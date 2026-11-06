Perú Deportes

Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, recibe sanción de dos fechas y multa económica por atribuir condicionamientos al arbitraje

El estratega uruguayo de 50 años no podrá estar en la zona técnica del ’rojo matador’ en los duelos decisivos frente a Cienciano y Universitario

Richard Pellejero volverá a la dirección técnica de Sport Huancayo. - Crédito: Difusión
Richard Pellejero no podrá dirigir las dos últimas jornadas del Torneo Clausura 2026. Crédito: Difusión
Guardar

Richard Pellejero recibió una suspensión de dos fechas y una multa de ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 44.000, por decisión de la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional. El técnico de Sport Huancayo no podrá dirigir desde el banquillo en los dos partidos finales del Torneo Clausura 2026.

La medida deja a Pellejero fuera de los encuentros contra Cienciano, como visitante en Cusco, y Universitario de Deportes, en Huancayo. Ambos compromisos tienen incidencia directa en la definición del Clausura, torneo que el ‘rojo matador’ disputa punto a punto con Sporting Cristal y el cuadro ‘crema’. La sanción fue compartida por el periodista Paul Pérez en X.

PUBLICIDAD

La sanción deportiva coincide con la que recibió Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima. En el caso del estratega de Sport Huancayo, la multa económica puede ser apelada por la institución.

El castigo se originó en las declaraciones de Pellejero durante la derrota 2-0 ante Juan Pablo II, en Chongoyape. El técnico cuestionó en pleno partido las decisiones del árbitro Bruno Pérez y de la terna arbitral, luego de acciones que generaron reclamos desde el banco visitante.

Richard Pellejero fue sancionado por la Comisión Disciplinaria.
Richard Pellejero fue sancionado por la Comisión Disciplinaria. Crédito: X Paul Pérez.

No tienen vergüenza; cero vergüenza ustedes, ¿no? Estoy diciendo las cosas que tengo que decir, vos tenés que cobrar lo que es justo. Pero ya está, ya hicieron el mandado”, manifestó Pellejero, aparentemente al cuarto árbitro, cuando el encuentro ingresaba en su tramo final.

PUBLICIDAD

El uruguayo también apuntó contra el nivel de los jueces de la Liga 1. “Tienen que analizar todos los partidos que arbitran acá; lamentable es. Por eso no crece el fútbol acá; un desastre”, sostuvo. Sus palabras fueron registradas por los micrófonos de la transmisión oficial.

La suspensión será válida únicamente para los dos partidos del Clausura. Si el conjunto de Huancayo logra clasificar a los ‘play-offs’ de la Liga 1, Pellejero quedará habilitado para regresar a la zona técnica en una eventual semifinal por el título nacional.

Huancayo, sin su líder en dos partidos clave

Sport Huancayo afrontará la recta final del Clausura sin su entrenador en el banquillo. El cuadro huancaíno suma 31 puntos y comparte la cima con Sporting Cristal y Universitario, aunque se sitúa tercero por diferencia de goles: tiene +8, frente al +17 de los rimenses y +11 de los ‘cremas’.

Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo que repotenció al grupo hasta llevarlo a la cima del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo que repotenció al grupo hasta llevarlo a la cima del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

El primer reto será frente a Cienciano, el sábado 7 de noviembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El elenco cusqueño busca asegurar una plaza en un torneo internacional, por lo que el ‘rojo matador’ encontrará un rival con objetivos propios en la penúltima jornada.

Un triunfo en Cusco permitirá a Sport Huancayo sostener sus posibilidades antes de la última fecha. Allí recibirá a Universitario en el estadio IPD de Huancayo, en un duelo directo que puede tener efectos en la lucha por el Clausura y en la distribución de los lugares para la fase final.

Las chances de Sport Huancayo para levantar el Torneo Clausura

El equipo huancaíno necesita ganar sus dos partidos y esperar que Sporting Cristal o Universitario dejen puntos en el camino. Si los tres candidatos terminan igualados, la diferencia de goles será el criterio que establezca el orden, un aspecto que obliga al ‘rojo matador’ a reducir la distancia con sus rivales.

El fixture también condiciona la definición. Sporting Cristal visitará a ADT y cerrará ante Cienciano, mientras que Universitario recibirá a CD Moquegua antes de viajar a Huancayo. Por ello, el enfrentamiento de la fecha 17 entre los huancaínos y los ‘cremas’ puede definir el destino del Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 previo al inicio de la fecha 16.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 previo al inicio de la fecha 16.

Ganar el segundo torneo del año no garantiza por sí solo el acceso a la siguiente ronda por el título nacional. Sport Huancayo también debe terminar entre los ocho primeros de la tabla acumulada para disputar los ‘play-offs’. Actualmente ocupa el noveno puesto, con 47 puntos, a dos unidades de Alianza Atlético, que está octavo.

Temas Relacionados

Richard PellejeroSport HuancayoLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así le fue a Adrián Ugarriza en su debut como titular en la Europa League con el Hapoel Beer Sheva

Tres puntos que se escapan, una tabla que aprieta y un viaje a Estambul en el horizonte: la realidad del equipo israelí en la Europa League se vuelve más difícil después de la cuarta jornada

Así le fue a Adrián Ugarriza en su debut como titular en la Europa League con el Hapoel Beer Sheva

Sport Boys confirmó el fallecimiento de la madre de Luis Urruti: “Nuestras más sinceras condolencias”

El delantero uruguayo atravesaba horas difíciles por el delicado estado de salud de Cristina Giménez, quien se encontraba en su país natal. Tras el partido ante Universitario, había anunciado que viajaría para acompañarla

Sport Boys confirmó el fallecimiento de la madre de Luis Urruti: “Nuestras más sinceras condolencias”

Nolberto Solano inicia con mala fortuna el Campeonato SAFF: Pakistán cayó 3-2 ante India en el debut por Fase de Grupos

‘Nobby’ quedó inconforme por el pobre rendimiento en el primer tiempo, aunque destacó el carácter y valentía del plantel para luchar en el tramo final, donde llegaron las anotaciones para recortar distancia contra el vigente monarca del Campeonato de la Federación de Fútbol del Sur de Asia

Nolberto Solano inicia con mala fortuna el Campeonato SAFF: Pakistán cayó 3-2 ante India en el debut por Fase de Grupos

La meta de Mariane Casas con Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley: “Estoy convencida de que vamos a llegar”

La atacante brasileña reveló su método de preparación mental junto a su psicóloga deportiva y expresó su certeza sobre la clasificación del equipo a la siguiente fase de la competencia

La meta de Mariane Casas con Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley: “Estoy convencida de que vamos a llegar”

“¿Dónde está la gente?”: Catherine Flood pidió a los hinchas de Universitario colmar las gradas en los partidos de las ‘pumas’

La punta estadounidense asistió al último juego del equipo de fútbol y quedó sorprendida por el marco en el estadio Monumental. En ese sentido, cuestionó por qué la afición no acude en masa al Polideportivo

“¿Dónde está la gente?”: Catherine Flood pidió a los hinchas de Universitario colmar las gradas en los partidos de las ‘pumas’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ética verá caso de diputado Christian Aranda, investigado por filtrar datos médicos y bloquear aborto legal

Ética verá caso de diputado Christian Aranda, investigado por filtrar datos médicos y bloquear aborto legal

Franco Vidal se declara “loco contra el sistema” y ataca a la prensa tras revelarse gasto de S/ 34 millones en fiestas y eventos

Otra moneda de un sol lanzada al aire definirá al próximo alcalde de un distrito de Huancayo tras empate electoral

Pleno del JNE ya estaría debatiendo casos de reelecciones encubiertas: Tribunal definirá cómo serán las proclamaciones

La JNJ buscará imponer una tercera destitución a Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

“Los hijos se encaprichan”: la reacción de Susy Díaz desde España al enterarse del ataque contra Florcita Polo

“Los hijos se encaprichan”: la reacción de Susy Díaz desde España al enterarse del ataque contra Florcita Polo

Gisela Valcárcel no descarta una relación con un hombre menor que ella: “Ya no estás para ser madre de nadie”

Corazón Serrano sorprende en el concierto de María Becerra en Lima: el público coreó el ‘Mix Poco Yo’ de principio a fin

Christian, Elmer y Andy Yaipén lloran al escuchar el mensaje de su padre gracias a la inteligencia artificial

Revelan la condición de salud de Florcita Polo luego de su ingreso a emergencia: “De milagro está bien”

DEPORTES

Así le fue a Adrián Ugarriza en su debut como titular en la Europa League con el Hapoel Beer Sheva

Así le fue a Adrián Ugarriza en su debut como titular en la Europa League con el Hapoel Beer Sheva

Sport Boys confirmó el fallecimiento de la madre de Luis Urruti: “Nuestras más sinceras condolencias”

Nolberto Solano inicia con mala fortuna el Campeonato SAFF: Pakistán cayó 3-2 ante India en el debut por Fase de Grupos

La meta de Mariane Casas con Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley: “Estoy convencida de que vamos a llegar”

“¿Dónde está la gente?”: Catherine Flood pidió a los hinchas de Universitario colmar las gradas en los partidos de las ‘pumas’