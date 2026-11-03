Lorena Góngora, DT de Atenea, y su firme pedido a la Federación tras fallo del challenge en Liga Peruana de Vóley: “No viene de ahora”

La entrenadora de Atenea hizo pedido a la Federación Peruana de Vóley. Créditos: Bloqueo y Punto.

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En la tercera fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 surgió una nueva polémica por el funcionamiento del Video Challenge. El sistema dejó de operar durante el partido entre Regatas Lima y Atlético Atenea, y no estuvo disponible en el encuentro entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano.

En el duelo entre Regatas y Atenea se registraron problemas con las repeticiones. En una jugada, la pelota impactó en el bloqueo, pero el árbitro declaró la revisión como “inconclusa” por falta de tomas.

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La entrenadora de Atenea, Lorena Góngora, se refirió al problema en diálogo con Bloqueo y Punto. La argentina explicó que, aunque suele discutir las decisiones arbitrales, buscó controlar su actitud para no trasladar inseguridad a sus jugadoras durante el partido ante Regatas.

“Yo tengo que evitar que mi equipo pelee con el árbitro, que siga concentrado. Y creo que decidimos jugar y dijimos: ‘Bueno, si no la ve, hagamos que se vea. Metámosla un metro más adentro’, porque, en realidad, en esa no hay”, comenzó.

En esa línea, Góngora pidió a la Federación Peruana de Vóley, presidida por Gino Vegas, que revise el funcionamiento del sistema. “Yo creo que sí, la federación tiene que ver esto porque no viene fallando de ahora, viene fallando de la liga anterior. Entonces, que vuelvan a estar los jueces de línea, por lo menos hasta que funcione. Y está grandioso, porque es algo nuevo. El año pasado lo tuvimos en fases finales, y ahora es toda la liga, pero tenemos que estar contentos porque lo tenemos”.

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Lorena Góngora, DT de Atenea, y su firme pedido a la Federación tras fallo del challenge en Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Posible solución al fallo del Video Challenge

La estratega de Atenea planteó que, mientras se corrigen las fallas del Video Challenge, se incorpore nuevamente a los jueces de línea. Una opinión compartida por la voleibolista de Alianza Lima, Diana de la Peña.

“Pero también agreguemos este plus: los jueces de línea, porque los partidos están muy fuertes, muy difíciles. La pelota está volando más rápido. Incluso uno mismo, como entrenador, a veces yo miraba en el banco porque no había logrado ver si estaba dentro o afuera, y el banco me decía: ‘Pará, que miramos el video’”.

Tras volver a las canchas luego de superar una lesión, la jugadora íntima se refirió a las polémicas arbitrales y explicó cómo afronta su proceso de recuperación. (Video: La Cátedra Deportes)

Además, reveló que el servicio de internet presenta dificultades en el Polideportivo Lucha Fuentes. “Entonces, creo que lo que está fallando en esta fase es eso: que estén los jueces de línea, por lo menos hasta que tengamos la certeza de que va a funcionar. Y en Villa El Salvador el internet no es muy bueno, porque la conexión que nosotros tenemos para el video se corta. Sí, el video, por ejemplo, a nosotros se nos corta en la tablet, también se corta. Entonces, yo supongo que ellos también viven lo mismo”.

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Por último, Góngora insistió en la necesidad de contar con jueces de línea hasta que el sistema opere de manera estable. “Creo que tendrían que mejorar eso: volver a traer jueces de línea hasta que tengamos la certeza de que esto funciona. Y el árbitro se va a equivocar, es humano. Nosotros nos equivocamos, él también. El tema fue que fueron tres pelotas consecutivas y ahí nos sacó, porque fueron tres pelotas muy...”.

Lorena Góngora solicitó la inclusión de jueces de línea ante posibles nuevos fallos del Challenge.

¿Qué pasó con el Video Challenge?

Según diversas fuentes, el Video Challenge dejó de funcionar tras la avería de una de las cámaras. Debido a que las 16 cámaras que integran el sistema están conectadas, la falla afectó a toda la tecnología. Por ese motivo, el problema no pudo resolverse antes del partido entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano.

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