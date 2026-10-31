Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada.

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Cada vez falta menos para el cierre de la segunda etapa de la Liga 1 2026. Hoy, sábado 31 de octubre, comenzará la fecha 15 del Torneo Clausura, una jornada con partidos que podrían modificar la tabla de posiciones en la recta final del certamen. Revisa cómo cambiarían las ubicaciones a lo largo de la fecha.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura durante la fecha 15

Sporting Cristal asumió el liderato del Torneo Clausura tras su triunfo ante Alianza Lima. Los ‘celestes’ llegaron a 28 puntos y superaron a Sport Huancayo por diferencia de goles. No obstante, Universitario de Deportes suma 27 unidades y tiene un partido pendiente, por lo que podría recuperar el primer puesto.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 previo al inicio de la fecha 15.

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026

En la tabla acumulada, Alianza Lima lidera con 65 puntos y mantiene una ventaja de nueve unidades sobre Universitario de Deportes, su clásico rival y principal perseguidor. Sporting Cristal, por su parte, se mantiene en zona de clasificación a un torneo internacional.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026 previo al inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura.

Programación y resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Sábado 31 de octubre

- Alianza Atlético vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 1 de noviembre

- CD Moquegua vs Los Chankas (11:00 horas / estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs Sport Boys (13:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs Universitario de Deportes (15:30 horas / estadio IPD Mansiche / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Lunes 2 de noviembre

- Sport Huancayo vs FBC Melgar (11:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- UTC vs Deportivo Garcilaso (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sporting Cristal vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Martes 3 de noviembre

- Comerciantes Unidos vs ADT (15:00 horas ( estadio Juan Maldonado / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Cienciano (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Así se jugará la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

El partido de la fecha: Universitario vs Atlético Grau

Tras no jugar en la fecha 14, existe expectativa por la presentación de Universitario de Deportes ante Atlético Grau en Trujillo. Un triunfo podría devolverlo al primer lugar, mientras que una derrota lo alejaría de la disputa por el Torneo Clausura.

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Gerardo Ameli respondió con contundencia sobre el calendario del Torneo Clausura y el jugar contra la 'U' en Trujillo. (Video: Central Deportiva)

Dónde ver los partidos de la fecha 15

Todos los partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 serán transmitidos por L1 MAX, señal disponible en los operadores de televisión por cable que la tengan incluida en su programación.

La jornada contará con encuentros que pueden influir en la lucha por el título, los cupos a torneos internacionales y la permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano. Los equipos buscarán sumar puntos en una etapa decisiva del campeonato.

Los encuentros también estarán disponibles vía streaming mediante L1 Play, plataforma a la que se accede con suscripción y conexión a internet desde celulares, tabletas y computadoras.

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Infobae Perú realizará la cobertura de todos los partidos de la fecha 15 en su sitio web. Los lectores podrán seguir la previa, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles, las incidencias y los resultados actualizados.