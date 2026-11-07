¿Cuándo se sabrá quién es el alcalde de Lima 2027-2030? JNE ya tiene fecha para definir al ganador de las Elecciones Municipales 2026

Renovación Popular lidera el conteo de la ONPE, pero Rafael López Aliaga podría quedar impedido de asumir la alcaldía por los criterios del JNE sobre reelección encubierta. Foto: Google Maps

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La definición de quién ocupará la Alcaldía Metropolitana de Lima durante el próximo periodo municipal todavía tiene un procedimiento pendiente, pese a que el conteo de votos se encuentra prácticamente concluido. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá revisar las proclamaciones y aplicar los criterios establecidos para determinar qué candidatos están habilitados para asumir los cargos, un proceso que también involucra a la lista de Renovación Popular, encabezada por Rafael López Aliaga como primer regidor.

De acuerdo con la actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del 7 de noviembre, la agrupación liderada por el exalcalde mantiene el primer lugar de las elecciones municipales en Lima Metropolitana. Sin embargo, su eventual proclamación no supone necesariamente que López Aliaga pueda volver a ocupar el sillón municipal, debido a las disposiciones que el organismo electoral estableció frente a los casos de reelección encubierta.

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¿Cuándo se conocerá quién será el próximo alcalde de Lima?

La secretaria general del JNE, Jessica Clavijo, señaló que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro espera contar con la información consolidada para emitir la proclamación de las autoridades metropolitanas. Durante una conferencia de prensa realizada el 6 de noviembre, estimó que este procedimiento podría concretarse hacia la próxima semana, debido a que todavía se encontraban pendientes algunas decisiones de otros jurados electorales de Lima.

La funcionaria explicó que el retraso responde a la atención de las apelaciones y a la necesidad de reunir los pronunciamientos correspondientes, por lo que descartó que exista un incumplimiento de los plazos legales. Una vez que el JEE emita sus decisiones, estas también estarán sujetas a los mecanismos de revisión que corresponden al máximo organismo electoral.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido que Rafael López Alegra no podría asumir la alcaldía de Lima si la lista de Renovación Popular resulta ganadora. Descubre las razones basadas en la Constitución y el reglamento electoral. | JNE TV

En paralelo, el JNE desarrolla una revisión de oficio de las proclamaciones municipales en todo el país. La primera resolución comprende 427 casos y una segunda, actualmente en preparación, incluirá más de 600. La institución proyecta revisar aproximadamente 1.900 proclamaciones y completar este trabajo durante noviembre.

¿Cómo van los resultados de las Elecciones Municipales 2026 en Lima?

El último reporte de la ONPE, actualizado el 7 de noviembre a las 15:45 horas, registra el 99,992% de actas contabilizadas para la elección municipal provincial de Lima. De un total de 26.351 actas, 26.349 ya fueron procesadas, mientras que las dos restantes se encuentran destinadas a su envío al Jurado Electoral Especial. No hay actas pendientes de contabilización.

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Con este avance, Renovación Popular ocupa el primer lugar con 1.554.735 votos válidos, equivalentes al 27,685%. En segundo puesto aparece Avanza País - Partido de Integración Social, que obtuvo 1.505.597 sufragios y representa el 26,810% de los votos válidos. La diferencia entre ambas agrupaciones es de 49.138 votos.

Más atrás se ubica el Partido Democrático Somos Perú, con 847.361 votos (15,089%). Le siguen Podemos Perú, con 450.551 (8,023%), y Alianza para el Progreso, con 244.126 (4,347%). Aunque el resultado de la capital se encuentra prácticamente definido en el conteo, todavía corresponde completar los procedimientos electorales antes de la proclamación oficial.

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La ONPE reportó un avance del 99,992% en el conteo de Lima: 26.349 de las 26.351 actas ya fueron contabilizadas y solo dos están pendientes de envío al JEE. Foto: ONPE

¿Por qué Rafael López Aliaga no podría asumir la alcaldía de Lima?

El principal obstáculo para el candidato de Renovación Popular es el criterio establecido por el JNE mediante la Resolución N.º 4557-2026-JNE. El organismo determinó que quienes hayan ejercido una alcaldía durante el periodo municipal inmediatamente anterior no pueden recibir nuevamente las credenciales para ocupar ese cargo, incluso si participaron en los comicios de 2026 como primeros regidores.

La disposición también contempla los escenarios de sucesión por suspensión o vacancia. Es decir, un exalcalde que ejerció la función durante la gestión anterior tampoco podría asumirla posteriormente mediante el reemplazo de la autoridad elegida. En estos casos, corresponderá entregar las credenciales al siguiente integrante habilitado de la lista municipal.

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Jessica Clavijo precisó que los 91 jurados electorales especiales deberán aplicar los mismos lineamientos al momento de proclamar a las autoridades. Asimismo, indicó que todas las decisiones serán revisadas por el pleno del JNE. “Lo que sí es un hecho es que todas las proclamaciones, el 100%, van a ser revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones y estos criterios van a ser aplicados en todos los casos”, manifestó.

¿Quién podría convertirse en la próxima alcaldesa de Lima?

Si se confirma el impedimento para que López Aliaga ejerza nuevamente la alcaldía y Renovación Popular mantiene la victoria electoral, la siguiente integrante habilitada de la lista podría asumir el cargo. Se trata de Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, quien ocupa el segundo lugar en la candidatura de regidores metropolitanos de la agrupación política.

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El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones, Ronald Angulo, detalla la denuncia interpuesta contra Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez por expresiones agraviantes y coacción. Se analiza la línea entre crítica legítima y discursos que atentan contra derechos fundamentales.

Alonzo es regidora de Lima desde 2023 y también desempeña funciones dentro de Renovación Popular. Desde 2025 ocupa la gerencia central de Finanzas del partido y fue designada secretaria nacional de Economía. Su formación profesional corresponde a Contabilidad y cuenta con una maestría en Finanzas Corporativas, obtenida en 2024.

La resolución del JNE que establece los impedimentos para asumir una alcaldía no fue aprobada por unanimidad. Las magistradas Martha Maisch y Aarón Oyarce expresaron su desacuerdo con la interpretación de la mayoría, al considerar que la prohibición de reelección inmediata no debía extenderse a quienes postularon como regidores, debido a que no existe una restricción legal expresa para esa candidatura.

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Por ahora, la decisión sobre quién encabezará la Municipalidad Metropolitana de Lima dependerá de la proclamación del JEE Lima Centro y de la aplicación de los criterios constitucionales establecidos por el organismo electoral. Las resoluciones del pleno del JNE constituyen la última instancia y no pueden ser apeladas.