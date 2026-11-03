El norte del Perú ya sufre los estragos de El Niño: más de 300 damnificados, calles inundadas y clases suspendidas en Tumbes

Las precipitaciones registradas en Tumbes dejaron 324 damnificados y 625 personas afectadas en zonas urbanas y rurales. (Ministerio de Defensa)

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Las lluvias de fuerte a extrema intensidad registradas entre el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre dejaron 324 damnificados y 625 personas afectadas en Tumbes, donde el incremento del caudal de los ríos y la activación de quebradas provocaron inundaciones en zonas urbanas y rurales.

El balance oficial también incluye dos viviendas destruidas, 110 inhabitables y 225 afectadas. El impacto alcanzó a los distritos de Matapalo, Aguas Verdes y Zarumilla, en la provincia de Zarumilla, además de Tumbes, Corrales, Pampas de Hospital y San Jacinto.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló que los gobiernos locales realizan la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el alcance de la emergencia.

Un efectivo del Ejército Peruano asiste a dos mujeres y a un menor que caminan por una calle inundada en Zarumilla, Tumbes. (Ministerio de Defensa)

Puerto Perú bajo el agua

El asentamiento humano Puerto Perú, situado en el distrito de Aguas Verdes, cerca de la frontera con Ecuador, terminó inundado luego de las precipitaciones que comenzaron la noche del domingo y continuaron durante la madrugada del lunes. Las imágenes difundidas en medio de la emergencia mostraron calles cubiertas por agua turbia y viviendas rodeadas por el aniego.

En el sector, vecinos avanzaron con el agua a la altura de la cintura y el pecho. Una mujer trasladó a una niña en brazos, mientras militares, personal de Defensa Civil y brigadistas ingresaron a las zonas afectadas para asistir a las familias. La crecida del río Zarumilla mantenía bajo observación a los sectores Tomás Arizola y ampliación Nuevo Perú.

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El domingo 1 de noviembre, Defensa Civil municipal informó que el río Zarumilla alcanzó un caudal de 242 metros cúbicos por segundo. La vigilancia se concentró en los efectos de las lluvias registradas en la cuenca compartida con Ecuador, mientras persistían los pedidos de ayuda por aniegos y problemas de drenaje en distintos puntos de la provincia.

Las aguas incrementadas por las precipitaciones afectaron viviendas próximas al cauce y dificultaron el tránsito en Zarumilla, donde las autoridades locales ya habían realizado trabajos de descolmatación en la zona. (Asismet)

Daños en colegios y vías

El COEN informó que las precipitaciones superaron en algunos sectores los 110 litros por metro cuadrado. La emergencia dejó daños en 10 colegios y un establecimiento de salud, además de dos kilómetros de vía vecinal afectados. Las lluvias también comprometieron calles, viviendas, quebradas y rutas de comunicación en varias localidades tumbesinas.

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La Municipalidad Provincial de Zarumilla distribuyó kits de ayuda humanitaria para 100 familias afectadas. A la vez, autoridades de la municipalidad, la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) realizaron una reunión para coordinar medidas operativas y de mitigación.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento efectuó un sobrevuelo con dron en Puerto Perú para verificar los daños. También activó el SARE El Beso, donde se encendieron dos motobombas que evacuaron 84 metros cúbicos de agua ante la crecida del río Tumbes.

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Equipos de bombeo y un camión operan en una vía urbana de Tumbes para drenar las aguas acumuladas por las lluvias. (Ministerio de Defensa)

Suspensión de clases presenciales

Las afectaciones por las lluvias llevaron al Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación a modificar la modalidad de prestación del servicio educativo en varias instituciones. Las clases pasaron de presenciales a virtuales como medida preventiva ante el escenario registrado en Tumbes.

En el distrito de Tumbes, personal operativo y dos equipos hidrojet fueron desplegados para succionar y evacuar el agua acumulada en la línea principal, con el objetivo de mantener y recuperar su operatividad. En Corrales, integrantes de la Compañía de Intervención Rápida de Desastre del Batallón de Infantería Blindado N.° 211 se trasladaron al sector Urcus para apoyar en la limpieza de canales y el drenaje de agua pluvial.

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Los registros difundidos durante la emergencia consignaron acumulados de 104,1 milímetros en El Salto, 93,6 milímetros en Matapalo, 73,5 milímetros en el aeropuerto de Tumbes, 59,5 milímetros en Puerto Pizarro y 47 milímetros en Rica Playa. La información no precisó el período de medición de todos esos datos.

Un estudiante descalzo desciende de un mototaxi en una calle inundada por las lluvias en Piura, donde el agua dificulta el tránsito peatonal y vehicular. (UNICEF)

El estado de emergencia

El 3 de noviembre, la presidenta Keiko Fujimori declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en distritos de 25 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao ante el peligro inminente de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida incluye a Tumbes y fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM.

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La norma dispone medidas inmediatas para reducir el Muy Alto Riesgo identificado, además de acciones de respuesta y rehabilitación. El Instituto Nacional de Defensa Civil recomendó la declaratoria tras considerar informes técnicos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño y áreas técnicas del Indeci.