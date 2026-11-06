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Sport Boys confirmó el fallecimiento de la madre de Luis Urruti: “Nuestras más sinceras condolencias”

El delantero uruguayo atravesaba horas difíciles por el delicado estado de salud de Cristina Giménez, quien se encontraba en su país natal. Tras el partido ante Universitario, había anunciado que viajaría para acompañarla

Madre de Luis Urruti falleció un día después del partido entre Sport Boys y Universitario.
Madre de Luis Urruti falleció un día después del partido entre Sport Boys y Universitario. Crédito: LFP
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Sport Boys comunicó la noche de este jueves 5 de noviembre una dolorosa noticia para uno de sus futbolistas. El club chalaco confirmó el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de Luis Urruti, y expresó sus condolencias al delantero uruguayo y a sus familiares en este difícil momento.

A través de sus redes sociales, la institución ‘rosada’ compartió un mensaje en el que lamentó la partida de la madre de su jugador y manifestó su acompañamiento a sus seres queridos. La noticia se conoce después de que el atacante protagonizara una emotiva escena tras el reciente partido frente a Universitario de Deportes, en el que no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el delicado estado de salud de su progenitora.

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Sport Boys lamentó el fallecimiento de Cristina Giménez

El conjunto del Callao utilizó sus plataformas oficiales para comunicar la partida de Cristina Giménez y dedicarle unas palabras de apoyo a su futbolista. En su publicación, destacó el difícil momento que atraviesa el jugador y extendió sus condolencias a todas las personas cercanas a la familia.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro jugador Luis Urruti. Acompañamos con respeto y afecto a Luis, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Les enviamos nuestras más sinceras condolencias”, publicó Sport Boys.

De esta manera, el equipo ‘rosado’ hizo público su respaldo al atacante, quien atraviesa una situación familiar especialmente complicada. El mensaje también generó muestras de solidaridad hacia el futbolista, que había compartido recientemente su preocupación por la salud de su madre.

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Sport Boys expresó sus condolencias a Luis Urruti y su familia tras confirmarse la noticia.
Sport Boys expresó sus condolencias a Luis Urruti y su familia tras confirmarse la noticia. Crédito: Prensa SBA

Luis Urruti se quebró al hablar de su madre tras el partido ante Universitario

El fallecimiento de Cristina Giménez se conoce luego del difícil momento que vivió Luis Urruti el miércoles 4 de noviembre, después del empate 2-2 entre Sport Boys y Universitario, disputado en el Estadio Monumental por la Liga 1. Al término del compromiso, el delantero fue entrevistado y terminó llorando al referirse a la situación que atravesaba su progenitora en Uruguay.

Durante sus declaraciones, el futbolista contó que tenía previsto viajar a su país al día siguiente para estar junto a ella. La situación era tan delicada que incluso había recibido autorización para ausentarse del encuentro y trasladarse a Uruguay. Sin embargo, decidió participar del compromiso ante su antiguo equipo por un motivo muy especial: su madre se lo había pedido.

“Hoy jugué porque ella me lo pidió. Me vacié por ella, más que nada”, manifestó el atacante, visiblemente afectado por la situación. También explicó que quería aprovechar el tiempo que le quedaba para acompañarla y compartir momentos a su lado.

“Mi madre está muy mal, pero es parte de la vida. Voy para allá porque quiero estar sus últimos días con ella, para disfrutarla”, había expresado tras el encuentro, dejando ver la difícil situación personal que atravesaba.

'Tito' habló sobre su mamá, quien se encuentra muy grave en Uruguay. Créditos: Jax Latin Media.

La esposa de Urruti también había pedido respeto por la situación familiar

Luego de que se difundieran mensajes de condolencias tras las declaraciones del futbolista, Florencia Romaniello, esposa de Luis Urruti, se pronunció en redes sociales para aclarar que Cristina Giménez todavía se encontraba con vida y continuaba luchando por su salud.

La familiar agradeció las muestras de cariño y las oraciones que habían recibido, además de destacar el motivo por el que el delantero había decidido jugar ante Universitario pese a las circunstancias.

Quiero aclarar que la mamá de Tito sigue luchando y continúa dando batalla. Hoy Tito jugó 100% por ella, con todo el amor de un hijo que no se rinde y que sigue creyendo. Gracias a todos los que nos han escrito, por sus oraciones, su cariño y sus palabras de aliento”, escribió.

Ahora, con el comunicado difundido por Sport Boys durante la noche del jueves, se confirmó el fallecimiento de Cristina Giménez. El fútbol peruano acompaña al delantero uruguayo y a su familia en este momento de profundo dolor.

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