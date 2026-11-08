Alerta en Comas: Bomberos combatieron un fuego de gran intensidad cuyas llamas alcanzaron la terraza de un inmueble

Cobertura informativa de Exitosa sobre un incendio de código tres registrado en un edificio de siete pisos en el distrito de Comas, Lima. La reportera Jahaira Pacheco entrevista en el lugar al comandante del Cuerpo General de Bomberos, Jaime Carrasco, quien detalla el despliegue de unidades y personal para controlar las llamas en los pisos superiores del inmueble, utilizados como almacén de telas, sin reportar personas heridas o atrapadas.

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Un incendio de grandes proporciones afectaba la noche del martes un inmueble de siete pisos en Comas, en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Belaunde, donde los bomberos desplegaron unidades y cisternas para contener las llamas antes de que alcanzaran las viviendas vecinas.

El fuego se habría iniciado cerca de las 19:00 en el sector donde se ubican los ascensores del edificio. Desde ese punto, las llamas avanzaron hacia los niveles superiores de la estructura. A las 21:06, el incendio ya se extendía desde los primeros pisos hasta la terraza, con una columna de humo visible en varios sectores del distrito.

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Al lugar acudieron al menos ocho unidades de los bomberos procedentes de Comas, Los Olivos y San Martín de Porres. Las cuadrillas trabajaban con apoyo de camiones cisterna para garantizar el abastecimiento de agua, debido a la intensidad de la emergencia y a la altura del inmueble afectado.

Cobertura informativa en vivo de Exitosa sobre un incendio en un edificio de siete pisos situado en el distrito de Comas, en Lima. Las imágenes captan llamas en varios niveles y en la parte superior de la estructura durante la noche. En los exteriores se registra el despliegue del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y agentes policiales trabajando con mangueras para confinar el fuego, mientras transeúntes y vecinos observan la emergencia.

El fuego se extendió desde el área de ascensores hasta la terraza del edificio

La prioridad de los equipos de emergencia fue aislar el incendio dentro de la construcción y reducir el riesgo de propagación hacia los predios colindantes. Parte de la intervención se concentró en el tercer nivel, aunque el foco de mayor intensidad permanecía en los pisos altos, donde el fuego alcanzaba la terraza.

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Un incendio afecta un edificio de siete pisos en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Belaunde, en el distrito limeño de Comas.

El edificio contaba con seis niveles construidos y un séptimo piso utilizado como terraza. Vecinos del sector indicaron que el predio era usado como almacén de fajas, pero también albergaba un taller y espacios destinados a vivienda de los propietarios o trabajadores vinculados al negocio.

La combinación de actividades dentro del inmueble complicaba la evaluación inicial de los daños. La presencia de materiales almacenados, herramientas y posibles elementos inflamables podía favorecer la rápida expansión de las llamas, por lo que los bomberos mantuvieron un operativo orientado a impedir que el incendio se trasladara a otros sectores de la edificación.

Un incendio consume los pisos superiores de un inmueble en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Belaunde, en el distrito de Comas.

Los bomberos buscaban confirmar si había personas dentro del inmueble

Durante las primeras horas de la emergencia no se pudo establecer de manera oficial si había personas dentro del edificio al momento del inicio del fuego. Circularon versiones sobre posibles ocupantes en la terraza, aunque esa información no había sido confirmada por las autoridades ni por los equipos desplegados en la zona.

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Varios bomberos dirigen chorros de agua hacia un edificio de siete pisos afectado por el fuego en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Belaunde, en Comas.

La eventual existencia de personas atrapadas obligó a los bomberos a mantener la atención sobre los accesos, las escaleras y los niveles superiores. El avance de las llamas y el humo dificultaban las labores de inspección, mientras las cuadrillas procuraban controlar el fuego desde distintos puntos del perímetro.

Los bomberos y el personal de emergencia atienden un incendio en un edificio de siete pisos en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Belaunde, en Comas.

El operativo también dependía de la llegada de más cisternas para reforzar la disponibilidad de agua. Las unidades que ya trabajaban en la zona realizaron maniobras para dirigir los chorros hacia las áreas más comprometidas de la estructura, con el objetivo de enfriar paredes, techos y sectores cercanos a los predios vecinos.

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Las llamas consumen el interior de un inmueble de siete pisos ubicado en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Belaunde, en Comas.

Vecinos fueron retirados por el riesgo de brasas y restos calcinados

Decenas de residentes se concentraron en un parque situado frente al edificio para seguir el desarrollo de la emergencia. La cercanía con el inmueble obligó a la Policía Nacional a pedirles que se retiraran y mantuvieran distancia, ante la caída de fragmentos calcinados y brasas expulsadas desde los pisos superiores.

La medida buscó evitar lesiones entre quienes permanecían en la vía pública mientras observaban el incendio. Las partículas incandescentes podían alcanzar zonas cercanas debido a la altura de la edificación y a la fuerza del fuego, por lo que las autoridades restringieron el acceso en los alrededores.

Un inmueble de siete pisos arde durante la noche en Comas mientras los bomberos trabajan para controlar el fuego y un grupo de vecinos observa el siniestro.

Mientras continuaban las labores de control, la principal preocupación se concentraba en evitar que las llamas comprometieran viviendas y comercios cercanos. La evaluación de las causas del incendio, los daños en la construcción y la posible presencia de afectados quedaba pendiente hasta que los bomberos lograran ingresar con seguridad a todos los niveles del inmueble.

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