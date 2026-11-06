Perú

COAR abre 2.698 vacantes y fija el 24 de noviembre como fecha límite de postulación

El proceso de admisión para 2027 está dirigido a estudiantes de colegios públicos que cursan segundo de secundaria y cumplen los criterios académicos establecidos por el Minedu

Comienza el proceso de admisión 2026 a los COAR: todo sobre la prueba y las sedes. (Foto: Minedu)
Comienza el proceso de admisión 2026 a los COAR: todo sobre la prueba y las sedes. (Foto: Minedu)
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El proceso de admisión para los 25 Colegios de Alto Rendimiento (COAR) abrió inscripciones para 2.698 vacantes en todo el país. Los estudiantes de colegios públicos podrán postular hasta el 24 de noviembre, según informó el Ministerio de Educación (Minedu). La convocatoria corresponde al ingreso de 2027 y está dirigida a alumnos que cursan segundo de secundaria en Educación Básica Regular.

Podrán participar quienes ocuparon uno de los diez primeros puestos al finalizar primero de secundaria y continúan sus estudios en segundo grado. También podrán inscribirse los escolares que obtuvieron el primer lugar en la etapa regional de concursos educativos o juegos escolares organizados por el Minedu durante 2025 o 2026, siempre que cumplan el resto de requisitos del Proceso Único de Admisión.

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La cartera encabezada por José Chang aprobó las bases del proceso mediante la Resolución Viceministerial N.° 181-2026-Minedu. La norma fija las reglas para seleccionar estudiantes de la Educación Básica Regular que ingresarán a estos centros educativos.

El ministerio señala que la evaluación considera habilidades sobresalientes y toma en cuenta la diversidad y el contexto sociocultural de los participantes. El ingreso se realizará exclusivamente por esta convocatoria.

Los aspirantes no deben haber cumplido más de 15 años al 31 de marzo de 2027. Deberán acreditar nacionalidad peruana o, si proceden del extranjero, presentar la documentación que corresponda.

La inscripción también exige autorización de los padres o representantes legales. El registro es gratuito y se realiza en la plataforma oficial de admisión COAR del Minedu. El formulario estará disponible hasta el cierre de inscripciones.

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COAR 2026: resultados oficiales del proceso de admisión y enlace para revisar la lista de seleccionados
COAR 2026: resultados oficiales del proceso de admisión y enlace para revisar la lista de seleccionados| Andina

Evaluación tendrá dos etapas entre diciembre y enero de 2027

La lista de postulantes aptos se difundirá el 27 de noviembre. La primera fase de evaluación, centrada en habilidades cognitivas, está programada para el 13 de diciembre. La segunda fase evaluará habilidades socioemocionales y se desarrollará del 13 al 16 de enero de 2027. Los resultados de cada etapa permitirán definir el orden de mérito para la asignación de plazas en los COAR 2027.

El proceso incorpora bonificaciones para postulantes en condición de pobreza, procedentes de zonas rurales, con discapacidad, dominio de una lengua originaria o estudios previos en una institución de Educación Intercultural Bilingüe.

Estas medidas forman parte de las reglas de admisión y se aplicarán de acuerdo con las condiciones acreditadas por cada estudiante durante la inscripción.

Asimismo, se reservarán diez vacantes a nivel nacional para beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación (PRED). Los postulantes deberán reunir los requisitos establecidos, participar en las evaluaciones y alcanzar el orden de mérito correspondiente.

La reserva opera dentro de la oferta total y no reemplaza las condiciones previstas para quienes acceden por las demás modalidades definidas en las bases.

Quienes enfrenten dificultades durante el registro podrán acudir al COAR de su región, al especialista de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente o a la dirección de su colegio de origen.

También funcionarán mesas de ayuda nacional y regional. La mesa central atiende en admisioncoar@minedu.gob.pe y mediante los números 989 183 099, 983 098 942 y 989 183 703. La atención telefónica y por WhatsApp se ofrece de lunes a viernes, entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m.

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