Perú

Visita del papa León XIV llega a los sobres: Serpost vende cuatro sellos por S/6

La colección estará disponible en oficinas postales de todo el Perú. La emisión reúne 20 mil estampillas con imágenes del pontífice y referencias a santos peruanos

Serpost lanza cuatro sellos postales conmemorativos por la visita del santo padre.
Serpost lanza cuatro sellos postales conmemorativos por la visita del santo padre.
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Serpost puso en circulación una colección de cuatro estampillas por la próxima visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026. Los sellos postales conmemorativos del papa León XIV cuestan S/6 cada uno y se ofrecen en las oficinas de la empresa postal a nivel nacional. La emisión reúne imágenes del pontífice, referencias a santos peruanos y el lema de la visita apostólica.

La colección fue presentada en una ceremonia con autoridades religiosas y representantes de Servicios Postales del Perú (Serpost). El acto incluyó el matasellado tradicional, procedimiento que oficializa la emisión de las estampillas.

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El nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, estuvo a cargo de esa acción. También se firmaron el libro protocolar y el diploma filatélico, dentro de las actividades programadas para el lanzamiento de esta serie postal.

Un hombre con sotana papal blanca y anteojos saluda con la mano levantada junto a la bandera de Perú y un avión
El papa León XIV saluda a su llegada a Perú frente a la aeronave oficial y junto a la bandera del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro escenas vinculadas con el pontífice y la Iglesia peruana

El primer diseño exhibe el retrato oficial de León XIV. El segundo presenta al pontífice en oración ante la estatua de Santo Toribio de Mogrovejo, figura de la Iglesia peruana. Otra estampilla reproduce la inauguración de una estatua de Santa Rosa de Lima en los jardines del Vaticano. El cuarto modelo integra una ilustración del papa con alusiones a los santos del país y la frase oficial, “Abramos el corazón”.

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Cada unidad tiene un valor de S/6. Por tanto, quienes quieran reunir los cuatro diseños deberán pagar S/24. Serpost informó que la tirada alcanza 20 mil ejemplares, distribuidos a través de sus oficinas en el país.

La venta comenzó el jueves 5 de noviembre, antes de la llegada del pontífice. La empresa no precisó en la información difundida cómo se repartirá la disponibilidad entre sus sedes ni si habrá un límite de compra por persona.

La emisión utiliza la filatelia como soporte de imágenes vinculadas con el viaje apostólico y con la tradición católica peruana. La visita del papa León XIV al Perú figura en el centro de los cuatro modelos, aunque cada uno remite a una escena distinta.

El retrato oficial ubica al pontífice como protagonista; las referencias a Toribio de Mogrovejo y Rosa de Lima conectan la serie con dos nombres de la santidad nacional. La leyenda incluida en uno de los diseños reproduce el mensaje elegido para el recorrido: “Abramos el corazón”.

Oficinas de Serpost venderán cada diseño de forma individual

La presentación reunió al nuncio, autoridades e integrantes de la empresa pública. No se difundieron detalles sobre una preventa o canales digitales, por lo que la adquisición se concentrará en oficinas de Serpost.

La compañía indicó que los ejemplares podrán comprarse de forma individual, una opción para quienes busquen un solo diseño, y también permite completar la serie de cuatro.

Con ese precio, el conjunto representa un gasto de S/24 para el comprador. Los sellos incorporan elementos religiosos que aluden tanto al visitante como a su itinerario peruano.

La visita se desarrollará entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. La información de Serpost señala que los cuatro sellos forman parte de una emisión de circulación limitada. El matasellado realizado por Gualtieri dejó registrada la salida de la colección para su venta en oficinas postales.

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