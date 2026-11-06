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Así le fue a Adrián Ugarriza en su debut como titular en la Europa League con el Hapoel Beer Sheva

Tres puntos que se escapan, una tabla que aprieta y un viaje a Estambul en el horizonte: la realidad del equipo israelí en la Europa League se vuelve más difícil después de la cuarta jornada

Adrián Ugarriza - Hapoel Beer Shev - Europa League – Perú – deportes – 5 noviembre
El delantero peruano completó 61 minutos en el estadio israelí, donde el conjunto local perdió 0-2 ante el equipo griego en la cuarta fecha de la Fase de Liga y acumula ya tres derrotas y un empate. (Hapoel Beer Shev)
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El atacante peruano Adrián Ugarriza tuvo su primera aparición como titular en la Europa League 2026-27, pero no pudo evitar la derrota de Hapoel Beer Sheva frente a OFI Creta por 0-2 en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Fase de Liga.

El encuentro se disputó en territorio israelí y dejó al elenco local en el puesto 33 de la tabla general, con apenas un punto producto de un empate en sus cuatro presentaciones.

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La necesidad de sumar era urgente para el equipo de Israel, que buscaba acercarse a la zona de play-offs, pero la tarde terminó con una nueva frustración colectiva.

Un arranque dominado por los locales que no se tradujo en goles

Adrián Ugarriza - Hapoel Beer Shev - Europa League – Perú – deportes – 5 noviembre
El conjunto israelí asumió el protagonismo desde los primeros minutos, pero su dominio territorial no encontró recompensa en el marcador. OFI Creta resistió los ataques y terminó golpeando en el momento menos esperado. (Hapoel Beer Shev)

Hapoel Beer Sheva salió con intenciones claras desde el pitido inicial y se adueñó de la posesión del balón durante buena parte del primer tiempo. El control territorial, sin embargo, no se convirtió en ocasiones contundentes frente al arco rival. OFI Creta, por su parte, optó por replegarse y esperar el momento oportuno para golpear, una estrategia que le resultó efectiva.

El conjunto griego llegó al partido con tres puntos en el torneo y con la confianza de haber sumado en su presentación anterior. Esa solidez defensiva se mantuvo intacta durante casi todo el primer período, hasta que en el tiempo de descuento —a los 45+2 minutos— Achilleas Poungouras aprovechó una acción aislada para abrir el marcador y enviar a los equipos al descanso con el 0-1 en el marcador. El gol llegó en contra de todo lo que había mostrado el desarrollo del juego y sacudió al estadio local.

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Fountas amplió la ventaja y sentenció el partido en el segundo tiempo

Adrián Ugarriza - Hapoel Beer Shev - Europa League – Perú – deportes – 5 noviembre
El segundo tiempo tampoco trajo las respuestas que necesitaba Hapoel Beer Sheva. Un nuevo golpe de OFI Creta complicó todavía más el panorama y obligó al entrenador local a mover sus piezas, entre ellas la salida del delantero peruano (Hapoel Beer Shev)

El técnico de Hapoel Beer Sheva envió a sus jugadores a la segunda mitad con la consigna de buscar el empate de forma inmediata. El equipo israelí intentó presionar más alto y generar situaciones de peligro, pero la respuesta del campo fue nuevamente adversa. A los 56 minutos, Taxiarchis Fountas sentenció el encuentro con el segundo tanto para OFI Creta y dejó sin margen de reacción a los locales.

Con el 0-2 en el marcador, el cuerpo técnico de Hapoel recurrió a los cambios para intentar modificar el rumbo del partido. Uno de esos movimientos fue la sustitución de Adrián Ugarriza, que abandonó el campo a los 61 minutos tras completar una actuación discreta en su estreno como titular europeo.

El peruano había tenido participación en partidos anteriores del torneo, pero siempre desde el banco de suplentes; esta vez, el entrenador le dio la confianza del once inicial y el atacante respondió con esfuerzo, aunque sin poder desequilibrar a la defensa griega.

Las variantes introducidas por el banco local no lograron cambiar el rumbo del encuentro. OFI Creta supo administrar la diferencia en el marcador y cerró el partido sin mayores sobresaltos, llevándose los tres puntos de Israel.

Hapoel sin victorias y con el viaje a Estambul como próximo desafío

Adrián Ugarriza - Hapoel Beer Shev - Europa League – Perú – deportes – 5 noviembre
El margen de error comienza a reducirse para el conjunto de Ugarriza, que apenas consiguió un punto en sus primeras cuatro presentaciones. Ahora tendrá que visitar al Besiktas con la obligación de cambiar su rumbo continental (Hapoel Beer Shev)

El resultado dejó a Hapoel Beer Sheva en una situación comprometida dentro de la Fase de Liga de la Europa League 2026-27. Con una sola unidad en cuatro fechas —fruto del empate ante Dinamo Zagreb— y tres caídas ante AZ Alkmaar, Royale Union y ahora OFI Creta, el panorama para el equipo israelí es delicado. La posición 33 en la tabla general refleja las dificultades que ha tenido el conjunto para competir en el certamen continental.

La próxima cita del equipo será como visitante ante Besiktas en Estambul, en la quinta jornada de la fase. El club turco ocupa la octava posición de la tabla, aunque atraviesa un tramo irregular: en sus dos últimas presentaciones igualó 2-2 con Crystal Palace y cayó 2-3 ante Celtic. Para Hapoel, el partido en territorio turco representa una oportunidad de romper la mala racha, aunque también implica el desafío de salir a buscar un resultado positivo lejos de casa en un estadio de alta exigencia.

Para Ugarriza, la titularidad de esta noche marca un paso en su proceso de adaptación al fútbol israelí y al nivel europeo. El delantero peruano ha ido ganando minutos en el equipo y la confianza del cuerpo técnico parece ir en aumento, aunque los resultados colectivos aún no acompañan sus aspiraciones individuales dentro del certamen.

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