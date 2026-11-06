La meta de Mariane Casas con Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley: “Estoy convencida de que vamos a llegar”

La atacante diseña junto a una psicóloga deportiva metas y revisa cada viernes su conducta para reforzar la concentración del plantel durante la temporada de competencia que afronta este año (Movistar Deportes)

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La delantera Mariane Casas no deja nada librado al azar. La voleibolista del Circolo Sportivo Italiano trabaja cada temporada con una psicóloga deportiva para trazar un mapa preciso de conductas: qué hacer, qué evitar y cómo sostener el foco semana a semana.

Ese método, tan disciplinado como reflexivo, es parte central de su preparación antes de cada certamen. Y este año no es la excepción: la jugadora llega al torneo con objetivos anotados, revisados y, según ella misma admite con una sonrisa, bien aprendidos.

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El método detrás de la concentración

La preparación de Mariane Casas no termina cuando abandona la cancha. La atacante brasileña sigue una rutina de trabajo psicológico que incluye objetivos personales y evaluaciones semanales para fortalecer su concentración y rendimiento (Circolo Sportivo Italiano)

Casas explicó que, junto a su psicóloga, elabora una lista detallada antes del inicio de cada temporada. En ese documento quedan registradas las metas personales, las acciones que debe sostener y aquellas que debe evitar. Pero el ejercicio no termina ahí: cada viernes, la jugadora vuelve sobre esos apuntes para hacer un balance honesto de la semana.

“Toda viernes leo todo: ‘Ah, yo esa semana no hice eso, o eso que no podía, no estoy haciendo eso que debería hacer’”, contó la atacante, con la franqueza que la caracteriza. La rutina de autoevaluación le permite detectar desvíos a tiempo y ajustar el rumbo sin esperar al final del ciclo competitivo.

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Se trata de una práctica que la propia deportista valora como fundamental. No como un trámite administrativo, sino como una herramienta real de rendimiento. Para Casas, la claridad mental y la coherencia entre lo que se propone y lo que se ejecuta son tan determinantes como la técnica dentro de la cancha.

La convicción que quiere contagiar

Las semifinales aparecen en el horizonte del Circolo Sportivo Italiano y Casas está convencida de que pueden alcanzarlas. La voleibolista destacó la calidad del equipo y la entrega que observa diariamente en los entrenamientos (Circolo Sportivo Italiano)

Más allá del trabajo individual, Casas tiene una misión clara dentro del grupo: ser portadora de confianza. La jugadora no duda cuando habla de las posibilidades del equipo en la competencia. Su lectura del plantel es firme y no admite matices: el Circolo llegará a las semifinales.

“De verdad quería que Circolo, y estoy convicta de que vamos a llegar a semifinales”, afirmó con determinación. Y agregó que su principal desafío no es técnico ni físico, sino anímico: “Yo quiero pasar eso para las chicas, confianza, que podemos”.

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Esa transmisión de certeza hacia sus compañeras es, para Casas, tan importante como cualquier punto anotado en el marcador. La atacante subraya que el plantel cuenta con jerarquía y compromiso para sostener esa ambición: “Tenemos un equipo muy bueno, muy duro, que entrena con mucho, mucho esfuerzo”. La convicción que describe no nace del optimismo fácil, sino de lo que observa a diario en cada práctica: entrega, intensidad y calidad de trabajo colectivo.

El desafío de convertirse en el motor emocional del grupo no la intimida. Al contrario, parece ser el rol que más la moviliza dentro del equipo. Casas entiende que la confianza es contagiosa y que, cuando una jugadora la irradia con autenticidad, el resto del plantel termina por absorberla.

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Un vestuario sin fisuras

No todo se construye con entrenamientos, tácticas y resultados. La atacante brasileña encontró en la convivencia diaria uno de los grandes valores del Circolo, un grupo donde, según describió, predominan la alegría y el compañerismo (Circolo Sportivo Italiano)

Fuera de la cancha, el panorama también es alentador. Casas describe el ambiente interno del Circolo con un entusiasmo genuino que va más allá de la diplomacia habitual. Para ella, el grupo humano que conforma el plantel es uno de los activos más valiosos de la temporada.

“Es muy gracioso, muy divertido. Y lindo estar con ellas. Somos muy felices”, señaló la voleibolista. Pero fue más lejos aún cuando habló de la ausencia de conflictos internos, algo que, según reconoce, no es moneda corriente en el deporte de alto rendimiento: “No hay tipo una persona que es mala. En Circolo no hay”.

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La referencia no es menor. Casas sabe que en otros planteles la presencia de una sola personalidad disruptiva puede fracturar la cohesión de todo un grupo. Por eso valora especialmente que en el Circolo esa variable no exista. El vestuario, según su descripción, funciona como un espacio de alegría genuina y convivencia sana, dos condiciones que, en su experiencia, potencian el rendimiento colectivo tanto como cualquier esquema táctico.

Con objetivos anotados, una mentalidad trabajada semana a semana y un grupo unido, Mariane Casas enfrenta la temporada con una certeza que no esconde: el Circolo Sportivo Italiano tiene todo para avanzar. Y ella, desde adentro, se encargará de que nadie lo olvide.

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