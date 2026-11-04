Un llamado al 911 y el pedido de asistencia médica: qué dice el parte policial sobre la muerte de Daniel Bifulco

Daniel Bifulco murió a los 56 años de manera repentina en su hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este miércoles por la mañana, el mundo del espectáculo recibió la noticia de que Daniel Bifulco, integrante del trío humorístico Los Jaimitos, había fallecido a los 56 años. El actor y comediante fue encontrado sin vida dentro de su domicilio por el personal policial que había acudido al lugar tras un llamado al sistema de emergencias.

El aviso a las autoridades fue dado por el hermano del actor. De acuerdo con el parte policial al que tuvo acceso Teleshow, “esta madrugada ingresó un llamado al 911 por parte del hermano de Daniel Alberto Bifulco, de 56 años, denunciando que el actor se encontraba inconsciente en su domicilio”. El humorista vivía en la avenida Franklin D. Roosevelt al 5200, en Villa Urquiza.

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Tras el aviso de su familia, el operativo se desplegó de inmediato en el domicilio del humorista. “Personal policial llegó al lugar solicitando asistencia médica. Se hizo presente el SAME, que constató el fallecimiento”, detalla el documento oficial. El parte también precisa que “el masculino se encontraba recostado, sin signos de violencia”.

Las autoridades judiciales tomaron intervención con el fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el deceso. Según el parte policial obtenido por este medio, “el magistrado dispuso actuaciones por averiguación de causal de muerte y la intervención de la Unidad Criminalística”. La causa del fallecimiento continúa bajo investigación. Según trascendió, fue la madre del actor quien lo encontró en el suelo de la propiedad.

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El humorista Daniel Bifulco, caracterizado con la vestimenta de Jaimito, relató en una entrevista la anécdota sobre el origen del segmento Los Jaimitos en el programa Videomatch, ocurrido el 5 de abril de 2001 en coincidencia con el nacimiento de su hija Luciana

Así despidieron a Daniel Bifulco sus compañeros de Los Jaimitos

Tras su muerte, los compañeros de Bifulco en Los Jaimitos, Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, publicaron extensos mensajes en las redes sociales para despedirlo. El trío tuvo un lugar destacado en Videomatch durante años, y en sus publicaciones ambos recordaron al comediante por sus ocurrencias, su humor y el vínculo que mantenían fuera del escenario.

Peña compartió una foto en la que se lo ve abrazando a Bifulco y le dedicó un extenso texto. “Querido amigo, Dani, qué decir en este momento, cuando el dolor es inmenso. Simplemente gracias, por tu amistad, por tus risas, por tu confianza y empuje en cada locura que se me ocurría”, escribió. El actor continuó con un recuerdo de su compañero: “Quiero seguir recordando cada abrazo, cada momento que te veía venir y sabía que estaba lleno de ocurrencias de ‘El Jaimito por excelencia que siempre fuiste’”.

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Roberto Peña le dedicó unas emotivas palabras en Instagram a su amigo

“¡Me quedo con todo el amor que te di y que me diste! Y pensar que ahora, te tenga el barba en la mesa, para salirle con alguna de las tuyas me calma el alma”, agregó Peña, en una referencia a Dios. Luego habló de la ausencia de Bifulco dentro del grupo: “Hoy Los Jaimitos no estamos muy contentos, pero sin duda hay un montón de gente que al recordarte, lo estará, porque ese es el homenaje más hermoso que sin duda te merecés”. El mensaje concluyó con una evocación a la carrera del humorista: “Siempre fue tu lema hacer reír y regalaste alegría aun en los momentos más difíciles. Te amo y te llevo conmigo hoy y siempre”.

Vagoneta también eligió una foto junto a Bifulco para expresar su dolor. “Te amo, amigo, aún no lo creo. Descansa en paz, mi hermano. Siempre estarás en mí”, escribió sobre la imagen. En el texto de su publicación fue más allá: “Lloro. Se fue quien más me hizo reír. Un artista inmenso. Mi hermano, mi amigo. El verdadero Jaimito”. El artista cerró su mensaje con una promesa: “Te voy a amar siempre, querido Dani. Genio del humor… ya haremos algo arriba como siempre. Que en paz descanses, gracias por tu amistad y por el amor de toda tu familia. Te voy a extrañar”.

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Con un emotivo posteo, Rodrigo Vagoneta también despidió al humorista