Techo de la casa de Monique Pardo se desploma en Lince y ella es llevada al hospital por la impresión: “No sé cómo estoy viva”

El desprendimiento parcial del techo y de la pared expone la estructura interna de una habitación que conserva un cartel de Monique Pardo. (Imagen: RPP Noticias)

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Monique Pardo fue trasladada al hospital Edgardo Rebagliati luego de que parte del techo de su vivienda se desplomara durante la madrugada en el distrito limeño de Lince. La artista dormía cuando dos maderas de gran tamaño cayeron cerca de su cama, entre las 4:30 y las 5 de la mañana.

Dos maderas cayeron a pocos metros de la cama de la artista

Monique Pardo relató que el estruendo la sorprendió mientras descansaba y que el material desprendido quedó muy cerca del lugar donde se encontraba. “Dos maderas grandes cayeron mientras dormía y esto fue muy cerca a mi cama”, contó la artista a RPP tras el incidente.

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La intérprete sostuvo que el hecho pudo tener consecuencias más graves. “Sin duda Dios existe porque no sé cómo estoy viva de milagro”, expresó, aún afectada por el susto que sufrió dentro de su propia vivienda.

El traslado al centro médico se produjo como medida de prevención ante el impacto emocional que le causó el derrumbe. La artista presenta antecedentes de insuficiencia cardiaca, por lo que se consideró necesario que recibiera una evaluación médica luego de la emergencia.

La artista peruana Monique Pardo recibe atención médica en el hospital Edgardo Rebagliati tras el colapso parcial del techo de su vivienda en el distrito de Lince.

La Municipalidad de Lince evaluó los daños en una vivienda de 100 años

La casa de Monique Pardo, que perteneció anteriormente a su madre, tiene cerca de 100 años de construcción. El deterioro de la estructura, la cual está hecha a base de adobe, quedó expuesto tras la caída de una parte del techo, que afectó uno de los ambientes de la vivienda.

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La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman Lara, acudió al inmueble luego de conocer lo sucedido. Su presencia permitió coordinar una primera atención ante los daños materiales y la situación de vulnerabilidad en la que quedó la artista.

También llegó al lugar el gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Lince, Roberto Antonio Maza Espíritu, quien revisó las condiciones de la estructura. El funcionario asumió el compromiso de impulsar las reparaciones necesarias en la vivienda, con el objetivo de evitar nuevos desprendimientos.

La evaluación técnica permitirá establecer el alcance de los trabajos que requiere la casa. Mientras tanto, la prioridad se centró en el estado de salud de Pardo y en asegurar el espacio donde reside para que pueda retornar sin riesgos.

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La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman Lara, acudió al inmueble tras conocer lo ocurrido. En el lugar coordinó una primera atención ante los daños materiales y la situación de vulnerabilidad en la que quedó la artista.

De los primeros espectáculos a una figura frecuente de la televisión

Monique Pardo construyó una trayectoria pública que abarcó el vedetismo, la música, la actuación y la televisión. Su presencia en escenarios y programas de entretenimiento la convirtió en una figura reconocida de la cultura popular peruana, con una carrera que se mantuvo activa durante varias décadas.

La artista inició su camino profesional durante su adolescencia, cuando comenzó a participar en espectáculos y espacios vinculados al entretenimiento. Con el paso de los años, adoptó el nombre artístico de Monique Pardo y consolidó una imagen asociada a los escenarios nocturnos y las presentaciones en vivo.

Monique Pardo, intérprete de la canción Caramelo, posa con los brazos extendidos frente a una estructura móvil de color rosa.

Su actividad no quedó limitada al vedetismo. Pardo incursionó en producciones audiovisuales, participó en fotonovelas y desarrolló una faceta musical que amplió su presencia entre el público. La canción “Caramelo” se convirtió en uno de los temas más identificados con su carrera.

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Durante la década de 1990, la artista condujo el espacio televisivo “Mójate con Monique”, un programa de entrevistas por el que pasaron figuras de la política y del espectáculo. Esa etapa reforzó su perfil como conductora y le permitió ocupar un lugar propio en la televisión peruana.

La presentadora de televisión Monique Pardo posa en dos imágenes de archivo vinculadas a su trayectoria en los medios peruanos.

Los problemas de salud y la venta de sus pertenencias marcaron sus últimos años

En los últimos años, Pardo enfrentó dificultades de salud y una situación económica que la llevó a desprenderse de objetos personales y recuerdos vinculados con su carrera. La artista puso a la venta muebles, cuadros, discos, pósteres y otras pertenencias que conservaba en su vivienda.

También ofreció su automóvil rojo, un vehículo asociado durante años a su imagen pública. La decisión respondió a la necesidad de afrontar gastos médicos y cotidianos en medio de un escenario complejo, agravado por su condición cardiaca.

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La artista peruana Monique Pardo posa en dos retratos que registran aspectos de su trayectoria en el espectáculo.

En una de sus apariciones, Pardo se definió como una “anticuaria” al mostrar los objetos que tenía disponibles para la venta. “La antigüedad más preciada soy yo”, afirmó con humor al referirse a las piezas acumuladas durante su vida artística.

La caída del techo de su casa volvió a poner en evidencia las dificultades que atraviesa. A sus problemas médicos y económicos se sumó ahora el deterioro de una vivienda antigua, donde conserva parte de los recuerdos de una carrera que atravesó varias generaciones.