarjetas de crédito y débito, excepto empresariales.

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El espectáculo será exclusivo para mayores de 18 años, por lo que los asistentes deberán cumplir con este requisito al momento del ingreso. La producción aún no ha informado si habrá artistas invitados o agrupaciones locales como parte de la programación.

La banda interpretará temas como “Un Finde”, “Pobre Corazón” y “Ya No Vuelvas”

Emanuel Noir liderará el reencuentro con el público peruano

Emanuel Noir encabeza una agrupación que surgió en Argentina en 2016 y alcanzó notoriedad con una propuesta que mezcla cumbia, interpretaciones de canciones populares y composiciones propias. En los últimos años, Ke Personajes amplió su alcance en América Latina a partir de videos en vivo, colaboraciones y conciertos en distintos países.

La voz de Noir se convirtió en uno de los rasgos más identificables del grupo. Sus interpretaciones de canciones de otros artistas, adaptadas a un formato de cumbia, ayudaron a que la banda sumara millones de reproducciones en YouTube, Spotify y otras plataformas.

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El concierto del 22 de mayo marcará el regreso de Ke Personajes a Lima, una ciudad donde el grupo ya construyó un vínculo con seguidores que corean sus versiones y composiciones originales. La expectativa se concentra en los clásicos que impulsaron su expansión en la región, así como en el nuevo material discográfico.

La presentación también servirá para mostrar en vivo Corazón Ausente, el álbum más reciente de la agrupación. El disco reúne canciones originales y representa una etapa en la que Ke Personajes busca ampliar su catálogo más allá de las adaptaciones que impulsaron sus primeros éxitos.

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El trabajo incluye colaboraciones con artistas como J Balvin, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan. Estas participaciones reflejan el cruce de la cumbia con otros estilos de la música latina, entre ellos la música urbana y la música regional mexicana.

Las entradas para el show de Ke Personajes están disponibles a través de Joinnus