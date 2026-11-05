Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo: Pedro Sánchez recibe a Javier Milei y se saludan con un frío y rápido apretón de manos

Pedro Sánchez saluda a Javier Milei en la Cumbre Iberoamericana. (Reuters/Susana Vera)

Madrid celebra este jueves el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, en el que se reúnen líderes internacionales como Pedro Sánchez, Javier Milei o José Antonio Kast. La Comunidad Iberoamericana ha dado especial importancia a esta edición por el fracaso del último encuentro en Ecuador, al que solo asistieron cuatro jefes de Estado. Hoy, 10 países de los 22 miembros estarán representados por su máxima figura. Sin embargo, las ausencias también han marcado la convocatoria, pues no estarán presentes Claudia Sheinbaum, presidenta de México, Lula Da Silva, de Brasil, o la venezolana Delcy Rodríguez.

El acto se celebra en la Galería de las Colecciones Reales. El rey Felipe VI se encarga de presidir el plenario, junto a Pedro Sánchez y Andrés Allamand, secretario general de la Comunidad. Allamand ha defendido en las últimas horas la relevancia de este encuentro, especialmente ante los cambios constantes en el tablero geopolítico o la posible pérdida de influencia de Donald Trump tras su derrota en las elecciones de mitad de mandato frente a los demócratas. Desde las 9 de la mañana han comenzado a llegar los líderes a la Cumbre, con el encuentro entre el presidente español y Javier Milei como principal atractivo.