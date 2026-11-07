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Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave en Tarma por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con la reaparición de Yoshimar Yotún, los ‘cerveceros’ están obligados a sacar un triunfo para mantener la primer opción del título. Sigue las incidencias del decisivo cotejo

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¡Duelo de altura! Sporting Cristal visitará ADT en Tarma con la misión de asegurar el triunfo para defender el liderado en la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026. Solo una victoria lo mantendrá en la lucha por el título nacional.

08:43 hsHoy

Así llega Sporting Cristal al duelo

Sporting Cristal viajará a Tarma tras una de sus mejores actuaciones de la temporada. En la fecha 15, el equipo celeste goleó 5-0 a FC Cajamarca en el estadio Alberto Gallardo y recuperó el liderato del Torneo Clausura.

La victoria llevó al cuadro rimense a 31 puntos, la misma cifra de Sport Huancayo, aunque con una diferencia de goles superior. El resultado dejó al plantel con una posición favorable antes de afrontar una jornada decisiva del certamen.

El cuadro rimense venía de imponerse 3-2 a Alianza Lima el 29 de octubre, gracias a un gol de Santiago González en los minutos finales. El equipo de Roberto Mosquera buscará sostener la regularidad en el tramo final del campeonato, tras los resultados alternados que marcaron sus anteriores presentaciones en el torneo.

El cuadro 'celeste' goleó 5-0 a los cajamarquinos en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.
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Así llega ADT al duelo

ADT necesita mejorar resultados para sostener sus aspiraciones de permanencia en la Liga 1. El equipo tarmeño llega a sus próximos partidos después de empatar 2-2 con Comerciantes Unidos, un resultado que le impidió sumar una victoria en una jornada relevante para su situación en la clasificación acumulada.

Antes de ese encuentro, el conjunto de Tarma venció 2-0 a CD Moquegua. Aquel triunfo le dio cierto alivio, aunque el cuadro debe mantener resultados favorables para impedir que los equipos ubicados por debajo reduzcan la distancia.

El ‘vendaval celeste’ ocupa el puesto 15 con 30 puntos. Detrás se encuentran CD Moquegua, FC Cajamarca y UTC, situados en los lugares 16, 17 y 18, respectivamente.

El panorama obliga al equipo a aprovechar los compromisos restantes. Los dos últimos de la tabla acumulada perderán la categoría, por lo que cada punto resulta determinante en la pelea por continuar en primera división durante esta temporada.

ADT derrotó por 2-0 a CD Moquegua en Tarma y salió de la zona de descenso.
ADT derrotó por 2-0 a CD Moquegua en Tarma y salió de la zona de descenso. Crédito: Instagram ADT.
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Sporting Cristal vs ADT: posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Renato Solís; Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Luis Abram, Leonardo Díaz; Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún; Santiago González, Luis Iberico, Maxloren Castro; Hernán Barcos.

- ADT: Juan Valencia; Elías Ramos, Joaquin Pereyra, Horacio Benincasa; Luis Pérez, Ángel Ojeda, Joao Rojas, Aldair Rodríguez, Said Peralta; Juan Lucumi y Orlando Nuñez.

Hernán Barcos – Sporting Cristal – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 4 noviembre
Desde su llegada a Sporting Cristal, Barcos encontró un grupo con experiencia y jóvenes en crecimiento. Entre estos últimos, destacó a Castro por la evolución que mostró con el nuevo esquema táctico del equipo. (Liga 1)
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Dónde ver Sporting Cristal vs ADT por el Torneo Clausura 2026

La transmisión estará a cargo de L1 MAX, señal exclusiva del campeonato que se encuentra disponible en los operadores de televisión que la incluyen dentro de su programación.

Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro en Infobae Perú, con las principales incidencias y los detalles del partido en tiempo real.

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Horarios para Sporting Cristal vs ADT por el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal visita a ADT hoy, sábado 7 de noviembre, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Unión Tarma y comenzará a las 13.00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

En Bolivia y Venezuela, el partido iniciará a las 14.00 horas. Los aficionados de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay podrán seguir el duelo desde las 15.00 horas.

Sporting Cristal – ADT – Copa de la Liga – Perú – deportes – 30 septiembre
Con cuatro bajas confirmadas o en duda, Sporting Cristal buscará cerrar la serie ante ADT y medirse al ganador de Alianza Atlético vs Sport Boys en la gran final del certamen.
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Fixture que le resta a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

  • Fecha 16: ADT vs. Sporting Cristal (Sábado 7 de noviembre / 13:00 horas / Estadio Unión de Tarma)
  • Fecha 17: Sporting Cristal vs. Cienciano (Programación por confirmar / Estadio Alberto Gallardo)

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