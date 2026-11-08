Perú

Entre el ajedrez y las matemáticas: la historia de Gael, el niño peruano que conquistó el oro en Canadá y ahora busca ganar en Francia

El estudiante peruano, de 11 años, se prepara para una nueva prueba internacional después de imponerse en el certamen Spirit of Math

Reportaje del programa ContraCorriente de Willax habla sobre Gael, un escolar peruano de once años que obtuvo una medalla de oro en un certamen internacional de matemáticas realizado en Canadá. A través de entrevistas a sus familiares y al propio estudiante en su vivienda, la emisión presenta detalles sobre su vida cotidiana, su afición por el ajedrez, sus actividades escolares e intereses personales, así como sus proyectos en futuras competencias académicas.
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Gael, un niño de 11 años vecino de la urbanización Palao, en Perú, obtuvo una medalla de oro en el mundial de matemáticas Spirit of Math, disputado el 13 de agosto en Canadá. El resultado lo ubicó entre los estudiantes que destacaron en una competencia internacional y abrió una nueva meta para los próximos meses: buscará clasificar a un certamen de juegos matemáticos y lógicos que tendrá sede en París.

El interés de Gael por los números apareció desde sus primeros años de formación. Su familia identificó esa inclinación mientras acompañaba las tareas escolares de su hermano mayor, Ítalo, quien le lleva dos años. El niño observaba los ejercicios, seguía los procedimientos y trataba de resolverlos antes de iniciar su propia etapa escolar.

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Al ingresar a educación inicial, ya realizaba operaciones de suma, resta y multiplicación. Sus habilidades llamaron la atención de otros alumnos, incluso de grados superiores de primaria y secundaria, que se acercaban para comprobar cómo resolvía problemas matemáticos. Con el paso del tiempo, esa facilidad derivó en una preparación orientada a competencias y desafíos académicos.

Un niño y una joven juegan al ajedrez frente a un tablero sobre una mesa con mantel floreado
El estudiante peruano Gael disputa una partida de ajedrez tras obtener una medalla de oro en el certamen internacional Spirit of Math.

El ajedrez muestra su forma de analizar cada decisión

Las matemáticas no son el único espacio en el que Gael demuestra capacidad de análisis. Durante una partida de ajedrez, venció por tercera vez a una reportera que intentó cambiar el resultado de los encuentros previos. El niño seguía cada movimiento de su rival, evaluaba alternativas y definía sus jugadas sin apuro, con la atención puesta en el tablero.

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Un niño sentado en un sillón entre un hombre y una mujer adultos, con un rótulo informativo en la parte inferior de la pantalla
Gael, el escolar peruano premiado con una medalla de oro en un certamen de matemáticas en Canadá, conversa en una entrevista junto a sus padres.

La escena mostró una de las facetas que acompaña su vínculo con los números: la búsqueda de estrategias. En el ajedrez, cada movimiento obliga a anticipar respuestas y a calcular consecuencias. Para Gael, esa dinámica se suma a los ejercicios matemáticos, donde también debe identificar patrones, descartar opciones y hallar soluciones dentro de un tiempo determinado.

El niño contó que sintió emoción cuando recibió la noticia de la medalla de oro, sobre todo porque sabía que su familia celebraría el resultado. También recordó la impresión que le produjo estar frente a varias cámaras después de la competencia en Canadá. A sus 11 años, el reconocimiento internacional modificó su rutina, aunque mantiene el interés por aprender y asumir nuevos retos.

Un niño con una medalla al cuello sostiene la bandera de Perú sobre un escenario ante el público en una emisión televisiva
Gael sostiene la bandera de Perú en el escenario tras ganar una medalla de oro en el torneo escolar de matemáticas Spirit of Math realizado en Canadá.

La clasificación a París será su próximo desafío internacional

La siguiente meta de Gael está fijada para noviembre. El estudiante aspira a conseguir un lugar en el Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Logísticos 2026-2027, previsto en París, Francia. La competencia reunirá a participantes de distintos países y exigirá rapidez para resolver ejercicios, razonamiento lógico y capacidad para tomar decisiones frente a problemas de distinta complejidad.

Un niño de cabello oscuro sentado en una silla de escritorio frente a una mesa con útiles escolares y una cortina amarilla de fondo
Gael, escolar peruano de once años, obtuvo una medalla de oro en la competencia mundial Spirit of Math disputada en Canadá.

Uno de sus padres expresó confianza en que el niño continuará obteniendo resultados en los desafíos que se proponga. La familia sostiene que el acompañamiento cotidiano resulta necesario para que pueda organizar sus estudios, conservar espacios de descanso y mantener el entusiasmo por las materias que le interesan. Una vecina también destacó la dedicación de sus padres hacia Gael y su hermano Ítalo.

Un adulto de su entorno planteó que las familias deben reservar tiempo para conversar con los niños, preguntarles cómo avanzan en el colegio e identificar dificultades antes de que se agraven. También señaló que, si una situación excede las posibilidades del hogar, es necesario buscar orientación en docentes u otras personas que puedan aportar herramientas para resolverla.

Una medalla metálica dorada con la inscripción Spirit of Math Gold cuelga sobre el pecho de una persona con camiseta beige
El estudiante peruano Gael porta la medalla de oro obtenida en la competencia internacional Spirit of Math disputada en Canadá.

Sus intereses incluyen el fútbol, la música y la realidad peruana

Fuera de los concursos y las partidas de ajedrez, Gael sigue el fútbol con atención. Es hincha de Alianza Lima, mientras que su padre y su hermano simpatizan con Universitario. La diferencia de preferencias genera discusiones familiares durante los clásicos, aunque forma parte de una convivencia marcada por el intercambio de opiniones y las bromas entre ellos.

Su principal referente deportivo es Lionel Messi. Gael valora la perseverancia del futbolista argentino después de perder tres finales consecutivas en tres años. “Al final logró lo que más soñaba: un Mundial”, explicó al referirse al título conseguido por Argentina. Para el niño, esa experiencia representa la importancia de sostener un objetivo incluso después de resultados adversos.

Dos niños en uniforme sostienen un micrófono delante de un altar decorado con flores, globos amarillos y marrones, y una figura religiosa
Dos estudiantes del colegio Los Dominicos de Palao declaran para un reporte televisivo tras la victoria de Gael en el torneo internacional de matemáticas.

Gael también tiene una mirada propia sobre asuntos que observa en su entorno. Al hablar sobre la delincuencia, consideró que las personas deben estudiar y buscar una profesión estable en lugar de robar. “¿Por qué a la gente, si tú puedes conseguirlo con tu esfuerzo?”, planteó. Sobre la política peruana, diferenció entre los funcionarios que impulsan obras y quienes, según su apreciación, no actúan en favor de sus distritos o regiones. Mencionó trabajos realizados en Lima, como los de la avenida Ramiro Prialé. Entre fórmulas, tableros y competencias, el niño encuentra otro momento de descanso: interpreta canciones de sus artistas favoritos en la sala de su casa.

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