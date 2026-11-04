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Hernán Barcos se defiende de críticas surgidas alrededor de Alianza Lima: “Es muy triste, están queriendo dañar mi imagen con el club”

El ‘Pirata’ opina acerca de los cuestionamientos surgidos por su vinculación con la entidad de La Victoria a partir de un festejo con Sporting Cristal, el cual asegura que no estuvo relacionado con un video viral de un sector local. “Hay una mala intención”, externó

Hernán Barcos lamenta que su figura alrededor de La Victoria se vea afectada por una celebración de partido en el último Sporting Cristal vs Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Hernán Barcos lamenta que su figura alrededor de La Victoria se vea afectada por una celebración de partido en el último Sporting Cristal vs Alianza Lima. - Crédito: Difusión
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Hernán Barcos se ha mostrado contrariado por la manera en cómo su nombre se ha vinculado nuevamente a Alianza Lima, pero en un contexto distinto a partir de su presente con Sporting Cristal. Luego del último duelo entre ambos clubes, con victoria ‘celeste’ con aportación del argentino-peruano, su estampa ha adquirido una valoración diferente en La Victoria.

El cruce con Pablo Guede en el lance y el festejo al concluir el mismo han provocado que su consideración en el pulso aliancista varíe. Aunque lo que más le inquieta es que el tema se mantenga presente pese al avance de los días y con versiones que, según el ‘Pirata’, no son ciertas.

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De ahí que Barcos saliera al paso en una entrevista con Radio Programas del Perú. Habló de todo en un tiempo corto, incluso de su lamento por el cambio de perspectiva de los hinchas de Alianza Lima hacia su persona por un festejo que asegura que no se ajusta a la realidad de los hechos.

“La verdad que es muy triste y te das cuenta ahí que están queriendo o manipulando algo para hacerme ver mal o dañar mi imagen con el club”, partió diciendo Hernán.

“Hay una mala intención, porque cuando estaba saltando con el grupo la canción era ‘este es el Cristal que quiero’ no hubo ninguna otra; estaba festejando que había ganado un clásico”, continuó.

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A la pregunta de si sabe quién estaría motivando lo que asume una mala campaña hacia su figura, Barcos fue muy enfático: “No sé y sinceramente no me interesa. Salgo a aclarar las cosas, porque están tomando una dimensión demasiado [grande]”.

No le hago mal a nadie, me están perjudicando. Ustedes están escuchando una sola campana. No soy de meterme en conflictos, prefiero callar y que hablen, pero ya está siendo demasiado”, amplió.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

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