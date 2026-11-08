Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para el domingo 8 de noviembre de 2026

Un usuario consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en un teléfono móvil frente a una estación de servicio en Lima para comparar tarifas de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores que planean abastecerse este domingo 8 de noviembre pueden encontrar diferencias de hasta S/ 4,90 por galón entre grifos de Lima, según los precios declarados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La variación alcanza al diésel, los gasoholes, el Gas Natural Vehicular (GNV) y el Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Los precios de los combustibles no son uniformes, incluso entre establecimientos ubicados en un mismo distrito. Esa brecha influye en el presupuesto de conductores particulares, taxistas, repartidores, empresas de transporte y propietarios de camiones que requieren cargas frecuentes para cumplir sus recorridos.

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Facilito permite seleccionar región, provincia y distrito para conocer los valores declarados por cada estación de servicio. La información funciona como una referencia previa al viaje, aunque los usuarios deben corroborar la hora de actualización, el precio en el surtidor y la existencia del producto antes de efectuar el pago.

Un surtidor con diferentes tipos de combustible presenta el logotipo de Osinergmin junto a un gráfico sobre tarifas en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel registró una diferencia de hasta S/ 4,54 por galón en Lima

Los datos disponibles al jueves 5 de noviembre mostraron que el diésel B5 S-50 UV se ofrecía entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón en los grifos de Lima. La distancia entre ambos extremos fue de S/ 4,54, una suma que cobra mayor importancia para los vehículos con consumos elevados o para quienes recargan combustible más de una vez por semana.

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Una carga de 15 galones, por ejemplo, podía costar S/ 351,75 en un establecimiento con el valor más bajo de la relación general y S/ 419,85 en el punto con el precio más alto. La diferencia para ese volumen asciende a S/ 68,10, una cifra que puede modificar el gasto diario de taxis, vehículos de reparto y unidades destinadas al traslado de mercadería.

En algunos distritos de Lima norte aparecieron montos inferiores al mínimo general. En Carabayllo, ciertos grifos declararon precios desde S/ 23,29 por galón; en Comas, la referencia más baja fue de S/ 24,10; y en el Rímac, de S/ 24,94. Antes de desplazarse hacia esos puntos, el conductor debe considerar el costo del recorrido, el tiempo de traslado y el combustible que utilizará para llegar.

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Un teléfono montado en el tablero de un vehículo traza una ruta con puntos de abastecimiento en Perú mientras transita hacia una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular y el premium presentaron brechas mayores entre establecimientos

El gasohol regular figuró en la relación general con precios desde S/ 20,49 hasta S/ 23,49 por galón. La variación de S/ 3 puede traducirse en una diferencia de S/ 36 para un tanque de 12 galones, un gasto que puede acumularse a lo largo de la semana en actividades que dependen del uso constante del automóvil.

Las referencias más bajas se localizaron en distintos sectores de la capital. En Villa El Salvador, algunos locales consignaron gasohol regular desde S/ 20,09 por galón. En Los Olivos, el menor monto informado fue de S/ 20,48, mientras que en San Juan de Lurigancho se hallaron valores desde S/ 20,65. Esos importes pueden modificarse durante el día por decisiones comerciales o cambios en el abastecimiento.

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El gasohol premium presentó una dispersión más amplia. Los registros disponibles indicaron precios entre S/ 21,29 y S/ 26,19 por galón, con una diferencia de S/ 4,90 por galón. Para una carga de 12 galones, el desembolso puede variar en S/ 58,80 entre el establecimiento con el valor más bajo y el que declaró el monto más alto.

Un teléfono muestra un mapa de Lima con puntos de estaciones de servicio y el símbolo de Facilito de Osinergmin junto a representaciones de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del combustible debe respetar las especificaciones del vehículo

En San Miguel, algunos establecimientos declararon gasohol premium desde S/ 21,99 por galón. El precio publicado en Facilito sirve para comparar alternativas, pero no reemplaza la comprobación en el surtidor. Los montos exhibidos al momento de la carga son los que determinan el pago final.

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La diferencia de precio tampoco debe llevar a utilizar un producto distinto al recomendado por el fabricante. Cada motor requiere un combustible compatible con sus especificaciones técnicas. El octanaje, el sistema de inyección y las características del vehículo deben ser los criterios principales para elegir entre gasohol regular y premium.

El GNV y el GLP requieren una comparación distinta a la del diésel y las gasolinas. El GNV se comercializa por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se despacha por galón. Por ese motivo, sus valores no pueden equipararse de forma directa con los precios de los combustibles líquidos ni entre sí.

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Un mapa de Lima y una tableta con la aplicación Facilito de Osinergmin presentan la ubicación de estaciones de servicio para distintos tipos de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito permite anticipar el gasto en viajes dentro y fuera de Lima

La oferta de productos cambia según el establecimiento. Algunos grifos venden diésel, gasohol y gasolina; otros se especializan en GNV o GLP. La plataforma de Osinergmin permite confirmar qué combustibles ofrece cada local y verificar si figura como operativo antes de iniciar el recorrido.

La herramienta también resulta útil para los viajes interprovinciales. Los usuarios pueden filtrar la búsqueda por región, provincia y distrito, una opción que ayuda a transportistas, empresas de reparto y conductores que necesitan planificar paradas de abastecimiento fuera de Lima. Los valores pueden variar por el costo de traslado, las condiciones de suministro, la demanda local y las políticas comerciales de cada grifo.

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Un mapa urbano de Lima compara los precios de referencia de los combustibles en siete distritos de la capital peruana junto con el logotipo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto final no depende solo del precio por galón o por metro cúbico. La presión de los neumáticos, el mantenimiento de filtros e inyectores, el peso de la carga, el tránsito y la forma de conducción influyen en el rendimiento. Revisar los precios actualizados, la disponibilidad del combustible y la ubicación del grifo antes de salir permite ajustar el presupuesto y evitar desplazamientos que no compensen el posible ahorro.