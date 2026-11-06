Municipalidad de Lima advierte posibles sanciones al IPD por exceso de horario en espectáculo de Halloween en el Estadio Nacional

El evento de Halloween registró una importante demanda antes de su realización, aunque la observación municipal se concentró en el horario autorizado. Composición: Infobae

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El horario de los espectáculos masivos en el Estadio Nacional quedó bajo observación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego de un evento musical realizado durante la noche del 31 de octubre. La comuna señaló que el cumplimiento de los límites establecidos resulta obligatorio para las actividades públicas que se desarrollan en este recinto.

La advertencia está relacionada con las disposiciones municipales que regulan la realización de eventos deportivos y no deportivos en el Cercado de Lima y el Centro Histórico. Estas normas establecen un límite para el desarrollo de espectáculos, cuya aplicación también alcanza a las actividades organizadas en el principal recinto deportivo del país.

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El caso involucra al Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad a la que la Municipalidad de Lima dirigió una exhortación para que garantice el respeto de los horarios autorizados. La medida surgió después del festival Reggaetón 7 Lima Festival - Edición Halloween, realizado el último día de octubre.

A través de un comunicado publicado el 5 de noviembre, la Gerencia de Fiscalización y Control de la municipalidad advirtió que los nuevos incumplimientos, siempre que estén debidamente verificados, pueden dar lugar a sanciones administrativas. Entre las medidas contempladas figuran multas, clausuras y la cancelación de autorizaciones, según la infracción correspondiente.

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Municipalidad de Lima cuestiona el horario del Reggaetón 7 Lima Festival

El espectáculo Reggaetón 7 Lima Festival - Edición Halloween se realizó el 31 de octubre en el Estadio Nacional. Según la Municipalidad de Lima, el evento habría superado el horario máximo permitido, fijado hasta la 1:00 a.m. del día siguiente.

La autorización para esta actividad estableció ese límite mediante la Resolución N.° D00133-2026-MML-GDE-SLP-DAMF. Por ese motivo, la Gerencia de Fiscalización y Control exhortó al IPD a garantizar que los próximos espectáculos en el recinto respeten las condiciones aprobadas.

La municipalidad no presentó en su comunicado una sanción ya impuesta por este caso. En cambio, dirigió un requerimiento a la entidad responsable del recinto para evitar nuevos incumplimientos de las disposiciones municipales.

La regulación municipal sobre los horarios de espectáculos públicos está contemplada en la Ordenanza N.° 2653-MML y su modificatoria, la Ordenanza N.° 2854. Ambas disposiciones establecen que los eventos deportivos y no deportivos en el Cercado de Lima y el Centro Histórico pueden recibir autorización únicamente hasta la 1:00 a.m.

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El incumplimiento de esta restricción puede constituir una infracción administrativa. De acuerdo con el código 04-0124 del Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas (CISA), las consecuencias previstas incluyen:

Multa equivalente a 4 UIT.

Clausura por un periodo de 30 días.

Cancelación de la autorización, según corresponda.

La aplicación de estas medidas depende de las características de la infracción y de las disposiciones vigentes. La normativa contempla tanto consecuencias económicas como restricciones para el funcionamiento del establecimiento donde se desarrolla la actividad.

Comunicado de la Municipalidad de Lima

IPD deberá garantizar el cumplimiento de los horarios autorizados

La exhortación municipal está dirigida al Instituto Peruano del Deporte, en relación con su responsabilidad sobre el Estadio Nacional. La comuna le solicitó asegurar que los espectáculos públicos respeten los horarios establecidos en sus respectivas autorizaciones.

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En su pronunciamiento, la Municipalidad Metropolitana de Lima advirtió que, ante nuevos incumplimientos debidamente verificados, aplicará las sanciones y medidas correctivas previstas en la normativa. Entre estas disposiciones incluyó la posibilidad de clausurar el establecimiento cuando corresponda.

Reggaetón 7 Lima Festival superó las 40 mil entradas vendidas

El evento que originó la observación municipal también registró una importante convocatoria. El Reggaetón 7 Lima Festival contaba con más de 40 mil entradas vendidas antes de su realización.

El festival formó parte de la programación musical por Halloween y se realizó el 31 de octubre. La observación posterior de la Municipalidad de Lima se centró en el horario de finalización autorizado y en el cumplimiento de las condiciones establecidas para este tipo de espectáculos.

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