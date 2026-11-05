Perú Deportes

Mano Menezes confirmó la fecha de retorno de Renato Tapia a la selección peruana tras casi un año: “Tenemos que ver su producción”

Pese a que lo dejó fuera del amistoso con Bolivia, el DT brasileño aseguró que tiene en sus planes al ‘Cabezón’ y mencionó el plazo para su vuelta a la ‘bicolor’

Luego de no llamar al 'Cabezón' para el amistoso con Bolivia, el técnico brasileño confirmó cuándo lo citará a la 'bicolor'. (Video: Canal N)
Guardar

El entrenador Mano Menezes anunció la lista de convocados para el amistoso de la selección peruana ante Bolivia en Matute. Entre las ausencias se mantiene Renato Tapia, cuya situación genera controversia por un supuesto altercado con la dirigencia de la FPF. No obstante, el DT brasileño dio luces sobre el caso del ‘Cabezón’ tras confirmar la fecha de su retorno.

“Nuevos jugadores para dar minutos y puedan ser el futuro. Y habría una segunda etapa, cuando unamos a los jugadores que se afirmaron de la primera etapa con algunos que tienen pasado por la selección; ahí está Renato Tapia”, sostuvo en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

El entrenador fijó además una fecha para el posible regreso del volante. “A partir de marzo, Renato va a estar siendo considerado para estar con nosotros”, afirmó.

El comentarista deportivo habló de la chance de que el 'Cabezón' vuelva a la 'bicolor' tras un pedido del plantel. (Video: Fútbol Satélite)

La postura despeja parte de las dudas alrededor del futuro de Renato Tapia en la ‘blanquirroja’. El futbolista permaneció fuera de las convocatorias, coincidentemente, tras una polémica con la FPF, en un contexto marcado por sus cuestionamientos a la dirigencia y por el antecedente de su negativa a participar en la Copa América 2024 debido a un desacuerdo por el seguro médico.

Mano Menezes aclaró la charla que tuvo con el jugador de 31 años. “Lo que hablé fue exactamente eso. Primero le pregunté si quería estar con nosotros. Porque eso es lo más importante para los que ya tienen trayectoria en la selección: querer formar parte de un proyecto, a veces en condiciones un poco diferentes de cómo estaba antes, porque cada proceso es diferente”, manifestó.

PUBLICIDAD

La respuesta de Tapia fue positiva. “Eso conversé con Renato. Se mostró muy predispuesto y dijo que quería estar con nosotros”, indicó.

La evaluación para una futura convocatoria dependerá de lo que haga el volante en los siguientes meses con su club emiratí. “A partir de ahí, vamos a pensar objetivamente para pensar en la fecha de marzo; ver su momento, su producción, como vale para todos los otros jugadores que vamos a considerar”, declaró Menezes.

Mano Menezes confirmó la fecha de retorno de Renato Tapia a la selección peruana tras casi un año.
Mano Menezes confirmó la fecha de retorno de Renato Tapia a la selección peruana tras casi un año.

El presente de Renato Tapia en Al Wasl será, por tanto, un aspecto relevante. El peruano tuvo participación irregular durante la actual temporada: acumuló ocho partidos en las diferentes competencias.

La falta de continuidad no cierra la puerta de la selección peruana, aunque obliga al futbolista a elevar su protagonismo. Mano Menezes dejó claro que la predisposición expresada en la conversación no bastará sin una producción competitiva en el elenco de Emiratos Árabes Unidos.

Último partido de Renato Tapia con la selección peruana

La últimap presentación de Renato Tapia con la selección peruana se dio el 9 de setiembre de 2025, cuando perdió 1-0 ante Paraguay en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El volante fue titular y completó los 90 minutos de ese compromiso. Aquella presentación cerró su participación en el ciclo clasificatorio y, desde entonces, no volvió a aparecer en una lista del elenco nacional.

La ausencia se extendió durante los amistosos que disputó el combinado patrio bajo el mando de Menezes. El técnico brasileño asumió el cargo con la misión de renovar al equipo y ensayar opciones en distintas posiciones antes del inicio de las Eliminatorias 2030.

El último partido de Renato Tapia con la selección peruana fue ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda
El último partido de Renato Tapia con la selección peruana fue ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda

Los jugadores peruanos que aparecieron en el puesto de Renato Tapia

La prolongada ausencia de Renato Tapia abrió opciones en la primera línea del mediocampo peruano. Wilder Cartagena fue uno de los futbolistas que ocupó esa zona, con un perfil orientado a la recuperación, el orden táctico y la salida inicial desde campo propio.

Erick Noriega también surgió como una variante al contar con la capacidad de desempeñarse como defensa central o volante, una característica que le permitió aparecer en las pruebas del comando técnico durante la gira por Norteamérica.

Jesús Pretell fue otro de los nombres considerados. El ‘Pitbull’ ha sabido hacerse un nombre de LDU de Quito, aunque las últimas participaciones con la ‘bicolor’ no han convencido.

Temas Relacionados

Mano MenezesRenato TapiaSelección peruanaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se filtró la sanción de Pablo Guede tras ‘pechar’ a Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Se pudo conocer la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 sobre el castigo que deberá cumplir el técnico argentino tras el fuerte cruce con el ‘Pirata’ en el estadio Alberto Gallardo

Se filtró la sanción de Pablo Guede tras ‘pechar’ a Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Francesco Andrealli, el volante de 19 años que es capitán en Italia, recibió elogios de Mano Menezes y podría debutar con Perú ante Bolivia

Nació en Italia, es hijo de madre peruana, juega en el Como Primavera y recibió su primera convocatoria a la selección absoluta. Conoce la historia del mediocampista

Francesco Andrealli, el volante de 19 años que es capitán en Italia, recibió elogios de Mano Menezes y podría debutar con Perú ante Bolivia

Alex Valera, Oliver Sonne y las otras ausencias en la lista de convocados de Perú para enfrentar a Bolivia por fecha FIFA

Mano Menezes dio a conocer su nómina para enfrentar duelo con los altiplánicos este viernes 13 de noviembre en Matute. Conoce quiénes son las bajas del combinado nacional.

Alex Valera, Oliver Sonne y las otras ausencias en la lista de convocados de Perú para enfrentar a Bolivia por fecha FIFA

Con Francesco Andrealli de Como de Italia, las novedades de la convocatoria de Perú para enfrentar a Bolivia en amistoso 2026

Mano Menezes presentó una lista de 26 jugadores para el encuentro ante la ‘verde’ por fecha FIFA, que se disputará el 3 de noviembre en Lima

Con Francesco Andrealli de Como de Italia, las novedades de la convocatoria de Perú para enfrentar a Bolivia en amistoso 2026

Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia por fecha FIFA

El entrenador brasileño Mano Menezes dio a conocer una extensa nómina de 26 jugadores para encarar el cotejo contra la ‘verde’ en Matute. Hay novedades y ausencias llamativas

Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia por fecha FIFA
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan proyecto para que el alcalde de Lima sea elegido con el 30% de votos o en segunda vuelta

Presentan proyecto para que el alcalde de Lima sea elegido con el 30% de votos o en segunda vuelta

La JNJ buscará imponer una tercera destitución a Delia Espinoza

El Agustino: JEE no se pronuncia sobre reelección encubierta y proclama primer regidor al actual alcalde Richard Soria

“Es una resolución que hace respetar la Constitución”: Destacan que JEE Ica frenara caso de reelección encubierta

Keiko Fujimori oficializa cancelación de viaje a Madrid por emergencia de lluvias en el norte del Perú

ENTRETENIMIENTO

Karina Rivera contó que lloró al saber que María Pía Copello conduciría su programa con Timoteo: “Como una niña”

Karina Rivera contó que lloró al saber que María Pía Copello conduciría su programa con Timoteo: “Como una niña”

Gianella Marquina cuenta detalles del nacimiento de su primera hija: “Las cosas se complicaron”

Florcita Polo comparte mensaje tras exponerse pelea con su pareja Luiggi Yarasca: “Ahí está Dios”

Renato Rossini Jr. confirma que tiene app de citas pese a estar con Samahara Lobatón: “Ha sido imprudencia mía”

Magaly Medina cuestiona la pedida de mano de Mark Vito a Leslie Echavarría: “Eso lo planificaron los dos”

DEPORTES

Se filtró la sanción de Pablo Guede tras ‘pechar’ a Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Se filtró la sanción de Pablo Guede tras ‘pechar’ a Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Francesco Andrealli, el volante de 19 años que es capitán en Italia, recibió elogios de Mano Menezes y podría debutar con Perú ante Bolivia

Alex Valera, Oliver Sonne y las otras ausencias en la lista de convocados de Perú para enfrentar a Bolivia por fecha FIFA

Con Francesco Andrealli de Como de Italia, las novedades de la convocatoria de Perú para enfrentar a Bolivia en amistoso 2026

Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia por fecha FIFA