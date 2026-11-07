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Sport Huancayo vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El ‘rojo matador’ tiene la obligación de ganar para seguir en la lucha por el campeonato, pero delante tiene al ‘papá’ que apunta a clasificar a un torneo internacional. Sigue las incidencias de la contienda

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08:54 hsHoy

Sport Huancayo visitará a Cienciano hoy, sábado 7 de noviembre, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, con escenarios opuestos para ambos equipos en la recta final del campeonato.

08:54 hsHoy

Así llega Sport Huancayo

Sport Huancayo llega como escolta del certamen, con 31 puntos en 15 partidos y una diferencia de gol de +8. El equipo comparte puntaje con Sporting Cristal, aunque el cuadro ‘celeste’ lidera por su mejor saldo de goles.

El triunfo ante el conjunto arequipeño confirmó el buen momento del ‘rojo matador’, que acumuló cuatro victorias en sus cinco compromisos más recientes.

Sin embargo, tendrá una ausencia obligada. Jimmy Valoyes quedó suspendido por su expulsión durante el partido frente a Melgar, por lo que no estará disponible para esta fecha.

Sport Huancayo está en la pelea por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sport Huancayo
Sport Huancayo está en la pelea por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sport Huancayo
08:54 hsHoy

Así llega Cienciano

Cienciano afrontará el encuentro luego de caer 1-0 ante Alianza Lima en Matute. La derrota dejó al equipo sin margen para descuidarse en las dos jornadas que restan del Torneo Clausura.

Eso sí, el ‘papá’ presenta problemas en su plantel. Cristian Souza es duda después de salir lesionado en el primer tiempo del encuentro ante los ‘íntimos’. A esa posible baja se suma la de Alejandro Hohberg, quien continúa en recuperación por una lesión.

El banco cusqueño tendrá otra ausencia. Horacio Melgarejo fue expulsado en el cierre del duelo ante Alianza Lima y deberá cumplir, como mínimo, una sanción, por lo que no podrá dirigir desde el campo de juego.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 en Matute con gol de Eryc Castillo - Crédito: L1MAX.
08:53 hsHoy

Historial de enfretamientos

Sport Huancayo y Cienciano se han visto las caras 33 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y si revisamos el balance general, nos daremos cuenta de que el ‘rojo matador’ lleva la ventaja con 13 triunfos, contra 10 del ‘papá’ y 10 empates.

El último encuentro se dio el 24 de mayo del presente año, en el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura. El estadio IPD Huancayo fue testigo de una igualdad 2-2. Piero Magallanes y Ronal Huaccha anotaron para los huancaínos, mientras que el autogol de Yonatan Murillo y Carlos Garcés convirtieron para los cusqueños.

Goles y resumen del empate 2-2 entre ambos equipos por la fecha 16. (Video: L1 MAX)
08:53 hsHoy

Sport Huancayo vs Cienciano: posibles alineaciones

Sport Huancayo: Ángel Zamudio, Jean Franco Falconi, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Jeremy Rostaing, Diego Carabaño, Aldo Quiñónez, Piero Magallanes, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján y Daniel Porozo. DT: Pablo Pereira

Cienciano: Gonzalo Falcón, Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich, Santiago Arias, Gerson Barreto, Ademar Robles, Carlos Cabello, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Cristian Ruggeri

08:53 hsHoy

Dónde ver Sport Huancayo vs Cienciano

El Sport Huancayo vs Cienciano se jugará el sábado 7 de noviembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido por L1 MAX, señal de la Federación Peruana de Fútbol disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. También podrá verse en la plataforma Liga 1 Play, que ofrece planes mensuales desde S/ 22,99. Movistar Deportes es otra opción a través de los canales 14 y 714 en HD.

Infobae Perú también seguirá el encuentro en vivo a través de su sitio web, con la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de los protagonistas y las principales incidencias.

08:53 hsHoy

A qué hora juega Sport Huancayo vs Cienciano

El partido entre Sport Huancayo y Cienciano, por la jornada 16 del Torneo Clausura 2026, se disputará a las 20:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) comenzará una hora después.

En Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile arrancará a las 22:30 horas. En México está previsto para las 19:30 horas y en España el pitazo inicial será a las 03:30 horas de la madrugada del domingo 8 de noviembre.

Anuncio del Cienciano vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026. - créditos: Cienciano
Anuncio del Cienciano vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026. - créditos: Cienciano

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