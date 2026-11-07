Francis Allison celebre fallo del JNE que deja sin alcaldía a Rafael López Aliaga y felicita a Jeanette Alonzo

Un fotomontaje reúne a las figuras políticas peruanas Francis Allison, Jeanette Alonzo y Rafael López Aliaga durante distintas declaraciones públicas.

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El candidato de Avanza País, Francis Allisson, destacó la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que deja sin opción de ser nuevamente alcalde a Rafael López Aliaga y felicitó a Jeanette Alonzo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Allison aseveró que el tribunal hizo sonar “el pitazo final del partido” y estableció que no corresponde otorgar credencial de alcalde a quienes fueron electos como tales en el periodo inmediato anterior, incluso si postuló como primer regidor.

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“Por eso, me corresponde felicitar públicamente a la señora Jeanette Alonzo, próxima alcaldesa de Lima. Jeanette, te deseo lo mejor. Tu éxito será el éxito de todos los limeños y limeñas”, dijo.

En el final de su mensaje, Francis Allison consideró que el JNE tuvo que haber fijado antes el criterio en los denominados casos de reelección encubierta. “Sin embargo, da un poderoso mensaje: la ley es para todos”.

Francis Allison celebra la elección de Jeanette Alonzo como futura alcaldesa de Lima, subrayando que su éxito representa el éxito de la ciudad y reafirmando el principio de que la ley es para todos. Video: TikTok Francis Allison

Reconoció derrota

Previamente, Allison reconoció que no ganó la contienda municipal frente a Renovación Popular. “No he ganado las elecciones, lo tengo claro. Y reconozco que los resultados no han sido a favor, por poco, pero yo estoy contento y agradezco a toda la gente que ha votado por mí”, afirmó el actual alcalde de Magdalena en entrevista con El Comercio.

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Según el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 99,9% de actas procesadas, Renovación Popular obtuvo el 27% de los votos válidos frente al 26% de Avanza País, una diferencia de aproximadamente 50 mil votos que los analistas electorales consideraron irreversible.

Pese a aceptar las cifras, el candidato evitó usar la palabra “derrota” para describir el desenlace. “Yo no lo llamo derrota, cuando yo era niño mi papá me dijo un día ‘a veces se gana perdiendo’. Era muy chiquito, no lo entendí. Lo entiendo perfectamente ahora”, señaló.

Consultado sobre qué le había faltado para superar a su rival, Allison respondió con una sola frase: “un día más”. El candidato también explicó por qué su equipo decidió no impugnar un mayor número de actas: procesar alrededor de 500 les habría costado cerca de 250 mil soles, una suma que, según dijo, no podría haber reunido sin comprometer intereses de la ciudad.

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Allison agregó que se opuso al pedido de su propio partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para solicitar una segunda vuelta en Lima Metropolitana, aunque consideró el debate pertinente dado el tamaño del padrón electoral de la capital.

No habrá reelección encubierta

El JNE estableció que los candidatos que ejercieron la alcaldía en el período inmediato anterior no pueden recibir nuevamente las credenciales del cargo, aunque hayan postulado bajo otra denominación dentro de la misma lista.

El pleno del JNE, por mayoría, sostuvo que la prohibición de reelección inmediata contemplada en el artículo 194 de la Constitución no puede eludirse mediante la postulación a un cargo distinto cuando esa vía se convierte en el mecanismo real para recuperar la alcaldía. “La prohibición de reelección inmediata busca impedir que quien ejerció el cargo de alcalde durante un período municipal acceda nuevamente a dicho cargo en el período inmediato siguiente”, señala la resolución.

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Los magistrados fijaron tres supuestos comprendidos en la prohibición: quien fue proclamado alcalde tras postular como primer regidor no puede volver a acceder al cargo en el período siguiente; quien ejerció la alcaldía no puede asumirla nuevamente por renuncia, exclusión o tacha del candidato titular; y tampoco puede hacerlo mediante el régimen de sucesión durante ese período.

La decisión no contó con respaldo unánime. Los magistrados Martha Maisch y Aarón Oyarce emitieron un voto en minoría en el que argumentan que, al no existir una prohibición legal expresa para que un alcalde en ejercicio postule como regidor, no corresponde “extender por vía interpretativa los efectos del artículo 194 a un supuesto no contemplado taxativamente por la norma”.

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