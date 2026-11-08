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A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido en el Metropolitano por LaLiga 2026-27

Los ‘azulgranas’ chocarán con los ‘colchoneros’ con el objetivo de defender el liderato del campeonato. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid en Perú por LaLiga.
A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid en Perú por LaLiga.
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Hoy, domingo 8 de noviembre, Barcelona y Atlético de Madrid protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la temporada en el fútbol español. El conjunto azulgrana llegará como líder de LaLiga, aunque su ventaja sobre el equipo de Diego Simeone es de apenas dos puntos.

El cuadro del ‘Cholo’ tendrá la posibilidad de recortar esa diferencia y alterar la clasificación con un resultado favorable ante el cuadro catalán. El duelo reunirá a dos clubes que se mantienen en la pelea por el título del campeonato.

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A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid en Perú por LaLiga 2026-27

El Barcelona vs Atlético de Madrid se jugará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, recinto con capacidad para 70.813 espectadores.

En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 15:00 horas. Los aficionados de Chile, Bolivia y Venezuela podrán seguir el encuentro desde las 16:00 horas.

En Argentina, Brasil y Uruguay, el duelo está programado para las 17:00 horas. En Madrid y el resto de España, el inicio será a las 22:00 horas.

A qué hora juega FC Barcelona vs Atlético Madrid en Perú por LaLiga
A qué hora juega FC Barcelona vs Atlético Madrid en Perú por LaLiga

Canal TV de Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga 2026-27

La transmisión del Barcelona vs Atlético de Madrid estará a cargo de ESPN y Disney+ para Perú y el resto de Sudamérica.

El encuentro se podrá seguir en vivo por la señal exclusiva de ESPN y mediante la aplicación de streaming de Disney+. En España, el partido estará disponible a través de DAZN y Movistar Plus.

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A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League 2025/2026.
A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League 2025/2026.

Así llegan Barcelona y Atlético Madrid

El Barcelona de Hansi Flick llegará al duelo ante Atlético de Madrid como líder de LaLiga, con 30 puntos tras las primeras 11 jornadas. El equipo azulgrana consiguió diez victorias y sufrió una derrota, un registro que lo mantiene en la cima de la clasificación.

El conjunto catalán también exhibe números ofensivos altos en el torneo. Sus 46 goles lo convierten en un rival con capacidad para resolver los partidos desde el ataque.

Raphinha es uno de los principales referentes de esa producción goleadora. El brasileño atraviesa un buen momento y se perfila como una de las cartas ofensivas del Barcelona junto a Lamine Yamal.

Flick tendrá que resolver varias dudas antes de definir su formación. La principal baja será Rodri, quien no estará disponible por una lesión muscular.

Jules Koundé, Dani Olmo, Xavi Espart y Roony Bardghji también quedaron fuera de la convocatoria. Estas ausencias afectan alternativas en la defensa y el mediocampo del cuadro catalán.

El atacante del Barcelona, Lamine Yamal, celebra tras anotar el primer gol durante un partido de fútbol de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Aston Villa en Barcelona, España, el martes 3 de noviembre de 2026. (Foto AP/Joan Monfort)
El atacante del Barcelona, Lamine Yamal, celebra tras anotar el primer gol durante un partido de fútbol de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Aston Villa en Barcelona, España, el martes 3 de noviembre de 2026. (Foto AP/Joan Monfort)

Por otro lado, Atlético de Madrid llegará con argumentos para exigir al líder. El elenco dirigido por Diego Simeone ocupa el segundo puesto con 28 unidades y consiguió nueve triunfos en sus primeros 11 compromisos de LaLiga.

La racha de siete victorias consecutivas en el campeonato sostiene sus aspiraciones. Un resultado favorable le permitiría alterar la parte alta de la tabla antes del próximo parón internacional.

El cruce, además, tendrá como antecedente lo ocurrido en la temporada pasada. El Atlético de Madrid eliminó al Barcelona en la Copa del Rey y la Champions League.

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Bayern Munich - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - November 3, 2026 Atletico Madrid's Koke, Giuliano Simeone, David Hancko and teammates applaud fans after the match REUTERS/Susana Vera
Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Bayern Munich - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - November 3, 2026 Atletico Madrid's Koke, Giuliano Simeone, David Hancko and teammates applaud fans after the match REUTERS/Susana Vera

Barcelona vs Atlético Madrid: posibles alineaciones

- FC Barcelona: Joan García; Joao Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García; Pedri, Marc Bernal, Anthony Gordon, Fermín López, Lamine Yamal; Raphinha.

- Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena; Julián Álvarez, Kang-in Lee.

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