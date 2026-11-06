Christian, Elmer y Andy Yaipén lloran al escuchar el mensaje de su padre gracias a la inteligencia artificial

Este sábado en "El Reventonazo de la Chola", Grupo Cinco rinde homenaje a su padre Elmer con el estreno de "Elmer Vive". Descubre el proyecto familiar más importante de su historia. Video: América TV / El Reventonazo de la Chola

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Elmer, Andy y Christian Yaipén, actuales líderes de Grupo 5, no pudieron contener el llanto durante la grabación de un homenaje dedicado a su padre, Elmer Yaipén Uypán, fundador de la agrupación y conocido en la escena musical como el ‘Faraón de la cumbia’. El especial fue preparado por ‘El Reventonazo de la Chola’ en vísperas de conmemorarse un año más del fallecimiento del cantante y a pocos días de celebrarse un concierto gratuito en su nombre en Chiclayo.

El emotivo testimonio de Christian Yaipén sobre el legado de su padre

El especial, conducido por La Chola Chabuca, se transmitirá este sábado 7 de noviembre por América Televisión y reunirá a los tres hermanos para repasar el legado musical y familiar del líder de la cumbia norteña. Durante la grabación, Christian Yaipén se mostró profundamente conmovido al hablar de su padre, a quien describió como una de sus principales fuentes de inspiración.

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“Cada año realizamos el show ‘Elmer Vive’ para conmemorar a mi padre y todo lo que trabajó con la música. Es un homenaje a su trayectoria, a su legado y que se mantiene vivo cada día. Para mí ha sido un gran padre, su vida es un ejemplo para seguir”, afirmó el cantante durante el programa.

El homenaje no se limitará a la faceta artística del fundador de Grupo 5. Según adelantó La Chola Chabuca, el especial también explorará el lado familiar de Elmer Yaipén Uypán a través de los recuerdos de sus tres hijos. “Vamos a presentar un homenaje muy emotivo y lleno de bonitos recuerdos. No solo vamos a conocer más de la faceta artística de Elmer Yaipén, sino que sus tres hijos nos detallan su lado como padre, como compañero y maestro”, señaló la conductora.

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Elmer, Andy y Christian Yaipén lloraron durante el homenaje a Elmer Yaipén Uypán en 'El Reventonazo de la Chola'.

Un mensaje recreado con inteligencia artificial sorprenderá a los hermanos Yaipén

Uno de los momentos centrales del especial será la recreación de un mensaje de Elmer Yaipén Uypán mediante inteligencia artificial, una sorpresa preparada por la producción de ‘El Reventonazo de la Chola’ para que el fundador de la agrupación vuelva a dirigirse a sus hijos. “Además, gracias a la inteligencia artificial, Elmer se hará presente con un lindo mensaje”, comentó La Chola Chabuca sobre el recurso audiovisual.

La conductora destacó que este tipo de homenajes busca honrar a las figuras que marcaron la historia de la música popular peruana y que continúan presentes en el recuerdo de sus seguidores. La Chola Chabuca también agradeció al público por mantener a ‘El Reventonazo de la Chola’ como el programa más visto de los fines de semana, con una propuesta que combina humor familiar, música e invitados de distintas disciplinas artísticas.

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El concierto ‘Elmer Vive 2026’ se realizará este domingo en Monsefú

El homenaje televisivo se transmite como antesala de ‘Elmer Vive 2026’, el espectáculo musical que cada año recuerda la trayectoria de Elmer Yaipén Uypán en su tierra natal. El evento se realizará este domingo 8 de noviembre en La Estancia de Monsefú, en Chiclayo, desde las 4 de la tarde, con una duración aproximada de cinco horas.

El especial de La Chola Chabuca se transmitirá este sábado 7 de noviembre por América Televisión.

La presentación incluirá ingreso gratuito a la Zona Oro, sujeto al orden de llegada y a la capacidad disponible del recinto, además de sectores exclusivos con entradas individuales y boxes completos disponibles a través de la plataforma Teleticket. Christian Yaipén aprovechó la grabación del especial para invitar a los seguidores de la agrupación a sumarse a la celebración.

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Elmer Yaipén Uypán fundó Grupo 5 y lo convirtió en una de las agrupaciones más reconocidas de la cumbia peruana, un legado que sus tres hijos continúan a través de las presentaciones de la orquesta y del homenaje anual que la familia organiza en Monsefú desde su fallecimiento.