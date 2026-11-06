Perú

Resultados Gana Diario: números ganadores de este 11 de abril del 2026

¿Se rompió el pozo millonario este sábado? Verifique si se convirtió en el afortunado ganador del premio mayor

Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

La Tinka dio a conocer los números ganadores del más reciente sorteo del Gana Diario. Descubra si consiguió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: sábado 11 de abril de 2026

PUBLICIDAD

Número del sorteo: 4755

Resultados: 04,18,15,32,10

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo cada día, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

PUBLICIDAD

Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Pixabay)
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Pixabay)

Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario

Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:

Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.

Documento de identidad oficial (DNI).

Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).

Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.

Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.

Temas Relacionados

Gana DiarioResultados Lotería Gana Diario HoyLoterías de Perúperu-noticiasperu-loteriasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 5 de noviembre de 2026

El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 24 kilómetros al noroeste de la provincia de Cajamarca, con una profundidad de 15 kilómetros

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 5 de noviembre de 2026

Lluvias en Perú EN VIVO: precipitaciones por el Fenómeno El Niño en el sur de Lima inundan calles y dejan viviendas afectadas

El incremento de las lluvias intensas activa quebradas en la zona sur de la capital. Vecinos y autoridades locales despliegan trabajos de emergencia ante el colapso del tránsito y el riesgo en viviendas vulnerables.

Lluvias en Perú EN VIVO: precipitaciones por el Fenómeno El Niño en el sur de Lima inundan calles y dejan viviendas afectadas

Sport Boys confirmó el fallecimiento de la madre de Luis Urruti: “Nuestras más sinceras condolencias”

El delantero uruguayo atravesaba horas difíciles por el delicado estado de salud de Cristina Giménez, quien se encontraba en su país natal. Tras el partido ante Universitario, había anunciado que viajaría para acompañarla

Sport Boys confirmó el fallecimiento de la madre de Luis Urruti: “Nuestras más sinceras condolencias”

“Los hijos se encaprichan”: la reacción de Susy Díaz desde España al enterarse del ataque contra Florcita Polo

La excongresista reconoció que se enteró del incidente por la prensa, pues su hija no se había comunicado con ella. Reiteró además su rechazo hacia la relación sentimental con Luiggi Yarasca

“Los hijos se encaprichan”: la reacción de Susy Díaz desde España al enterarse del ataque contra Florcita Polo

¿Qué tiene que pasar para que un banco quiebre? Los errores del Ueno Bank de Paraguay que Perú no debería repetir

El deterioro patrimonial, los créditos a empresas vinculadas y las fallas de supervisión estuvieron entre los factores que llevaron al colapso de la entidad paraguaya. En Perú, la SBS cuenta con mecanismos para detectar estos riesgos y proteger los depósitos del público

¿Qué tiene que pasar para que un banco quiebre? Los errores del Ueno Bank de Paraguay que Perú no debería repetir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ética verá caso de diputado Christian Aranda, investigado por filtrar datos médicos y bloquear aborto legal

Ética verá caso de diputado Christian Aranda, investigado por filtrar datos médicos y bloquear aborto legal

Franco Vidal se declara “loco contra el sistema” y ataca a la prensa tras revelarse gasto de S/ 34 millones en fiestas y eventos

Otra moneda de un sol lanzada al aire definirá al próximo alcalde de un distrito de Huancayo tras empate electoral

Pleno del JNE ya estaría debatiendo casos de reelecciones encubiertas: Tribunal definirá cómo serán las proclamaciones

La JNJ buscará imponer una tercera destitución a Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

“Los hijos se encaprichan”: la reacción de Susy Díaz desde España al enterarse del ataque contra Florcita Polo

“Los hijos se encaprichan”: la reacción de Susy Díaz desde España al enterarse del ataque contra Florcita Polo

Gisela Valcárcel no descarta una relación con un hombre menor que ella: “Ya no estás para ser madre de nadie”

Corazón Serrano sorprende en el concierto de María Becerra en Lima: el público coreó el ‘Mix Poco Yo’ de principio a fin

Christian, Elmer y Andy Yaipén lloran al escuchar el mensaje de su padre gracias a la inteligencia artificial

Revelan la condición de salud de Florcita Polo luego de su ingreso a emergencia: “De milagro está bien”

DEPORTES

Sport Boys confirmó el fallecimiento de la madre de Luis Urruti: “Nuestras más sinceras condolencias”

Sport Boys confirmó el fallecimiento de la madre de Luis Urruti: “Nuestras más sinceras condolencias”

Nolberto Solano inicia con mala fortuna el Campeonato SAFF: Pakistán cayó 3-2 ante India en el debut por Fase de Grupos

La meta de Mariane Casas con Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley: “Estoy convencida de que vamos a llegar”

“¿Dónde está la gente?”: Catherine Flood pidió a los hinchas de Universitario colmar las gradas en los partidos de las ‘pumas’

Carlos Desio habló de las limitaciones de Sport Boys para sostener ventaja ante Universitario: “Me iba a meter yo”