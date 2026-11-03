Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: jugadoras extranjeras lideran el top 10 tras la fecha 3.

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El último fin de semana concluyó la tercera fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, con partidos disputados y actuaciones individuales destacadas. A continuación, la tabla de máximas anotadoras del campeonato local.

Con tres jornadas disputadas, el ranking deja una señal de alerta entre los aficionados: las jugadoras extranjeras concentran los primeros puestos y la presencia de voleibolistas peruanas es reducida. Esta tendencia podría tener impacto en la selección nacional.

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Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La tabla de máximas anotadoras tuvo un cambio en el liderato tras la tercera fecha. Sofía Neves quedó segunda con 71 puntos, luego de que Kathy Ryan alcanzara las 79 unidades y pasara al primer lugar.

La presencia de dos jugadoras de Atlético Atenea entre las primeras posiciones refleja el nivel que mostró el equipo en su partido ante Regatas Lima. Las argentinas Nayla Da Silva, con 64 puntos, y Nicole Pérez, con 58, destacan bajo la dirección de Lorena Góngora.

Los equipos candidatos al título nacional recién aparecen en el sexto puesto. Catherine Flood, de Universitario de Deportes, suma 51 puntos, la misma cifra que Emily Zinger, de Universidad San Martín.

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La primera voleibolista peruana del ranking es Ysabella Sánchez, quien ocupa el décimo lugar con 47 puntos. ‘Chabelita’ fue una de las piezas importantes en el triunfo de Alianza Lima ante Circolo Sportivo Italiano.

En el top 15 solo figuran cuatro jugadoras nacionales: además de Sánchez, aparecen Kiara Montes, de Regatas Lima; Brenda Lobatón, de Universidad San Martín; y Daniela Uribe, de Olva Latino. Las demás posiciones corresponden a voleibolistas extranjeras.

Kathy Ryan: 79 puntos Sofía Neves: 71 puntos Nayla Da Silva: 64 puntos Nicole Pérez: 58 puntos Eugenia Nosach: 56 puntos Catherine Flood: 51 puntos Emily Zinger: 51 puntos Grace Kelly: 48 puntos Vielka Peralta: 47 puntos Ysabella Sánchez: 47 puntos Aayinde Smith: 43 puntos Ioana Baciu: 42 puntos Kiara Montes: 37 puntos Daniela Uribe: 36 puntos Brenda Lobatón: 32 puntos

Tabla de máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 luego de jugarse la fecha 3. Créditos: Perú Vóley.

Mejor bloqueadora y mejor recepción

En otros rankings también se mantiene el predominio de las extranjeras, aunque con una diferencia menos marcada que en la tabla de máximas anotadoras.

En bloqueo, Aayinde Smith lidera la clasificación con 11 puntos. La central estadounidense se consolidó como una de las principales armas de Rebaza Acosta.

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La sigue Alexandra Machado, de Universidad San Martín, con 10 unidades. Completan el top cinco Sofía Neves, de Rebaza Acosta, con ocho; Kathy Ryan, de Regatas Lima, con siete; y Claudia Palza, de Universitario de Deportes, con seis.

La tabla de mejores anotadoras luego de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Créditos: Perú Vóley.

La recepción ofrece un panorama distinto. Esmeralda Sánchez e Ysabella Sánchez encabezan la tabla de eficacia con 69%, seguidas por Wendy Flores, con 68%; Almendra Escobedo, con 65%; y Brenda Lobatón, con 64%.

A diferencia de lo que ocurre en el ranking de máximas anotadoras, las voleibolistas peruanas tienen mayor presencia en los indicadores defensivos.

Las voleibolistas con mejor eficacia en la recepción tras la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Créditos: Perú Vóley.

Así se jugará la fecha 4

Sábado 7 de noviembre

14:45 horas | Deportivo Soan vs. Olva Latino

17:00 horas | Universidad San Martín vs. Deportivo Wanka

19:00 horas | Universitario vs. Rebaza Acosta

Domingo 8 de noviembre

14:15 horas | Perú Sub-19 vs. Regatas Lima

16:30 horas | Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea

18:30 horas | Alianza Lima vs. Deportivo Géminis