Perú

Gisela Valcárcel no descarta una relación con un hombre menor que ella: “Ya no estás para ser madre de nadie”

La conductora habló sobre sus preferencias sentimentales en un podcast y explicó por qué prioriza la reciprocidad y el cuidado personal en una futura pareja

Dos mujeres aparecen en un interior; una lleva una blusa beige y la otra viste una camisa blanca
Gisela Valcárcel afirmó en el podcast 'Imperfectas' que tendría una relación con un hombre menor, aunque no con alguien demasiado joven.
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Gisela Valcárcel abrió la puerta a una relación con un hombre menor que ella durante su participación en el podcast ‘Imperfectas’, conducido por Rossana Fernández-Maldonado y Érika Villalobos. La conductora de televisión respondió sin rodeos a la pregunta sobre si consideraría una pareja con menos edad y aprovechó el espacio para describir el tipo de vínculo que busca en esta etapa de su vida.

La conductora detalla el perfil de hombre que busca para una relación

Durante la conversación, Fernández-Maldonado le preguntó directamente a Valcárcel si estaría con un hombre menor que ella. “Sí, pero no tanto”, respondió la conductora, antes de que la periodista aclarara entre risas que no se refería a alguien demasiado joven. “No un bebé”, confirmó Valcárcel, y añadió que su interés se inclina por alguien que esté bien mantenido físicamente.

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La presentadora contó una anécdota reciente para ilustrar su punto. “Hace dos días vi a alguien bien mantenido y dije, este debe estar por lo mío”, relató, en referencia a un hombre que llamó su atención por su condición física. La frase generó una respuesta espontánea de Fernández-Maldonado, quien bromeó con la idea de que los candidatos no deberían estar “tan chancados”.

Valcárcel explicó que el cuidado personal es una condición que aplica para ambas partes en una relación. “Hay que cuidarse. Yo me cuido. Yo hago planchas diarias, yo hago sentadillas”, detalló sobre su propia rutina física, antes de precisar el tipo de dinámica que busca: “Creo que alguien que es cuidado y que no necesite que lo cuiden”.

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Gisela Valcárcel participa en una conversación al aire libre con Rossana Fernández-Maldonado y Érika Villalobos para el podcast “Imperfectas”. La conductora responde si tendría una pareja menor y menciona el cuidado personal, la reciprocidad y la estabilidad económica como aspectos de una relación. Video: TikTok @riclatorrez

Por qué la conductora descarta un rol maternal en su próxima relación

La presentadora fue enfática al señalar que no está dispuesta a ocupar un papel de cuidadora en un vínculo sentimental. “Ya no estás para ser madre de nadie”, afirmó durante la conversación, en respuesta a la reflexión de Fernández-Maldonado sobre la necesidad de contar con alguien que también la cuide a ella. “Cuidarnos ambos”, resumió Valcárcel sobre el tipo de equilibrio que espera encontrar.

La conductora profundizó en los detalles prácticos de la reciprocidad que busca en pareja. “Si hay una botella de vino, me la puede servir”, planteó como ejemplo, antes de completar la idea con la contraparte: “Como también se la sirvo yo, que puede cocinar él o cocino yo, que podemos irnos de viaje”. Fernández-Maldonado interpretó esta descripción como una búsqueda de seguridad emocional en el vínculo, a lo que Valcárcel coincidió de forma inmediata.

Entre las condiciones que mencionó, Valcárcel también incluyó la estabilidad económica como un factor relevante. “Que tenga clarita su parte económica, porque es importante”, sostuvo la conductora, afirmación con la que Fernández-Maldonado se mostró de acuerdo durante la charla.

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El podcast que sirvió de plataforma para la confesión

‘Imperfectas’ es el espacio conducido por Rossana Fernández-Maldonado y Érika Villalobos, en el que distintas figuras públicas abordan temas personales con un formato de conversación informal. La participación de Valcárcel en el programa permitió conocer detalles sobre su vida sentimental actual, un aspecto que la conductora ha mantenido habitualmente reservado en entrevistas anteriores.

La charla se desarrolló en un tono distendido, con intervenciones de ambas conductoras que acompañaron las respuestas de Valcárcel con comentarios y bromas sobre el perfil de pareja descrito. Durante la conversación, no se mencionó si la conductora mantiene actualmente alguna relación sentimental o si las declaraciones responden a una búsqueda activa de pareja.

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