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Mano Menezes siguió de cerca el cruce de Pablo Guede y Hernán Barcos en pasado Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Vi cosas que no me gustaron”

El seleccionador de Perú ofreció su opinión del episodio protagonizado entre el técnico aliancista y el goleador ‘cervecero’ con pasado en La Victoria. “Cada uno es responsable de cada cosa que hace”, sostuvo

El seleccionador de Perú no ha sido ajeno a la polémica entre el entrenador de Alianza Lima y el delantero de Sporting Cristal. | VIDEO: Inka Digital
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El tenso cruce protagonizado entre Pablo Guede y Hernán Barcos, en el pasado Sporting Cristal vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2026, sigue generando repercusiones. Aquel episodio, ahora, ha pasado por el análisis de Mano Menezes durante su última comparecencia al ofrecer la nueva lista de convocados de la selección peruana.

El preparador brasileño de la ‘bicolor’ abordó de una manera escueta lo acontecido. Sin ir muy lejos, aseguró que cada persona debe asumir la consecuencia de sus actos; además, indicó que observó ese momento y visualizó escenas que dejaron mucho que desear.

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Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia por fecha FIFA. - créditos: FPF
Mano Menezes no logra cuajar como entrenador de Perú. - Crédito: FPF

“Sobre ese episodio, creo que cada uno es responsable de cada cosa que hace. Como entrenador, ahí al lado de la cancha, vi cosas que miré y no me gustó”, partió diciendo Menezes con un tono conciliador.

Al hilo, señaló que “hay componentes que involucran cosas que a veces no nos parecen bien desde afuera. Pero siento que cada uno asume su responsabilidad”.

Ambos personaje se dijeron de todo en el Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Los años que lleva Mano Menezes en el fútbol —más de tres décadas como estratega en el Brasileirao— lo han llevado a ser testigo de innumerables polémicas. De ahí que sea una voz autorizada para hablar de esos temas.

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Otro aspecto que no debe ignorarse es que el director técnico con pasado en la selección de Brasil mantiene una conexión especial con Hernán Barcos, a quien conoce de un amplio periodo en el Brasileirao. Es más, en alguna ocasión HB9 le ofreció su ayuda para un mayor conocimiento del fútbol peruano.

Pablo Guede – Hernán Barcos – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
Hernán Barcos discutiendo con Pablo Guede. - Crédito: Difusión

Versiones

De lo que pasó en el estadio Alberto Gallardo muchos se han quedado con lo visualizado, aunque con el avance de los días los protagonistas fueron saliendo a dar sus respectivas versiones. Fue Pablo Guede el primero que dio un paso al frente, aunque sin ofrecer mayores detalles.

En su última comparecencia delante de los medios, el argentino no quiso profundizar acerca del asunto y solo se limitó a hablar de los códigos en el fútbol. Eso sí, deseó que la verdad salga a la luz pronto. Aquella expresión motivó a Hernán Barcos a que diera su descargo.

El técnico argentino se refirió a los rumores sobre una supuesta provocación del 'Pirata'. (Doble Punta)

Entremedias, algunos rumores vincularon la riña entre el director técnico y el veterano goleador a un irrespeto hacia la señora de Guede. Aquella especulación fue zanjada inmediatamente por el ‘Pirata’ en una charla con Radio Programas del Perú.

Aseguró que la discusión sobre el campo de juego partió de un irrespeto del líder de Alianza Lima, quien tras el silbatazo final fue a buscarlo de una manera belicosa toda vez que la esposa de este le espetó una frase que no fue de su agrado, lo que motivó a una respuesta rápida que no implicó ningún ataque.

Hernán Barcos vuelve a ser titular después de más de dos meses y lo hará contra Alianza Lima. - Crédito: ITEA
Hernán Barcos anotó contra Alianza Lima. - Crédito: ITEA

Ofrecidas las versiones se espera que el asunto quedé finiquitado entre los involucrados, aunque hubo un avance oficial por parte de la Liga Profesional de Fútbol en cuanto a una sanción contra Pablo Guede por su accionar.

La Comisión de Disciplina decidió castigar al técnico de Alianza Lima con dos fechas de suspensión y una multa económica de 8 UIT.

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