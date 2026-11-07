Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave en Tarma por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Así llega ADT al duelo

ADT necesita mejorar resultados para sostener sus aspiraciones de permanencia en la Liga 1. El equipo tarmeño llega a sus próximos partidos después de empatar 2-2 con Comerciantes Unidos, un resultado que le impidió sumar una victoria en una jornada relevante para su situación en la clasificación acumulada.

Antes de ese encuentro, el conjunto de Tarma venció 2-0 a CD Moquegua. Aquel triunfo le dio cierto alivio, aunque el cuadro debe mantener resultados favorables para impedir que los equipos ubicados por debajo reduzcan la distancia.

El ‘vendaval celeste’ ocupa el puesto 15 con 30 puntos. Detrás se encuentran CD Moquegua, FC Cajamarca y UTC, situados en los lugares 16, 17 y 18, respectivamente.

El panorama obliga al equipo a aprovechar los compromisos restantes. Los dos últimos de la tabla acumulada perderán la categoría, por lo que cada punto resulta determinante en la pelea por continuar en primera división durante esta temporada.