Perú

Bahiano, voz histórica de Los Pericos, regresa a Lima con concierto exclusivo de reggae

El músico argentino actuará el 26 de febrero de 2027 en el Centro de Convenciones Barranco, donde repasará su trayectoria solista y los temas emblemáticos de la agrupación que lideró durante 17 años

Un hombre calvo y barbado levanta un brazo sobre un escenario; un saxofonista aparece al fondo
Bahiano regresará a Lima el 26 de febrero de 2027 para un concierto en el Centro de Convenciones Barranco.
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Bahiano regresa a Lima para un concierto exclusivo e íntimo el próximo 26 de febrero de 2027, en el Centro de Convenciones Barranco. El cantante argentino, reconocido por su paso como vocalista de Los Pericos y por una extensa trayectoria solista dentro del reggae latino, propone en esta fecha un recorrido por los temas que marcaron distintas etapas de su carrera.

Un repertorio que combina clásicos de Los Pericos con la etapa solista de Bahiano

El repertorio de la presentación incluirá canciones de la época de Bahiano al frente de Los Pericos, banda que contribuyó a popularizar el reggae en Argentina y Latinoamérica, junto a temas que consolidaron su carrera como solista. Entre los títulos confirmados para el show figuran “Pupilas lejanas”, “Sin cadenas”, “Óyelo” y “Tarde gris”, canciones que forman parte del catálogo que el artista ha mantenido vigente a lo largo de distintas generaciones de público.

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Nacido como Fernando Javier Luis Hortal el 26 de diciembre de 1962 en Buenos Aires, Bahiano se unió a Los Pericos en 1987 y permaneció en la agrupación durante diecisiete años, período en el que grabó doce discos de estudio. Bajo su voz, la banda se convirtió en una de las primeras agrupaciones argentinas en presentarse en Jamaica, con dos participaciones en el Festival Reggae Sunsplash, en 1993 y 1994, considerado en su momento el evento más relevante del género a nivel mundial.

Tras su salida de Los Pericos en 2004, Bahiano inició una carrera solista que arrancó en 2005 con el álbum “BH+”, producido por Afo Verde, con el que obtuvo el Premio MTV al mejor artista nuevo del sur. A ese trabajo le siguieron discos como “Nómade” (2008), “Rey Mago de las Nubes” (2011), “Celebremos” (2015) y “Original Roots” (2019), además de producciones más recientes como “Mucha experiencia” (2022) y el álbum en vivo “Pura Adrenalina” (2025). En 2023 participó en el remix de “Roll”, del cantante jamaiquino Julian Marley, hijo de Bob Marley, un tema que resultó ganador del Grammy en la categoría de reggae.

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Palo aparece en primer plano junto a Bahiano, quien sostiene un micrófono sobre un escenario
Bahiano y Palo integran el cartel del concierto programado para el 26 de febrero de 2027 en el Centro de Convenciones Barranco, en Lima.

La presentación en el Centro de Convenciones Barranco marca el regreso de Bahiano a los escenarios peruanos, en un formato que sus organizadores describen como exclusivo e íntimo, pensado para un contacto más cercano entre el artista y sus seguidores.

Palo y las bandas peruanas Shiva Shanti y Lotus Trip completan el cartel

La velada también contará con la participación de Palo, artista argentina considerada una de las nuevas figuras del reggae de su país. Su propuesta combina reggae, R&B y pop, con canciones como “Hacela corta morocho” y “Loco lindo”, además de su álbum “Más Allá”. La inclusión de Palo en el cartel busca establecer un vínculo entre la trayectoria de Bahiano y una generación más joven de artistas del género, en línea con el trabajo que el propio cantante argentino ha desarrollado en los últimos años junto a músicos emergentes de distintos países.

El cartel peruano del concierto estará representado por Shiva Shanti y Lotus Trip, dos bandas reconocidas dentro de la escena de reggae local. Ambas agrupaciones compartirán escenario con los artistas argentinos durante la jornada, en una programación que combina a un referente histórico del género con propuestas locales y una artista en ascenso dentro del reggae de habla hispana.

Cartel de Bahiano con la fecha viernes 26 de febrero, los nombres de Palo, Shiva Shanti y Lotus Trip, y fotos del cantante
El repertorio de Bahiano combinará clásicos de Los Pericos y canciones de su carrera solista.

Entradas disponibles en preventa a través de Joinnus

Las entradas para el concierto ya están disponibles en la plataforma Joinnus, bajo distintas modalidades de venta. La preventa incluye el Pack Doble Club Zion, vigente hasta el 9 de noviembre, con precios de S/250 para la Zona Adrenalina VIP y S/200 para la Zona Experiencia.

Para las entradas individuales, disponibles hasta el 26 de diciembre, los precios son de S/160 para la Zona Pura Adrenalina VIP y S/135 para la Zona Mucha Experiencia. También se ofrecen boxes para ocho personas a un valor de S/1.600. El concierto se realizará como parte de la gira internacional que Bahiano mantiene activa, con la que ha recorrido distintos países de la región en el último año.

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