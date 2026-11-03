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San Martín vs Deportivo Wanka: ¿cuándo juegan por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027?

Las ‘santas’ se medirán con las ‘wankas’ para defender el liderato y el invicto en el torneo nacional. Entérate los detalles del vibrante duelo

San Martín se medirá con Deportivo Wanka por la Liga peruana de vóley 2026/2027
San Martín se medirá con Deportivo Wanka por la Liga peruana de vóley 2026/2027
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San Martín arrancó con todo la Liga Peruana de vóley 2026/2027: es una de las líderes junto a Universitario de Deportes y celebró tres triunfos contundentes. Y ahora se alista para medirse contra Deportivo Wanka para mantenerse en la cima del torneo nacional.

La última celebración de las ‘santas’ fue con Deportivo Géminis por 3-0 con parciales de 28-26, 25-11 y 25-18. Así las de Santa Anita sumaron puntaje perfecto: 9 unidades.

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San Martín vs Wanka: día y hora del duelo por la fecha 4

El choque entre las ‘santas’ y el equipo de Wanka jugarán este sábado 7 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El horario establecido será a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

Para los hinchas que sigan el partido desde otros países de Sudamérica, el inicio variará de acuerdo con el huso horario local: será a las 18:00 horas en Bolivia y Venezuela, mientras que empezará a las 19:00 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

San Martín derrotó 3-0 a Deportivo Géminis por la fecha 3 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
San Martín derrotó 3-0 a Deportivo Géminis por la fecha 3 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Instagram USMP Vóley.

Canal TV para ver San Martín vs Wanka por la Liga Peruana de vóley 2026/27

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 será transmitida gratis por Latina TV, que emitirá los partidos a través de su señal abierta.

Los encuentros podrán verse por el canal 2 y por la señal 702 en alta definición. La programación no exigirá una suscripción de televisión de paga.

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Los aficionados también tendrán la opción de seguir las jornadas desde celulares, tabletas y computadoras. Para ello, Latina TV dispondrá de su página web y de su aplicación oficial.

La cobertura digital de los partidos estará a cargo de Infobae Perú, que publicará las previas, los relatos punto a punto, las jugadas destacadas, los resultados y la tabla de posiciones actualizada.

El portal acompañará cada fecha del campeonato con información sobre el desarrollo de los encuentros y la evolución de los equipos en la clasificación.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Así fue el triunfo de San Martín frente Deportivo Géminis

San Martín venció 3-0 a Géminis en la tercera fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley y llegó a la cima de la clasificación.

El equipo dirigido por Martín Ambrosini encontró resistencia en el primer set, disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes. Las ‘santas’ no fueron contundentes al inicio, aunque reaccionaron a tiempo para imponerse por 28-26.

Emily Zinger, Brenda Lobatón y Vanessa Delancy asumieron un papel decisivo en los siguientes parciales. Sus intervenciones permitieron que San Martín respondiera al intento de recuperación de Géminis.

El cuadro santo dominó el cierre del encuentro con triunfos por 25-11 y 25-18. La diferencia en esos sets consolidó el control que ejerció sobre su rival.

Con este resultado, las de Santa Anita sumó nueve puntos y quedó como líder de la Liga Peruana de Vóley. El desempeño también sostuvo su condición de candidato al título.

Revive la emocionante victoria del equipo rojo en este vibrante partido de voleibol. ¡Mira los puntos clave y la celebración del equipo! - Latina

Así se jugará la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 7 de noviembre

  • 14:45 horas | Deportivo Soan vs. Olva Latino (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 17:00 horas | Universidad San Martín vs. Deportivo Wanka (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 19:00 horas | Universitario de Deportes vs. Rebaza Acosta (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 8 de noviembre

  • 14:15 horas | Perú Sub-19 vs. Regatas Lima (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 16:30 horas | Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 18:30 horas | Alianza Lima vs. Deportivo Géminis (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
Programación oficial de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación oficial de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

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