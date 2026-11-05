Mano Menezes confirmó la fecha de retorno de Renato Tapia a la selección peruana tras casi un año: “Tenemos que ver su producción”

Luego de no llamar al 'Cabezón' para el amistoso con Bolivia, el técnico brasileño confirmó cuándo lo citará a la 'bicolor'. (Video: Canal N)

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El entrenador Mano Menezes anunció la lista de convocados para el amistoso de la selección peruana ante Bolivia en Matute. Entre las ausencias se mantiene Renato Tapia, cuya situación genera controversia por un supuesto altercado con la dirigencia de la FPF. No obstante, el DT brasileño dio luces sobre el caso del ‘Cabezón’ tras confirmar la fecha de su retorno.

“Nuevos jugadores para dar minutos y puedan ser el futuro. Y habría una segunda etapa, cuando unamos a los jugadores que se afirmaron de la primera etapa con algunos que tienen pasado por la selección; ahí está Renato Tapia”, sostuvo en conferencia de prensa.

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El entrenador fijó además una fecha para el posible regreso del volante. “A partir de marzo, Renato va a estar siendo considerado para estar con nosotros”, afirmó.

El comentarista deportivo habló de la chance de que el 'Cabezón' vuelva a la 'bicolor' tras un pedido del plantel. (Video: Fútbol Satélite)

La postura despeja parte de las dudas alrededor del futuro de Renato Tapia en la ‘blanquirroja’. El futbolista permaneció fuera de las convocatorias, coincidentemente, tras una polémica con la FPF, en un contexto marcado por sus cuestionamientos a la dirigencia y por el antecedente de su negativa a participar en la Copa América 2024 debido a un desacuerdo por el seguro médico.

Mano Menezes aclaró la charla que tuvo con el jugador de 31 años. “Lo que hablé fue exactamente eso. Primero le pregunté si quería estar con nosotros. Porque eso es lo más importante para los que ya tienen trayectoria en la selección: querer formar parte de un proyecto, a veces en condiciones un poco diferentes de cómo estaba antes, porque cada proceso es diferente”, manifestó.

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La respuesta de Tapia fue positiva. “Eso conversé con Renato. Se mostró muy predispuesto y dijo que quería estar con nosotros”, indicó.

La evaluación para una futura convocatoria dependerá de lo que haga el volante en los siguientes meses con su club emiratí. “A partir de ahí, vamos a pensar objetivamente para pensar en la fecha de marzo; ver su momento, su producción, como vale para todos los otros jugadores que vamos a considerar”, declaró Menezes.

Mano Menezes confirmó la fecha de retorno de Renato Tapia a la selección peruana tras casi un año.

El presente de Renato Tapia en Al Wasl será, por tanto, un aspecto relevante. El peruano tuvo participación irregular durante la actual temporada: acumuló ocho partidos en las diferentes competencias.

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La falta de continuidad no cierra la puerta de la selección peruana, aunque obliga al futbolista a elevar su protagonismo. Mano Menezes dejó claro que la predisposición expresada en la conversación no bastará sin una producción competitiva en el elenco de Emiratos Árabes Unidos.

Último partido de Renato Tapia con la selección peruana

La últimap presentación de Renato Tapia con la selección peruana se dio el 9 de setiembre de 2025, cuando perdió 1-0 ante Paraguay en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El volante fue titular y completó los 90 minutos de ese compromiso. Aquella presentación cerró su participación en el ciclo clasificatorio y, desde entonces, no volvió a aparecer en una lista del elenco nacional.

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La ausencia se extendió durante los amistosos que disputó el combinado patrio bajo el mando de Menezes. El técnico brasileño asumió el cargo con la misión de renovar al equipo y ensayar opciones en distintas posiciones antes del inicio de las Eliminatorias 2030.

El último partido de Renato Tapia con la selección peruana fue ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda

Los jugadores peruanos que aparecieron en el puesto de Renato Tapia

La prolongada ausencia de Renato Tapia abrió opciones en la primera línea del mediocampo peruano. Wilder Cartagena fue uno de los futbolistas que ocupó esa zona, con un perfil orientado a la recuperación, el orden táctico y la salida inicial desde campo propio.

Erick Noriega también surgió como una variante al contar con la capacidad de desempeñarse como defensa central o volante, una característica que le permitió aparecer en las pruebas del comando técnico durante la gira por Norteamérica.

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Jesús Pretell fue otro de los nombres considerados. El ‘Pitbull’ ha sabido hacerse un nombre de LDU de Quito, aunque las últimas participaciones con la ‘bicolor’ no han convencido.