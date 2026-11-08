Efemérides hoy 8 de noviembre: ¿Qué hallazgo en Perú catapultó a la fama mundial una cultura precolombina?

Un conjunto de objetos representativos reúne una réplica del pectoral mochica de Sipán, una guitarra criolla con partituras y un florero frente a una maqueta arqueológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 8 de noviembre reúne en Perú recuerdos ligados a la creación musical y al patrimonio arqueológico. La fecha coincide con los aniversarios luctuosos de los compositores Pedro Espinel Torres, Pedro Miguel Arrese Arizméndiz y César Miró, además de la inauguración del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque.

La jornada también suele asociarse al Día Nacional de las Flores, instituido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego mediante la Resolución Ministerial N.° 0098-2021-MIDAGRI. Sin embargo, la conmemoración no tiene una fecha fija: se realiza el segundo viernes de noviembre. En 2026, ese día corresponde al viernes 13 de noviembre, no al domingo 8.

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Las efemérides permiten revisar trayectorias vinculadas con la polca, el vals, la canción regional y la literatura. También sitúan en primer plano el trabajo que permitió conservar y exhibir los hallazgos de Sipán, una de las principales referencias de la arqueología peruana.

Entrada gratis al Museo Tumbas Reales de Sipán este domingo 6 de julio - MINCUL

El Museo Tumbas Reales de Sipán abrió sus puertas el 8 de noviembre de 2002

El Museo Tumbas Reales de Sipán, ubicado en la ciudad de Lambayeque, abrió sus puertas el 8 de noviembre de 2002. Su creación respondió a la necesidad de custodiar, investigar y difundir los objetos recuperados en las excavaciones de Huaca Rajada, donde fue encontrada la tumba del Señor de Sipán.

Fachada del Museo de las Tumbas Reales de Sipán, ubicado en Lambayeque (Perú), en una foto de archivo. EFE/Paolo Aguilar

El recinto fue concebido con una arquitectura inspirada en las pirámides truncas de la cultura mochica. Su recorrido se distribuye en tres niveles y presenta contextos funerarios, objetos rituales y piezas asociadas con la organización política y religiosa de aquella sociedad prehispánica.

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La colección reúne más de 2.000 objetos, entre piezas de oro, joyas, ornamentos, cerámicas, tejidos y elementos del ajuar funerario. Entre los bienes exhibidos figuran orejeras, collares, tocados, estandartes y pectorales que formaron parte de las tumbas de la élite mochica.

Una vitrina del Museo Tumbas Reales de Sipán expone una máscara funeraria de metal dorado junto con ornamentos ceremoniales de la cultura mochica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo del Señor de Sipán cambió el estudio de la cultura mochica

La tumba del Señor de Sipán fue descubierta en 1987 por un equipo de arqueólogos encabezado por Walter Alva y Luis Chero. La recuperación científica del contexto funerario permitió evitar la pérdida de piezas ante el accionar de saqueadores y abrió una nueva etapa en el conocimiento de la cultura mochica.

Las escenas detalladas de los murales en Pañamarca evidencian la importancia de las mujeres en la estructura política y religiosa mochica. Foto: Andina

El hallazgo mostró la existencia de una autoridad de alto rango, enterrada junto con acompañantes, animales y objetos destinados a representar su posición en el mundo terrenal y espiritual. Las piezas de oro, cobre, turquesa, conchas y plumas revelaron técnicas de trabajo metalúrgico y una compleja estructura de poder en la costa norte del Perú.

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El museo conserva también referencias a la tumba del sacerdote, la del Viejo Señor de Sipán y otros entierros reales localizados en el sitio arqueológico. A través de reconstrucciones y recursos museográficos, el espacio explica las etapas de la excavación, el traslado de los bienes y las tareas de conservación posteriores.

Una recreación museográfica expone al Señor de Sipán y su corte, autoridades de la cultura moche que enfrentó los efectos del fenómeno El Niño en el antiguo Perú. (Agencia Andina)

Pedro Espinel Torres dejó cerca de 300 polcas y valses

El 8 de noviembre también recuerda la muerte de Pedro Espinel Torres, ocurrida en 1981. El compositor fue conocido como “El Rey de las Polcas” por una obra que reunió cerca de 300 composiciones, entre polcas, valses y otras expresiones de la música criolla.

Su repertorio incluyó canciones que abordaron personajes, barrios, sentimientos y episodios de la vida cotidiana. Entre sus títulos se encuentran “Alejandro Villanueva” y “Murió el Maestro”, composiciones que mantuvieron presencia en el repertorio popular y en interpretaciones de músicos criollos.

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La producción de Espinel Torres se desarrolló en un período de consolidación de la música criolla como parte de la identidad urbana peruana. Sus obras recogieron formas musicales difundidas en Lima y otras ciudades, con letras vinculadas a experiencias sociales, deportivas y afectivas.

El legado musical del compositor es grande, ya que dejo más de 300 composiciones. (Criollos del Perú)

Arrese Arizméndiz combinó la composición con la defensa sindical

Pedro Miguel Arrese Arizméndiz murió el 8 de noviembre de 1987. Nació en Piura en 1912 y desarrolló una trayectoria como compositor regional, con más de 170 obras dedicadas a su tierra y a temas vinculados con la vida del norte peruano.

“Alma Mía”, “Así es mi tierra” y “Sullanero a mucha honra” forman parte de las canciones que se le atribuyen. Su producción combinó referencias a Piura y Sullana con composiciones de tono romántico y costumbrista, interpretadas en espacios culturales de la región.

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Además de su actividad artística, Arrese Arizméndiz participó en acciones sindicales y defendió los derechos de los trabajadores de la industria petrolera. Esa dimensión de su vida pública quedó asociada con la organización laboral y las demandas de los empleados de ese sector.

César Miró escribió “Todos vuelven” y desarrolló una obra literaria

La fecha recuerda también el fallecimiento de César Miró, ocurrido en 1999. El autor es reconocido por “Todos vuelven”, canción que alcanzó difusión dentro y fuera del Perú a través de numerosas interpretaciones y versiones.

Miró, cuyo nombre completo fue César Alfredo Miró Quesada Bahamonde, escribió novelas, ensayos, poemas y letras de canciones. Su obra transitó por distintos géneros y mantuvo una relación constante con la música peruana y la actividad cultural del país.

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El escritor presidió de manera vitalicia la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), fue embajador del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y recibió el Premio Nacional de Cultura. Su figura permanece asociada con la defensa del derecho de autor y con una canción que evocó el regreso a la tierra de origen.

El tema ‘Todos vuelven’ de César Miró alcanzó fama mundial en la versión en salsa de Rubén Blades. (Apdayc)

El Día Nacional de las Flores se celebrará el 13 de noviembre de 2026

El Día Nacional de las Flores fue establecido para visibilizar la cadena productiva de la floricultura, promover ferias y facilitar el acceso de los productores a mercados internos y externos. La medida también reconoce el aporte de la agricultura familiar a esta actividad.

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Según datos oficiales, en Perú existen más de 7.000 productores dedicados al cultivo de flores de corte y plantas ornamentales, en una superficie superior a 4.000 hectáreas. La producción se dirige al consumo nacional y a la exportación, con presencia de pequeños agricultores en varias regiones.

Perú celebra el Día Nacional de las Flores destacando la riqueza y diversidad de su flora. (Foto: Agencia Andina)

Tarma, en Junín, figura entre las zonas vinculadas con la producción de gladiolos, gypsophila, alhelíes y claveles. La conmemoración de este año tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, conforme a la regla que fija la fecha en el segundo viernes del mes.