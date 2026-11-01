San Martín venció 3-0 a Géminis: resumen de la victoria ‘santa’ en la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Revive la emocionante victoria del equipo rojo en este vibrante partido de voleibol. ¡Mira los puntos clave y la celebración del equipo! - Latina

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El sábado 31 de octubre, Universidad San Martín derrotó 3-0 a Deportivo Géminis por la fecha 3 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El partido tuvo un inicio parejo en el Polideportivo Lucha Fuentes, pero las ‘santas’ impusieron su juego y confirmaron su condición de candidatas al título.

Con este resultado, Universidad San Martín se mantiene en el primer lugar de la tabla de la Liga Peruana de Vóley, con puntaje perfecto: nueve unidades. Universitario de Deportes es el único equipo que puede alcanzarlo, si vence a Olva Latino.

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San Martín venció 3-0 a Géminis en la fecha 3 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Primer set

San Martín y Géminis protagonizaron un primer set parejo desde el inicio. Emily Zinger y Brenda Lobatón abrieron el camino para las ‘santas’, mientras que Florangel Terrero respondió con una coja para mantener la igualdad. Ambos equipos cometieron errores desde el servicio, aunque el cuadro de Martín Ambrosini mostró mayor precisión en ataque y logró una ventaja inicial de tres puntos.

Géminis reaccionó con su bloqueo, una de sus principales armas. Vielka Peralta y Terrero frenaron los intentos ofensivos del rival para igualar el marcador 9-9. San Martín volvió a tomar distancia, incluso llegó a sacar cuatro puntos de diferencia, pero sus imprecisiones evitaron que pudiera dominar el desarrollo. El equipo acumuló 12 errores en el parcial, una cifra que permitió la recuperación del cuadro de Comas.

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El cierre tuvo cambios constantes en el marcador. Las ‘santas’ entraron a la recta final con una leve ventaja, pero el conjunto dirigido por Byung Tae Seo remontó con el aporte ofensivo de Peralta, quien asumió protagonismo con ataques desde zona zaguera. Géminis pasó adelante 22-21 y dispuso de set points tras un bloqueo de Miryec Muñoz y otro remate de la atacante dominicana.

San Martín resistió en los momentos decisivos. Un bloqueo de Machado, un potente ataque de Zinger y una discusión por un challenge mantuvieron el set abierto hasta los 28 puntos. Finalmente, una falta de retención cobrada a la ‘China’ Eve dejó a las ‘santas’ con una nueva oportunidad, que Delancy aprovechó para sentenciar el 28-26.

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Revive la intensidad del voleibol peruano con este resumen del primer set entre San Martín y Géminis - Latina

Segundo set

El segundo set comenzó con un desarrollo parejo, aunque San Martín tomó rápidamente el control. Emily Zinger, que ya acumulaba siete puntos en el partido, sostuvo la ventaja inicial de las ‘santas’, que se pusieron 5-3. Un cobro por retención contra Géminis y un challenge favorable ampliaron la diferencia a 8-4.

A partir de ese momento, el equipo de Martín Ambrosini impuso condiciones en todas las líneas. La efectividad en ataque, los bloqueos y las dificultades del cuadro de Comas para encontrar respuestas llevaron el marcador a 12-6, la primera ventaja de seis puntos en el encuentro. López Torres aportó por el centro con un remate sin oposición, mientras que Géminis pidió tiempo tras quedar abajo 15-6.

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El intento de reacción pasó por los ataques zagueros de Vielka Peralta, pero San Martín anticipó esa alternativa y la frenó con el bloqueo. Con el marcador 18-7, las ‘santas’ ya tenían encaminado el parcial. Brenda Lobatón fue una de las figuras, asumió protagonismo en ofensiva, consiguió un ace y llegó a 13 puntos para convertirse en la máxima anotadora del partido hasta ese momento.

Delancy también aportó con ataques por la paralela y llevó a su equipo al 23-11. La francesa volvió a aparecer en el primer set point, al utilizar el bloqueo rival para dejar a San Martín a un punto del cierre. Finalmente, Lobatón sentenció el parcial por 25-11, resultado que dejó a las ‘santas’ con una ventaja de 2-0 en el partido.

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Mira los momentos culminantes del segundo set del partido de vóley donde la Universidad de San Martín asegura la victoria con un marcador de 25-11. ¡Celebra con el equipo! - Latina

Tercer set

Universidad San Martín mantuvo la intensidad en el tercer set y tomó una ventaja temprana de 4-1. Deportivo Géminis no logró reaccionar tras los dos parciales anteriores y su técnico pidió tiempo cuando las ‘santas’ llegaron al quinto punto. Aunque Florangel Terrero aportó con una coja, el cuadro de Comas siguió con dificultades para sostener el ritmo y un error de retención de Miryec Muñoz amplió la diferencia.

Vielka Peralta intentó liderar la respuesta de Géminis con un ataque zaguero que redujo momentáneamente la distancia. Sin embargo, San Martín mantuvo el control. Meegan Hart, quien ingresó en este parcial, sumó con un bloqueo ante Eve y reforzó el dominio de su equipo cerca de la red.

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Géminis buscó acercarse con un ace de Alondra Alarcón, pero no consiguió enlazar una reacción sostenida. Las ‘santas’ conservaron una ventaja cómoda y llegaron al tramo final arriba 17-11. También ingresó Yanlis Feliz, recibida con aplausos por el público, y la atacante debutó en el encuentro con un remate potente.

Emily Zinger amplió la diferencia con un ace de saque potencia para el 21-12. En los últimos puntos, Géminis encadenó varias anotaciones y redujo el marcador a 24-18, aunque no pudo evitar el cierre. Brenda Lobatón convirtió el punto definitivo para el 25-18 y selló el triunfo de la USMP por 3-0 en Villa El Salvador.

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