Carolina Braedt se quiebra al hablar de la muerte de su padre: “Devolvería hasta el último sol por estar con mi papá ahorita”

La creadora de contenido Carolina Braedt figura al lado de una fotografía de su difunto padre frente a una avioneta en una pista de aterrizaje.

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La influencer y empresaria Carolina Braedt se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su padre, Walter Braedt, quien murió en un accidente aéreo hace 13 años. Durante una entrevista con José Peláez, sostuvo que renunciaría a la herencia que recibió con tal de volver a verlo.

La conversación, que se emitirá el 4 de noviembre al mediodía, aborda distintos episodios de la vida de la creadora de contenido, desde su reciente matrimonio con Javier Millership hasta las polémicas que protagonizó en redes sociales. El momento más sensible llegó cuando se refirió a la muerte de su padre y a las consecuencias que ese hecho tuvo en su vida.

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Braedt habló sobre los comentarios que ha recibido durante años por pertenecer a una familia vinculada a una conocida marca de embutidos. Frente a quienes la describen como una persona que “nació en cuna de oro”, dejó una respuesta marcada por la ausencia de su padre.

En una entrevista, la creadora de contenido Carolina Braedt conversa frente al micrófono sobre diversas etapas de su trayectoria pública y personal. Durante el diálogo, la invitada aborda temas como la percepción económica sobre su familia, el impacto del fallecimiento de su padre, controversias en redes sociales y aspectos de su vida sentimental

“Mucha gente me decía: ‘Naciste en cuna de oro porque heredaste toda esa plata’. Devolvería hasta el último sol por estar con mi papá ahorita”, expresó entre lágrimas en un adelanto de la entrevista.

La empresaria contó que recibió la noticia de forma inesperada, cuando se encontraba en una situación cotidiana. Según relató, ese momento la obligó a enfrentar responsabilidades que no esperaba asumir a esa edad.

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“Estaba maquillándome, feliz de la vida, y de la nada cae esto, balde de agua fría. Ok, crece y ahora chequea qué vas a hacer con todo lo que ha caído sobre tus manos”, afirmó.

La muerte de Walter Braedt marcó un cambio para la influencer, quien debió afrontar el duelo familiar y una nueva etapa vinculada a los asuntos empresariales de su entorno. En la entrevista, también recuerda la figura de su padre al hablar de su matrimonio con Millership.

Carolina Braedt habla sobre su vida personal y el fallecimiento de su padre durante su participación en una entrevista para un pódcast.

Para Braedt, la relación que construyó con su esposo tiene un vínculo emocional con la ausencia de su padre. La joven señaló que sintió su presencia durante la ceremonia y que ese momento le dio una sensación de tranquilidad.

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“En el matri, claramente siento que mi papá de todas maneras estaba ahí. Yo creo que él ahora puede descansar en paz”, señaló.

Además del fallecimiento de su padre, la conversación con Peláez incluirá referencias a otros episodios que colocaron a Braedt en el centro de la atención pública. Entre ellos, figura el comentario que realizó a Laura Spoya durante un viaje de una marca y la exposición que tuvo tras hacerse público su divorcio.

La muerte del padre de Carolina Braedt

Walter Braedt, gerente manager de la marca de embutidos Braedt, murió el 11 de julio de 2013 luego de que la avioneta que piloteaba cayera a la altura del kilómetro 130 de la Carretera Central, en el sector de Casapalca, distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, en Lima.

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En el accidente también murió José “Titi” de Col, copiloto de la aeronave, conocido tablista y padre del campeón nacional de surf Cristóbal de Col.

Carolina Braedt conversa en una entrevista audiovisual sobre diversos aspectos de su vida personal y el fallecimiento de su padre.

Luis Rivera, entonces gerente de Aeronavegación y Aeropuertos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), informó que se trataba de una avioneta particular monomotor modelo Diamond. La aeronave había despegado del aeródromo de San Bartolo y tenía como destino San Ramón, en Junín.

La Policía de Carreteras indicó a Canal N que la avioneta quedó calcinada tras el impacto.