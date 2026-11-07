Carla Campos Salazar habla sobre Curwen y Suemi Chang en medio de versiones sobre un romance: “Que triunfe el amor verdadero”

Carlita reacciona al shippeo de Curwen y Suemi Chang tras el fin de su compromiso

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Carla Campos Salazar reaccionó a las preguntas sobre el shippeo entre su expareja Víctor Caballero, Curwen, y Suemi Chang con un mensaje que generó comentarios entre sus seguidores. La influencer publicó su respuesta durante una dinámica en Instagram, semanas después de la ruptura que puso fin a su compromiso con el creador de contenido.

La joven abrió una caja de preguntas para interactuar con su público y recibió una consulta directa sobre la cercanía que se atribuye a Curwen y Suemi. “¿Qué opinas de Suemi x Curwen?”, escribió un usuario. Carlita respondió a través de un video que luego fue replicado en TikTok.

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“Amor y paz, gente. Amor y paz, y que triunfe el amor verdadero”, expresó Campos Salazar. La frase fue interpretada de distintas maneras por los usuarios que siguen a las figuras de redes sociales.

La exprometida del creador de contenido publicó una frase durante una dinámica en Instagram, aunque ninguno de los dos influencers confirmó que mantenga una relación. TikTok

El mensaje de Carlita generó reacciones en TikTok

La respuesta de Carla Campos Salazar se difundió rápidamente en TikTok, donde usuarios compartieron fragmentos de la dinámica y comentaron el tono de su mensaje. Algunos consideraron que la exprometida de Curwen buscó responder sin alimentar la controversia. Otros interpretaron la frase como una indirecta por el contexto de la ruptura.

Carla Campos Salazar y Curwen tenían planes de matrimonio. IG

El pronunciamiento ocurrió en medio de las versiones sobre la cercanía entre Curwen y Suemi Chang, quienes comparten espacios de contenido digital y han aparecido juntos en transmisiones y videos. La interacción entre ambos motivó a que parte de su comunidad los relacione sentimentalmente.

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Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos confirmó que mantenga una relación. El llamado “shippeo” surgió entre seguidores que destacan la química y las apariciones conjuntas de los creadores de contenido, una dinámica frecuente en comunidades digitales.

Curwen elogió a Suemi Chang en una transmisión

Víctor Caballero también se refirió anteriormente a Suemi Chang en términos positivos. En una intervención difundida en redes, el creador de contenido destacó cualidades de su compañera, aunque sin confirmar una relación sentimental entre ambos.

“Sí, es una mujer guapa como todas las del canal, mujeres guapas, talentosas, buena onda, amables”, señaló Curwen al hablar sobre Suemi. El comentario fue retomado por sus seguidores y aumentó las especulaciones sobre un posible acercamiento.

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Suemi Chang, cuyo nombre completo es Suemi Laura Chang, participa junto a Curwen en programas y contenidos digitales. En octubre, el streamer le entregó un Army Pop, artículo vinculado con el grupo surcoreano BTS, durante una emisión de “Very Good”. El gesto provocó una reacción emotiva de la influencer y dio pie a nuevos comentarios sobre ambos.

Carla Campos Salazar posa sentada en un banco tras la cancelación de su compromiso matrimonial.

El fin del compromiso de Carla Campos Salazar y Curwen

La ruptura entre Carlita y Curwen se conoció luego de un ampay emitido en agosto de 2026 por Magaly TV La Firme. Las imágenes mostraron a Carla Campos junto a su amigo Alonso Grimaldo en una discoteca. El material televisivo generó polémica en el entorno cercano a la pareja.

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Antes de ese episodio, la pareja había anunciado su compromiso tras una propuesta en Punta Cana. Los planes apuntaban a una boda entre fines de 2026 e inicios de 2027, pero el proyecto quedó cancelado tras la difusión del ampay.

El final de la relación entre Carla Campos y Víctor Caballero incrementó el interés de los seguidores por la vida personal de ambos. La expareja ha mantenido un bajo perfil respecto de los detalles de la separación. Curwen no respondió públicamente al mensaje que Carlita difundió sobre el shippeo ni realizó un anuncio sobre su situación sentimental actual.

Mientras tanto, Suemi Chang tampoco se pronunció sobre las versiones que la vinculan con el streamer.

Carla Campos Salazar respondió una pregunta de sus seguidores sobre la cercanía entre el streamer y su compañera con un mensaje que abrió nuevas interpretaciones en redes sociales