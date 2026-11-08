A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El cuadro blanquiazul de Pablo Guede viaja a Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas este domingo 8 de noviembre desde las 13:00 horas de Perú, en un duelo clave por la penúltima jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. (Liga 1)

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El fútbol peruano llega a su penúltima estación en el Torneo Clausura 2026. Alianza Lima, líder de la tabla acumulada y ya clasificado a la gran final del campeonato nacional, emprende el viaje hacia Andahuaylas para medirse ante Los Chankas en el estadio homónimo de esa ciudad.

El encuentro corresponde a la fecha 16 del Clausura y se disputará hoy, domingo 8 de noviembre, a partir de las 13:00 horas (hora peruana). Los locales, que todavía tienen chances de alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana 2027, saldrán a buscar el triunfo ante su público.

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El equipo íntimo, en cambio, llega con el objetivo de consolidar su posición en lo más alto de la clasificación anual y llegar con ritmo a las instancias definitivas del certamen.

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima y Los Chankas se preparan para un enfrentamiento que podrá seguirse desde distintos rincones del continente. Conoce los horarios internacionales y las señales disponibles para no perderte ningún detalle del encuentro. (Liga 1)

El puntapié inicial está fijado para las 13:00 horas de Perú. El mismo horario regirá para quienes sigan el partido desde Colombia, Ecuador y Miami —ciudad que ese día estará bajo el horario estándar del Este de Estados Unidos—. En Venezuela y Bolivia, el duelo arrancará a las 14:00 horas, mientras que en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil el pitazo inicial se producirá a las 15:00 horas. Los aficionados radicados en España podrán seguir el encuentro desde las 19:00 horas.

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La señal de L1 Max concentrará la transmisión televisiva del partido. El canal deportivo está disponible a través de distintos operadores de cable e incluye el encuentro dentro de la programación de la fecha 16 del Clausura.

Para quienes prefieran plataformas digitales, el duelo también podrá seguirse por DGO, Movistar TV App y TV 360. Desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras, la aplicación Liga 1 Play ofrecerá el acceso a la transmisión en tiempo real para los usuarios conectados a internet. Quienes no puedan ver el partido en directo encontrarán cobertura completa en Infobae Perú, con información de la previa, alineaciones confirmadas, incidencias, goles y resultado final.

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Cómo llegan ambos equipos al duelo

Dos realidades distintas se cruzarán en el estadio Los Chankas: Alianza Lima quiere prolongar su buen momento bajo la conducción de Pablo Guede, mientras que el equipo andahuaylino busca romper una racha adversa. (Liga 1)

Alianza Lima llega al compromiso con una victoria reciente que reforzó su posición en la cima de la tabla acumulada. En la fecha anterior, el conjunto de Pablo Guede superó 1-0 a Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva gracias a un tanto de Eryc Castillo en el complemento. Ese resultado significó una respuesta inmediata tras la caída por 3-2 ante Sporting Cristal en la jornada previa. En total, el equipo blanquiazul acumula cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos del Clausura, una racha que lo posicionó como el mejor de la clasificación anual y le aseguró presencia en la definición del título nacional.

Para el partido en Andahuaylas, Guede deberá evaluar variantes en su once inicial. Jairo Vélez es duda tras salir con molestias físicas en el duelo ante Cienciano. La dupla ofensiva conformada por Eryc Castillo y Federico Girotti viene consolidándose en esta recta final del torneo y se perfila para tener continuidad. El técnico argentino buscará mantener el funcionamiento colectivo y evitar cualquier tropiezo antes de las etapas decisivas del certamen.

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Los Chankas, por su parte, llegan al encuentro en un momento de irregularidad. El equipo andahuaylino igualó sin goles ante CD Moquegua en el estadio 25 de Noviembre y acumula tres partidos consecutivos sin victoria en el Clausura. Con 47 unidades en la tabla anual, el conjunto local comparte puntaje con otros rivales que también pelean por acercarse a los puestos de clasificación internacional, lo que hace que este partido tenga un valor extra para sus aspiraciones de Copa Sudamericana 2027. Además, el club evalúa un reclamo por una presunta mala inscripción de un jugador de Moquegua en el duelo anterior, situación que podría tener repercusiones en la tabla.

Antecedentes y jugadores a seguir

Alianza Lima ya sabe lo que significa imponerse con autoridad ante el conjunto andahuaylino. Sin embargo, el recuerdo de aquella goleada no jugará el partido: Franco Torres y compañía intentarán escribir una historia diferente (Liga 1)

El historial reciente entre ambos elencos inclina la balanza hacia el lado blanquiazul. En la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima goleó 3-0 a Los Chankas en el estadio Alejandro Villanueva con goles de Jairo Vélez, Eryc Castillo y Renzo Garcés, resultado que le permitió consagrarse campeón del primer torneo del año.

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En el bando local, los ojos estarán puestos sobre Franco Torres, el volante creativo que conduce el juego del equipo andahuaylino. Jarlín Quintero, Marlon Torres y Oshiro Takeuchi son otros futbolistas con capacidad para desequilibrar en el estadio Los Chankas y darle al conjunto local la victoria que necesita para despedirse de su hinchada con una alegría y mantener vivas sus chances de clasificación internacional.