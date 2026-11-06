Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, recibe sanción de dos fechas y multa económica por atribuir condicionamientos al arbitraje

Richard Pellejero no podrá dirigir las dos últimas jornadas del Torneo Clausura 2026. Crédito: Difusión

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Richard Pellejero recibió una suspensión de dos fechas y una multa de ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 44.000, por decisión de la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional. El técnico de Sport Huancayo no podrá dirigir desde el banquillo en los dos partidos finales del Torneo Clausura 2026.

La medida deja a Pellejero fuera de los encuentros contra Cienciano, como visitante en Cusco, y Universitario de Deportes, en Huancayo. Ambos compromisos tienen incidencia directa en la definición del Clausura, torneo que el ‘rojo matador’ disputa punto a punto con Sporting Cristal y el cuadro ‘crema’. La sanción fue compartida por el periodista Paul Pérez en X.

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La sanción deportiva coincide con la que recibió Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima. En el caso del estratega de Sport Huancayo, la multa económica puede ser apelada por la institución.

El castigo se originó en las declaraciones de Pellejero durante la derrota 2-0 ante Juan Pablo II, en Chongoyape. El técnico cuestionó en pleno partido las decisiones del árbitro Bruno Pérez y de la terna arbitral, luego de acciones que generaron reclamos desde el banco visitante.

Richard Pellejero fue sancionado por la Comisión Disciplinaria. Crédito: X Paul Pérez.

“No tienen vergüenza; cero vergüenza ustedes, ¿no? Estoy diciendo las cosas que tengo que decir, vos tenés que cobrar lo que es justo. Pero ya está, ya hicieron el mandado”, manifestó Pellejero, aparentemente al cuarto árbitro, cuando el encuentro ingresaba en su tramo final.

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El uruguayo también apuntó contra el nivel de los jueces de la Liga 1. “Tienen que analizar todos los partidos que arbitran acá; lamentable es. Por eso no crece el fútbol acá; un desastre”, sostuvo. Sus palabras fueron registradas por los micrófonos de la transmisión oficial.

La suspensión será válida únicamente para los dos partidos del Clausura. Si el conjunto de Huancayo logra clasificar a los ‘play-offs’ de la Liga 1, Pellejero quedará habilitado para regresar a la zona técnica en una eventual semifinal por el título nacional.

Huancayo, sin su líder en dos partidos clave

Sport Huancayo afrontará la recta final del Clausura sin su entrenador en el banquillo. El cuadro huancaíno suma 31 puntos y comparte la cima con Sporting Cristal y Universitario, aunque se sitúa tercero por diferencia de goles: tiene +8, frente al +17 de los rimenses y +11 de los ‘cremas’.

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Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo que repotenció al grupo hasta llevarlo a la cima del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

El primer reto será frente a Cienciano, el sábado 7 de noviembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El elenco cusqueño busca asegurar una plaza en un torneo internacional, por lo que el ‘rojo matador’ encontrará un rival con objetivos propios en la penúltima jornada.

Un triunfo en Cusco permitirá a Sport Huancayo sostener sus posibilidades antes de la última fecha. Allí recibirá a Universitario en el estadio IPD de Huancayo, en un duelo directo que puede tener efectos en la lucha por el Clausura y en la distribución de los lugares para la fase final.

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Las chances de Sport Huancayo para levantar el Torneo Clausura

El equipo huancaíno necesita ganar sus dos partidos y esperar que Sporting Cristal o Universitario dejen puntos en el camino. Si los tres candidatos terminan igualados, la diferencia de goles será el criterio que establezca el orden, un aspecto que obliga al ‘rojo matador’ a reducir la distancia con sus rivales.

El fixture también condiciona la definición. Sporting Cristal visitará a ADT y cerrará ante Cienciano, mientras que Universitario recibirá a CD Moquegua antes de viajar a Huancayo. Por ello, el enfrentamiento de la fecha 17 entre los huancaínos y los ‘cremas’ puede definir el destino del Clausura.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 previo al inicio de la fecha 16.

Ganar el segundo torneo del año no garantiza por sí solo el acceso a la siguiente ronda por el título nacional. Sport Huancayo también debe terminar entre los ocho primeros de la tabla acumulada para disputar los ‘play-offs’. Actualmente ocupa el noveno puesto, con 47 puntos, a dos unidades de Alianza Atlético, que está octavo.