Papa León XIV vuelve al Perú: Conoce por qué el papa León XIV mantiene a Chiclayo como dirección en su DNI peruano

En el programa Hablemos Claro de Exitosa, el asesor principal del RENIEC, Iván Torres, informa en entrevista sobre el proceso de emisión y actualización del DNI electrónico 3.0 del papa León XIV. Durante el diálogo se abordan las gestiones técnicas realizadas en el exterior, la conservación de datos domiciliarios y la situación del voto facultativo para personas mayores según la normativa electoral peruana.

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El papa León XIV renovó su documento nacional de identidad peruano el 30 de mayo de 2025 y mantuvo a Chiclayo como domicilio registrado. El nuevo DNI 3.0 permanece bajo custodia del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a la espera de que se coordine su entrega durante una futura visita del pontífice al Perú.

El trámite se realizó en Roma, donde personal del Reniec acudió como parte de las acciones previas al cierre del padrón electoral para las elecciones generales. La actualización incluyó una fotografía reciente, debido a que la imagen anterior del pontífice en el registro peruano correspondía a 2016.

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El asesor principal del Reniec, Iván Torres, explicó que el documento ya está elaborado y que la entrega depende de coordinaciones con el Arzobispado de Lima, el obispado de Chiclayo y el equipo de protocolo del Vaticano. Según indicó, León XIV pidió recibir el DNI cuando vuelva al país.

Mons. Santarsiero Rosa acompañado del papa León XIV

El papa mantuvo a Chiclayo como su domicilio en el DNI peruano

La dirección consignada en el documento es Chiclayo, ciudad en la que León XIV desarrolló parte de su trayectoria pastoral antes de asumir como pontífice. Torres sostuvo que se trata de información pública y precisó que la decisión de conservar ese domicilio fue expresada por el propio titular durante el proceso de renovación.

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El funcionario señaló que el papa debe ser considerado, a efectos del registro peruano, como “un ciudadano peruano que está temporalmente en el Vaticano”. La definición se relaciona con la vigencia de su nacionalidad y con la residencia declarada ante la autoridad de identificación del Perú.

León XIV obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Ese mismo año solicitó un DNI azul y, un año después, pasó al DNI electrónico de primera generación. La renovación efectuada en 2025 permitió reemplazar ese documento por el DNI 3.0, la versión más reciente emitida por el Reniec.

Papa León XIV ya cuenta con su nuevo DNIe 3.0, tramitado gracias a la campaña “Identificación sin Fronteras” de Reniec en Roma. (Foto: Difusión Reniec)

El DNI 3.0 incorporó una nueva fotografía y medidas de seguridad

La nueva versión del documento incluye cambios respecto de los formatos anteriores, entre ellos mecanismos de seguridad y elementos tecnológicos destinados a reforzar la validación de identidad. Torres afirmó que el DNI 3.0 es “el más seguro de Latinoamérica”, una definición que vinculó con las características de protección incorporadas por el organismo.

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La actualización fue necesaria, entre otros motivos, por el tiempo transcurrido desde la última fotografía oficial del papa en el sistema peruano. El registro utilizado hasta entonces correspondía a 2016, cuando León XIV tramitó el DNI electrónico en su primera versión.

El Reniec cuenta con 31 centros de impresión de documentos de identidad en las regiones más grandes del país. La entidad informó que puede emitir el DNI en un plazo de cinco días después de un trámite iniciado por internet, aunque el retiro requiere la presencia del titular y puede realizarse incluso durante los fines de semana.

DNI peruano del Papa León XIV, que confirma su nacionalidad peruana

La edad del pontífice evita que su documento caduque

La edad de León XIV lo exime de la obligación de votar en Perú y también impide que su DNI pierda vigencia por vencimiento. Pese a esa condición, el padrón electoral registra que el pontífice participó en procesos electorales anteriores como cualquier otro ciudadano peruano habilitado para sufragar.

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Los peruanos que residen fuera del país pueden votar en el consulado más cercano o en los locales que disponga la representación consular. Esa posibilidad también alcanza a quienes mantienen su inscripción electoral en Perú y se encuentran de manera temporal o permanente en el extranjero.

Papa León XIV

Torres indicó que Estados Unidos cuenta con modalidades adicionales, como el voto postal y el voto anticipado. Esos mecanismos permitieron que León XIV ejerciera su derecho electoral en ese país, sin que su residencia fuera de Perú modificara su condición de ciudadano peruano.

La entrega del DNI 3.0 dependerá ahora de la coordinación institucional y protocolar que permita trasladar el documento hasta el pontífice. Mientras tanto, el registro conserva el domicilio de Chiclayo y la nueva fotografía tomada durante el trámite efectuado en Roma el 30 de mayo de 2025.

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