Deyvis Orosco alborota las redes sociales con su marcada figura: “¿Se notan los resultados o seguimos entrenando?"

El cantante Deyvis Orosco viste ropa deportiva durante su rutina de ejercicios en las instalaciones de un gimnasio.

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Deyvis Orosco volvió a llamar la atención en redes sociales tras mostrar los resultados de su entrenamiento físico. El cantante peruano publicó una serie de imágenes desde el gimnasio, donde dejó ver el cambio que ha tenido su figura durante los últimos meses.

Con el torso descubierto y frente a un espejo, el líder de Grupo Néctar exhibió parte de la rutina que mantiene bajo la supervisión de su entrenador, Rodrigo Valle. Las fotografías recibieron miles de reacciones y comentarios de usuarios que destacaron su apariencia.

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El artista acompañó las instantáneas con una pregunta dirigida a sus seguidores. “¿Cómo vamos? ¿Se notan los resultados o seguimos entrenando?”, escribió en su cuenta personal de Instagram.

El cantante Deyvis Orosco realiza ejercicios con mancuernas en un gimnasio durante una sesión de entrenamiento compartida en su cuenta de Instagram.

La publicación superó los dos mil ‘Me gusta’ poco después de aparecer en la plataforma. Entre los mensajes, varias seguidoras retomaron el apelativo con el que se conoce al intérprete y celebraron el avance que ha mostrado.

“Excelente, el deporte siempre es salud”, comentó una usuaria. Otra seguidora escribió: “Deyvicito todo un bomboncito”. También aparecieron mensajes como “Hermoso”, “¿Ese es tu bomboncito de la cumbia? El mío sí” y “Wooww, es el resultado de mucha disciplina, bravo”.

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Rodrigo Valle, responsable de acompañar al cantante en esta etapa, también reaccionó a las fotos. “Hoy mejor que ayer… mañana mejor que hoy”, escribió el entrenador en la caja de comentarios.

El cantante Deyvis Orosco corre sobre una cinta mecánica frente al ventanal de un gimnasio.

La publicación se suma a otras apariciones recientes de Orosco, quien ha compartido parte de su proceso de preparación física. El músico dejó atrás la reserva que mantenía sobre su rutina y ahora suele mostrar avances de sus entrenamientos en redes sociales.

Deyvis Orosco busca tener más energía para compartir con su hijo

Para Deyvis Orosco, el cambio físico no responde únicamente a una meta estética. El cantante, de 40 años, explicó que tomó la decisión de modificar sus hábitos con un propósito familiar: mantenerse activo y acompañar de otra manera el crecimiento de su hijo.

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Durante una conversación con Rodrigo Valle, el esposo de Cassandra Sánchez de la Madrid afirmó que su principal motivación fue alcanzar una mejor versión de sí mismo para asumir con más energía su rol como padre.

“Una de las motivaciones que yo tuve no fue regresar físicamente bien, era que quería estar en mi mejor versión para mí, pero también para mi hijo”, expresó el vocalista.

El cantante Deyvis Orosco comparte detalles sobre su acondicionamiento físico desde las instalaciones de un gimnasio junto a su entrenador. En la grabación, explica las razones personales detrás de su rutina de ejercicios y su intención de mantener un buen estado físico por su hijo

El intérprete indicó que ya percibe cambios en su vida diaria, sobre todo en los momentos que pasa con el menor. Según contó, actividades que antes podían exigirle un mayor esfuerzo ahora forman parte de una dinámica distinta.

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“La satisfacción que tengo de cargarlo ahora en mis hombros”, comentó Orosco al hablar de los efectos que ha sentido desde que empezó a entrenar de forma constante.

El cantante considera que la transformación debe sostenerse con hábitos y acciones dentro de su entorno familiar. Por eso, señaló que su intención es transmitirle a su hijo la importancia de cuidar la salud a través de su conducta cotidiana.

El cantante Deyvis Orosco levanta una barra durante una sesión de ejercicios físicos en un gimnasio.

“Uno más que predicar con la palabra tiene que predicar con el ejemplo. Tu hijo no va a seguir lo que tú le dices, tu hijo va a seguir lo que tú le muestras”, manifestó.

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A través de sus publicaciones, Deyvis Orosco ha mostrado sesiones de ejercicios y parte del trabajo que realiza junto a Valle. Esta vez, las fotografías confirmaron que su proceso físico continúa y que sus seguidores siguen de cerca cada avance.