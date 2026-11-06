Perú

“Los hijos se encaprichan”: la reacción de Susy Díaz desde España al enterarse del ataque contra Florcita Polo

La excongresista reconoció que se enteró del incidente por la prensa, pues su hija no se había comunicado con ella. Reiteró además su rechazo hacia la relación sentimental con Luiggi Yarasca

El programa América Hoy difunde declaraciones telefónicas de Susy Díaz desde Málaga, España, sobre el incidente que involucra a su hija Florcita Polo y a su pareja, Luiggi Yarasca. Díaz señala que no conoce detalles porque está de vacaciones y no ha hablado con su hija. Video: América TV / América Hoy
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Susy Díaz rompió su silencio sobre la presunta agresión que sufrió su hija, Florcita Polo, a manos de su pareja, Luiggi Yarasca. La excongresista se pronunció en declaraciones para ‘América Hoy’ desde Málaga, España, donde se encuentra de vacaciones, y reconoció que no tiene información directa de lo ocurrido porque su hija no se ha comunicado con ella para contarle los detalles del episodio.

Susy Díaz admite que se enteró del incidente por la prensa

“Ahorita estoy en España, en Málaga, no sé nada. No me ha contado nada. Yo me he mudado a La Molina, no sé lo que pasa ahí y yo justo que estoy de vacaciones, me malogran mis vacaciones”, declaró Díaz al programa. La excongresista se mostró visiblemente incómoda por la situación, en momentos en que disfrutaba de sus días de descanso fuera del país.

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Pese a la distancia, Díaz dejó en claro su posición frente a la relación que su hija mantenía con Yarasca. La exvedette aseguró que nunca estuvo de acuerdo con este vínculo sentimental y recordó que había advertido a Florcita sobre algunas decisiones relacionadas con su vida personal. “Los hijos, uno les dice ‘no hagas esto’ y se encaprichan. Los hijos tienen que aprender a caerse y levantarse solos”, expresó.

La excongresista profundizó en su rechazo hacia Yarasca y señaló que esta postura se sostiene desde hace tiempo, debido a situaciones previas vinculadas a la pareja de su hija. “Yo por algo siempre les he dicho que no estoy de acuerdo, por muchas situaciones que han salido”, agregó Díaz.

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Retratos de Susy Díaz y Florcita Polo junto a un recuadro circular con varias personas
Susy Díaz habló desde Málaga, España, sobre la presunta agresión contra Florcita Polo y afirmó que se enteró por la prensa.

Deysi Araujo detalla la preocupación de Susy Díaz y el estado de Florcita Polo

Deysi Araujo, amiga cercana de la familia, contó que Díaz atravesó momentos de angustia al enterarse de que Florcita Polo había terminado en una clínica tras el altercado. Según relató, la excongresista tuvo dificultades para comunicarse con su hija, lo que incrementó la preocupación por su estado de salud.

“Susy está muy preocupada. Flor estaba en la clínica, nos enteramos del tema porque la prensa nos estuvo hablando. La preocupación era grande porque Flor no contestaba el teléfono. Luego nos comunicamos con Gisela, estaba con ella”, explicó Araujo. La exvedette señaló que logró conversar con Florcita Polo durante la mañana siguiente al incidente y conocer de primera mano su condición física.

“Hablé con Flor bastante en la mañana, gracias a Dios que está bien, está adolorida, tiene golpes, un chinchón en la frente”, manifestó. En declaraciones adicionales recogidas por el programa, Araujo precisó que la empresaria se encontraba con pastillas y con el cuerpo adolorido por la caída sufrida en las escaleras.

De acuerdo con la versión de Araujo, el origen de la discusión estuvo relacionado con un episodio de celos por parte de Yarasca, quien sospechó que la empresaria había permitido el ingreso de otro hombre a la habitación mientras él se encontraba en la piscina. “Fue una pelea por celos. Él la empezó a celar, pensó que Flor había hecho entrar a un chico a la habitación, empezó a querer agredirla, la empuja por las escaleras, ella se cae”, relató.

Reportero de Magaly Medina encontró a Florcita Polo en una clínica de Surquillo tras incidente que involucraría escaleras. ATV/ Magaly TV La Firme.

Florcita Polo ya presentó una denuncia policial contra Luiggi Yarasca

Araujo confirmó que Florcita Polo formalizó una denuncia policial por la presunta agresión sufrida durante el altercado. “Ahora ya asentaron la denuncia en la comisaría, lo va a contar todo”, aseguró la exvedette, quien adelantó que la empresaria brindaría más detalles sobre lo ocurrido en las instancias legales correspondientes.

Según indicó Araujo, la conversación que mantuvo con Florcita Polo incluyó información adicional que prefirió no revelar públicamente durante la transmisión en vivo.

“Son cosas de nosotras que ya entre mujeres, yo he hablado con ella lo que tenía que hablar y ella me ha contado muchas cosas que tampoco lo puedo decir todo al aire”, señaló, al ser consultada sobre las posibles acciones legales que tomaría la empresaria frente a su pareja.

La excongresista, por su parte, también se refirió al estado de salud de su hija pese a no tener contacto directo con ella. “De milagro Florcita está bien, gracias a Dios, como le digo, te vas a recuperar, vas a estar bien, y tienes que ser fuerte”, expresó Díaz durante su intervención en el programa, en la que reiteró que Florcita debía acudir a la comisaría para relatar lo ocurrido con su pareja.

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