Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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El sorteo del fixture no favoreció a Deportivo Géminis, que afrontó a varios de los principales equipos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 en el inicio de la primera fase. Este fin de semana tendrá otro desafío: enfrentará a Alianza Lima, el vigente tricampeón.

El equipo de Comas contará con un refuerzo para ese partido: el regreso de Natalia Málaga. La entrenadora volvió a Lima desde el extranjero el último fin de semana y se reincorporará al plantel tras ausentarse durante las primeras tres fechas.

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El presidente de Géminis, Luis Linares, había anticipado su retorno días atrás. “Natalia llega el domingo, pero Géminis juega el sábado. Entendemos que el día lunes ya ella está nuevamente en los entrenamientos”, manifestó en diálogo con Mate Galáctico.

La ausencia de Málaga respondió a un compromiso que ya había sido acordado con anterioridad. “Por un compromiso contractual ya previamente pactado, del cual la dirigencia de Géminis tenía conocimiento, ella no ha podido estar estas tres semanas”.

Natalia Málaga reaparecerá al frente de Deportivo Géminis este domingo 8 de noviembre, desde las 18:30 horas de Perú, ante Alianza Lima. El partido se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes por la cuarta fecha de la primera fase.

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La entrenadora peruana volverá al banquillo luego de su equipo pierda ante Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano. Créditos: Mate Galáctico.

Lo que deberá corregir Natalia Málaga en Géminis

Natalia Málaga ya trabaja con Deportivo Géminis de cara al partido ante Alianza Lima. La entrenadora peruana buscará ampliar las variantes ofensivas y fortalecer el bloqueo, dos aspectos que el equipo de Comas no logró consolidar en el inicio del torneo.

Géminis depende en gran medida de los ataques y zagueros de Vielka Peralta, quien suma 47 puntos y figura en el top 10 de las máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, el equipo se vuelve predecible cuando concentra sus opciones ofensivas en una sola alternativa.

Además, Málaga deberá replantear el bloque. Florangel Terrero no se encuentra al 100% debido a un desgarro en la pierna, lesión que limita sus desplazamientos. A ello se suma Lisvel Eve, conocida como la ‘China’, reciente incorporación del plantel, quien aún busca recuperar su nivel competitivo tras cumplir una sanción por doping que la mantuvo dos años fuera de las canchas.

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La dominicana disputa la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras cumplir su sanción por doping. Créditos: Puro Vóley.

Uno de los principales desafíos de Natalia Málaga será recuperar la confianza de Deportivo Géminis. El equipo de Comas llega golpeado tras perder sus tres partidos en el inicio de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley.

En su debut, cayó por 3-0 ante Regatas Lima y no encontró respuestas frente a Kathy Ryan. En la segunda fecha, estuvo cerca de imponerse ante Circolo Sportivo Italiano luego de remontar el marcador, pero le faltó contundencia en el quinto set y perdió por 3-2.

El último fin de semana, Géminis compitió durante el primer parcial ante Universidad San Martín, aunque bajó su rendimiento en los siguientes sets y volvió a caer por 3-0. Estos resultados lo dejaron en la penúltima posición, con un punto, solo por encima de Perú Sub 19, que no suma unidades.

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Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tras la fecha 3 - Crédito: FPV.

Alianza Lima llega invicto al duelo con Géminis

Natalia Málaga y Deportivo Géminis no tendrán un reto sencillo en la cuarta fecha. El equipo de Comas enfrentará a Alianza Lima, vigente tricampeón e invicto en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Las ‘blanquiazules’ ganaron sus tres primeros partidos: derrotaron por 3-2 a Rebaza Acosta, por 3-2 a Regatas Lima y por 3-1 a Circolo Sportivo Italiano. Con esos resultados, se ubican en el tercer puesto de la tabla.

Aunque todavía no conoce la derrota, el equipo dirigido por Alejandro Schneider dejó algunas licencias y mostró aspectos por corregir en este arranque, situaciones que Géminis buscará aprovechar en el Polideportivo Lucha Fuentes.

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